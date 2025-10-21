Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ban hành 37 bộ TCVN về đường sắt tốc độ cao trước ngày 30/10

21-10-2025 - 14:56 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sáng 21/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn và các nội dung liên quan đến dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Ban hành 37 bộ TCVN về đường sắt tốc độ cao trước ngày 30/10- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn và các nội dung liên quan đến dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, từ tháng 4/2025 đến nay, các đơn vị chuyên môn, chuyên gia đã thu thập, tổng hợp 457 tiêu chuẩn chuyên ngành đường sắt để xem xét áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam (gồm 202 tiêu chuẩn Việt Nam – TCVN, 137 tiêu chuẩn châu Âu, 118 tiêu chuẩn Trung Quốc). Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN về khảo sát, thí nghiệm, vật liệu xây dựng… hiện đang áp dụng cho lĩnh vực đường bộ cũng áp dụng cho công trình đường sắt tốc độ cao.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, hoàn thiện dự thảo 37 bộ TCVN trên cơ sở tương đương tiêu chuẩn quốc tế (ISO). Đây là các tiêu chuẩn chung không liên quan trực tiếp đến các công nghệ lõi của đường sắt tốc độ cao.

Dự kiến trước ngày 30/10, Bộ Xây dựng sẽ ban hành 37 bộ TCVN tương đương ISO.

Sau khi Chính phủ quyết định lựa chọn công nghệ cho đường sắt tốc độ cao, ngoài 37 bộ TCVN được ban hành trên cơ sở tương đương ISO, dự án được áp dụng trực tiếp tiêu chuẩn của nước chuyển giao công nghệ cho các hạng mục chính, bảo đảm đồng bộ với công nghệ được lựa chọn và đáp ứng yêu cầu an toàn, chất lượng của dự án. Trong đó, cần ưu tiên áp dụng tối đa tiêu chuẩn quốc tế.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, các bộ TCVN tương đương ISO là cơ sở quản lý cho toàn bộ dự án từ công tác khảo sát, thiết kế, thi công… đến thiết bị thông tin tín hiệu, đầu máy, toa xe.

Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện, ban hành các bộ TCVN tương đương ISO, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo của dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng đã nghe báo cáo về tình hình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đề án liên quan đến dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam; công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi; giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật; lựa chọn hình thức đầu tư, nhà đầu tư; cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng cho dự án…

Theo Minh Khôi

Báo Chính phủ

