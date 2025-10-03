Bàn giao mặt bằng các dự án giải tỏa công suất nhà máy nhiệt điện 1,4 tỷ USD tại Đồng Nai trong tháng 10

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị trực thuộc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án giải tỏa công suất cho dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, cùng một số dự án lưới điện truyền tải thuộc Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Theo báo cáo của EVN, liên quan đến dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, hiện có 2/5 dự án đường dây giải tỏa công suất đã hoàn thành bàn giao mặt bằng 100%.

Các dự án còn lại còn một số vướng mắc, cụ thể: đường dây 220kV nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Trạm biến áp (TBA) 500kV Long Thành đã vận động bàn giao 65/87 trụ, còn 22 trụ chưa bàn giao; đường dây 220kV Long Thành - Khu công nghệ cao có 12 vị trí móng trụ chưa hoàn tất kiểm đếm, xác định giá đất; TBA 220kV Khu công nghiệp Nhơn Trạch và đấu nối đã bàn giao được 26.000/35.000m2.

Dự án đường dây 220kV Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái đã bàn giao mặt bằng các vị trí móng và hành lang tuyến, cơ bản thi công xong. Tuy nhiên, dự án đang tạm dừng do chờ hoàn thành vị trí số 02 thuộc tuyến Nhơn Trạch 3 - Long Thành để đấu nối với sân phân phối nhà máy điện Nhơn Trạch 3.

Chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo UBND các xã và Trung tâm Phát triển quỹ đất các chi nhánh hoàn thành công việc còn lại, vận động người dân bàn giao mặt bằng trong tháng 10/2025.

Tại buổi làm việc, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cho biết, thời gian qua, tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp hỗ trợ chủ đầu tư.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã trực tiếp kiểm tra thực địa, vận động người dân bàn giao đất. Tuy nhiên, do một số xã chưa thành lập Hội đồng bồi thường và Quy chế phối hợp chậm ban hành, nên tiến độ lập và phê duyệt phương án bồi thường còn chậm. Sở Công Thương kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt để kịp bàn giao mặt bằng trong tháng 10/2025.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà nhấn mạnh, tỉnh đang triển khai nhiều dự án truyền tải điện quan trọng theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, trong đó có các dự án giải tỏa công suất nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4. Các dự án này có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường năng lực truyền tải, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam, đồng thời thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai giao Sở Công Thương tổng hợp toàn bộ vướng mắc, kiến nghị của chủ đầu tư và địa phương để tham mưu phương án xử lý, xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị và thời hạn thực hiện.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung, quyết liệt để sớm bàn giao dứt điểm mặt bằng cho các dự án giải tỏa công suất nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 trong tháng 10/2025.

Được biết, nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 là dự án nhiệt điện sở sử dụng nhiên liệu khí LNG đầu tiên tại Việt Nam. Dự án sử dụng cấu hình 1:1:1 (tuabin - lò hơi - máy phát) đầu tiên trong cả nước.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 có quy mô công suất 1.500MW, tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng về 0 vào năm 2050 của Chính phủ tại COP26 và bổ sung 9 tỷ kWh điện/năm.