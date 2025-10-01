Đường sắt tốc độ cao 350km/h sắp chạy qua 29 xã, phường, ảnh hưởng đến 5.467 hộ dân của Khánh Hòa có chuyển động mới

Chiều ngày 30/9/2025, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành để nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, đoạn đi qua địa phận tỉnh.

Báo cáo tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa)

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt tốc độ cao tại Khánh Hòa có điểm đầu tại xã Đại Lãnh, giáp ranh tỉnh Đắk Lắk, và điểm cuối ở xã Phước Hà, giáp ranh tỉnh Lâm Đồng. Tuyến đi qua 29 xã, phường với tổng chiều dài khoảng 191,8 km. Trên địa bàn tỉnh sẽ bố trí 3 nhà ga, gồm 2 ga hành khách và 1 ga hàng hóa, cùng 4 trạm bảo dưỡng.

Báo cáo từ Sở Xây dựng cho biết, dự án ảnh hưởng đến 5.467 hộ dân và 36 tổ chức. Trong số này, có 1.829 hộ cần tái định cư. Để đáp ứng nhu cầu, tỉnh dự kiến bố trí 31 khu tái định cư, trong đó 13 khu đã có sẵn, còn lại 18 khu cần xây dựng mới hoặc mở rộng, với tổng diện tích khoảng 99,5 ha.

Việc xây dựng các khu tái định cư dự kiến diễn ra từ tháng 3/2025 đến tháng 12/2026. Công tác kiểm đếm và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được tiến hành trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 12/2026, trước khi triển khai bồi thường, hỗ trợ và tái định cư từ tháng 6/2026 đến tháng 6/2028.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền nhấn mạnh yêu cầu các sở, ban, ngành cần chủ động rà soát, tập trung đẩy nhanh tiến độ những nhiệm vụ đã được giao. Ông cũng đề nghị tăng cường phối hợp với các đơn vị tư vấn để dự báo và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Ông Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa)

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị và địa phương được giao nhiệm vụ phải nhanh chóng xác định vị trí, quy mô các khu tái định cư, đảm bảo phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Đồng thời, ông Lê Huyên cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động phù hợp với tình hình thực tế nhằm tạo sự đồng thuận cao của người dân trong việc triển khai dự án.

Biểu tượng cho khát vọng vươn lên của Việt Nam

Ngày 30/11/2024 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 172/2024/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam. Đây là dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt lớn trong phát triển kinh tế – xã hội, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Mục tiêu của dự án là xây dựng một tuyến đường sắt tốc độ cao hiện đại, đồng bộ và an toàn, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, đồng thời phát huy tối đa lợi thế của hành lang kinh tế Bắc – Nam. Tuyến đường này không chỉ bảo đảm kết nối thông suốt từ Bắc vào Nam, mà còn mở rộng liên kết với các hành lang kinh tế Đông – Tây, gắn kết với khu vực và thế giới, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng – an ninh và hội nhập quốc tế.

Theo nghị quyết, tuyến đường sắt có tổng chiều dài khoảng 1.541 km, bắt đầu từ ga Ngọc Hồi (Hà Nội) và kết thúc tại ga Thủ Thiêm (TP Hồ Chí Minh), đi qua địa phận của 20 tỉnh, thành phố. Quy mô dự án bao gồm việc đầu tư xây dựng tuyến đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng 22,5 tấn/trục. Tuyến sẽ có 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa, cùng hệ thống phương tiện, thiết bị hiện đại, bảo đảm yêu cầu lưỡng dụng – phục vụ cả vận tải dân sự lẫn quốc phòng, an ninh, và có thể vận chuyển hàng hóa khi cần thiết.

Phối cảnh dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam. (Ảnh: VGP)

Dự án được thực hiện theo hình thức đầu tư công, áp dụng công nghệ đường sắt chạy trên ray, điện khí hóa, bảo đảm hiện đại, đồng bộ, an toàn và hiệu quả. Tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới hơn 1,7 triệu tỷ đồng, được bố trí từ ngân sách nhà nước trong các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn, kết hợp cùng các nguồn vốn hợp pháp khác.

Việc bố trí vốn sẽ được thực hiện xuyên suốt qua nhiều kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn, với cơ chế điều chỉnh linh hoạt, không giới hạn phần vốn chuyển tiếp giữa các kỳ. Thủ tướng Chính phủ cũng được trao quyền điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các Bộ, ngành, địa phương để ưu tiên cho dự án.

Với tầm vóc, quy mô và cơ chế đặc thù được Quốc hội thông qua, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam không chỉ là một công trình hạ tầng giao thông hiện đại mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn lên của Việt Nam, kết nối xuyên suốt Bắc – Nam, đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, bền vững và hội nhập sâu rộng.



