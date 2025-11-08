Bàn giao công tác của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tại lễ bàn giao công tác, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng ông Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Thành ủy Hà Nội và ông Trần Sỹ Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị tín nhiệm giao giữ các cương vị mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Trần Sỹ Thanh. Ảnh: Báo Nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: "Sự kiện bàn giao công tác của hai đồng chí là sự kiện quan trọng để đảm bảo cho các công việc của Đảng, của Ủy ban kiểm tra Trung ương được liên tục, bài bản, kế thừa và duy trì hoạt động hiệu quả thông suốt của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, của cơ quan kiểm tra Trung ương".

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, trong thời gian giữ cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Duy Ngọc đã hết sức tâm huyết và trách nhiệm, có những đóng góp rất quan trọng, góp phần đổi mới phương thức, phương pháp cách thức kiểm tra, giám sát của Đảng, tạo ra những dấu ấn nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời kỳ vừa qua. Thường trực Ban Bí thư chúc ông Nguyễn Duy Ngọc trên cương vị mới sẽ đạt được nhiều thành công trong lãnh đạo Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển giàu đẹp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tin tưởng rằng với trách nhiệm cao và bề dày kinh nghiệm trong quá trình công tác, ông Trần Sỹ Thanh sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng với tập thể Ủy ban, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết thống nhất, bản lĩnh, ý chí nỗ lực quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và giành được những kết quả thành tích cao hơn trong thời gian sắp tới.

Tại lễ bàn giao, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, thời gian làm việc tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương không dài nhưng là khoảng thời gian đặc biệt quý giá. Trong thời gian đó, ông có điều kiện tiếp cận gần hơn với những vấn đề cốt lõi của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, học nhiều điều sâu sắc về tư duy kiểm tra trong lãnh đạo; tư duy chính trị trong giám sát và tư duy đạo đức trong thi hành kỷ luật.

Ông Nguyễn Duy Ngọc tin tưởng trong thời gian tới tập thể Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương - đứng đầu là ông Trần Sỹ Thanh sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và nhấn mạnh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương là nơi từng gắn bó trong quá trình công tác, nay được trở về là vinh dự to lớn đồng thời là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi bản thân phải chủ động, nỗ lực tận tâm tận lực, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Sỹ Thanh khẳng định sẽ phát huy những kinh nghiệm của bản thân, cùng tập thể Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương gìn giữ và tiếp tục phát huy những thành tựu, kết quả đạt được của ngành kiểm tra Đảng qua các thời kỳ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đoàn kết thống nhất cao; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng theo quy định của điều lệ Đảng; hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao...