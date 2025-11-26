Ban Hiệu suất Chính phủ Mỹ bác tin bị xóa sổ

Hôm 24/11 (giờ địa phương), Ban Hiệu suất Chính phủ Mỹ (DOGE) đăng tải bài viết trên mạng xã hội X nhằm bác bỏ thông tin dừng hoạt động do tờ Reuters đưa tin.

Bài viết có nội dung: "Như thường lệ, đây là tin giả từ Reuters. Vừa mới tuần trước, DOGE vẫn giúp chấm dứt 78 hợp đồng gây lãng phí và tiết kiệm 335 triệu USD ngân sách. Chúng tôi sẽ quay lại sau vài ngày với bản cập nhật thường lệ".

DOGE ban đầu được giao cho tỷ phú Elon Musk điều hành. (Ảnh: Getty)

Cùng với đó, nội dung bài viết nhấn mạnh: "Tổng thống Donald Trump được người dân Mỹ giao nhiệm vụ hiện đại hóa chính phủ liên bang và giảm thiểu lãng phí, gian lận, lạm dụng".

Được thành lập vào tháng 1, cơ quan này có những bước tiến mạnh mẽ trên khắp Washington trong những tháng đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump trong việc nhanh chóng thu hẹp quy mô các cơ quan liên bang, cắt giảm ngân sách hoặc chuyển hướng công việc của họ sang các ưu tiên khác của ông Trump.

Theo tài liệu mới đây do Reuters công bố, OPM - văn phòng nhân sự của chính phủ liên bang, hiện tiếp quản nhiều chức năng của DOGE .

Quyền Quản trị viên DOGE Amy Gleason, người có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ chăm sóc sức khỏe, trở thành cố vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) Robert Kennedy vào tháng 3. Các tuyên bố công khai của bà chủ yếu tập trung vào vai trò tại HHS. Trong khi đó, các tiểu bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo, bao gồm Idaho, và Florida, đang thành lập các tổ chức địa phương tương tự DOGE.

Một ví dụ khác là ít nhất hai nhân viên nổi tiếng của DOGE hiện tham gia vào National Design Studio, một cơ quan mới được thành lập thông qua sắc lệnh hành pháp do ông Trump ký vào tháng 8. Cơ quan này do Joe Gebbia, đồng sáng lập Airbnb, đứng đầu và sắc lệnh của ông Trump chỉ đạo họ làm đẹp các trang web của chính phủ.

Dù mục tiêu thành lập ban đầu là giúp chính quyền Trump cắt giảm hàng chục tỷ USD chi tiêu không cần thiết, nhưng nhiều chuyên gia tài chính cho rằng con số này khó xác minh, vì DOGE không cung cấp báo cáo tài chính công khai về các hoạt động cụ thể của họ.

Nhiều nhân viên của DOGE cũng chuyển nhiệm vụ sang các cơ quan khác. Sự suy yếu của DOGE hoàn toàn trái ngược với nỗ lực của toàn chính phủ trong nhiều tháng nhằm thu hút sự chú ý.