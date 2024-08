Bán mặt hàng thiết yếu, chiếm 47% thị phần nội địa, một doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng vọt

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) với hoạt động kinh doanh chủ yếu là xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu. Với mạng lưới phân phối hơn 4.790 trạm bán lẻ của PLX và các đại lý trên toàn quốc, PLX hiện đang là nhà cung cấp các sản phẩm xăng dầu lớn nhất trên thị trường nội địa, chiếm 47% thị phần xăng dầu nội địa.

Theo báo cáo tài chính, quý 2/2024, sản lượng xuất bán ước tính của PLX không thay đổi so với cùng kỳ. Tuy nhiên doanh thu tăng 12,3% lên mức 73.837 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng trong quý 2 cũng tăng 47,5% so với cùng kỳ và tăng 11,8% so với quý trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.275 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh với động lực chính đến từ giá bán xăng dầu trung bình tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái theo xu hướng tăng của giá dầu thế giới (tăng 14%) và sản lượng dầu DO tiêu thụ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu sản lượng xăng dầu xuất bán khi giá bán dầu DO lại có mức tăng cao nhất (tăng 10%) trong các sản phẩm, biên lợi nhuận gộp tăng từ 5,9% lên 6,3% và thu nhập khác 121 tỷ đồng.

Lũy kế 2 quý đầu năm 2024, doanh thu của PLX tăng trưởng 11,8% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp cao hơn 0,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ và lợi nhuận ròng tăng trưởng tích cực 58,6% so với cùng kỳ.

Về triển vọng kinh tế của PLX, theo đánh giá của Công ty Cổ phần Chứng khoán MBS (MBS) sản lượng xuất bán của PLX được kỳ vọng duy trì ổn định ở mức cao nhờ tăng thị phần từ một số thương nhân đầu mối bị tước giấy phép hoạt động, bất chấp tổng tiêu thụ xăng dầu trong nước có thể chưa tăng mạnh khi nền kinh tế phục hồi không nhanh như dự kiến.

Bên cạnh những đơn vị bị thu hồi giấy phép trước đó như Hải Hà Petro và Xuyên Việt Oil, trong 7 tháng đầu năm 2024, Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo xử phạt thương nhân đầu mối, kiểm tra 20 thương nhân phân phối có dấu hiệu vi phạm.

MBS nhận định sản lượng xăng dầu nội địa và tái xuất của PLX sẽ đạt mức 10,94 triệu m3 tấn trong năm 2024 và 11,15 triệu m3 tấn trong năm 2025 (ước tính 6 tháng đầu năm 2024, sản lượng xăng dầu xuất bán của PLX đạt mức 5,27 triệu m3 tấn).

"Chúng tôi kỳ vọng sản lượng xăng dầu kinh doanh của PLX trong giai đoạn 2024 - 2025 sẽ tăng lần lượt 3,3% và 1,8% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp có thể cải thiện từ năm 2025 khi chi phí kinh doanh định mức trong công thức giá bán xăng dầu cơ sở tăng lên từ tháng 7/2024. Chúng tôi kỳ vọng biên lợi nhuận gộp của PLX giai đoạn 2024 - 2025 lần lượt đạt 6,1% (tăng 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ) và 6,5% (tăng 0,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ).

Các thay đổi về mặt pháp lý được kỳ vọng giúp các thương nhân kinh doanh xăng dầu như PLX chủ động hơn trong việc quyết định giá bán, từ đó hỗ trợ biên lợi nhuận duy trì tốt hơn ngay cả trong trường hợp các chi phí kinh doanh thực tế biến động mạnh", báo cáo phân tích của MBS nhận định.

Đồng quan điểm đó, Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng nhận định Chúng tôi duy trì giả định sản lượng tiêu thụ năm 2024 - 2025 tăng 5%/năm để phản ánh sản lượng bán hàng của PLX ngày càng tăng do tăng thị phần từ các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu bị thu hồi giấy phép hoạt động do không đủ điều kiện kinh doanh và nhu cầu tiêu thụ xăng dầu ngày càng tăng trong dài hạn.

"Doanh thu năm 2024, 2025 được chúng tôi dự báo tăng lần lượt 6%, 7% so với cùng kỳ chủ yếu do dự báo giá dầu tăng theo dự báo của EIA và sản lượng tăng do nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tăng và gia tăng thị phần từ các doanh nghiệp xăng dầu bị tước giấy phép kinh doanh", VCBS cho hay.

Bên cạnh những yếu tố tích cực cho sự tăng trưởng, them VCBS, PLX cũng phải đối mặt với những thách thức như việc duy trì tồn kho sẽ gây áp lực gia tăng trích lập dự phòng cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh giá dầu biến động giảm.

Cùng với đó, xu hướng sử dụng xe điện ngày càng nở rộ tại nhiều quốc gia đang tác động không nhỏ vào nhu cầu tiêu thụ xăng dầu, khiến nhu cầu tiêu thụ xăng dầu giảm.

Việt Nam cũng đang từng bước chuyển dịch sang xe điện theo xu hướng toàn cầu. Tuy nhiên chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng cho việc vận hành xe điện khá tốn kém và cần thời gian. Để không đứng ngoài xu hướng chuyển dịch, PLX và VinFast đã ký thỏa thuận hợp tác lắp đặt trạm sạc xe điện tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của PLX trên toàn quốc để vừa cung cấp điện cho xe điện, vừa cung cấp xăng dầu.

