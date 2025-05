Ban quản trị chung cư ở TPHCM đề nghị ngành thuế kiểm tra nghĩa vụ thuế, phí

Ngày 16/5, Ban quản trị chung cư The Sun Avenue (TP. Thủ Đức, TPHCM) cho biết, đã có văn bản gửi Chi cục Thuế khu vực II đề nghị kiểm tra hoạt động tài chính, kế toán và thực hiện nghĩa vụ về thuế, phí tại chung cư The Sun Avenue.

Hồi cuối năm 2024, Ban quản trị chung cư này cũng đã có 2 công văn tương tự gửi Chi cục Thuế khu vực II (trước là Cục Thuế TPHCM) nhưng đến nay vẫn chưa được ngành thuế phản hồi chính thức.

Theo Ban quản trị chung cư The Sun Avenue, trong quá trình quản lý vận hành tại chung cư The Sun Avenue, Công ty Savills Việt Nam đã thực hiện thu phí quản lý cư dân, tiền nước... thông qua phiếu thu nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng từ 1/5/2024 đến nay.

Do đó, Ban quản trị đề nghị cơ quan thuế tiến hành kiểm tra, thanh tra toàn diện việc thực hiện nghĩa vụ thuế trong toàn bộ hoạt động quản lý vận hành tại chung cư The Sun Avenue để đảm bảo công khai minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích của cư dân.

Theo văn bản của Ban quản trị chung cư The Sun Avenue, Công ty Savills Việt Nam ký kết hợp đồng quản lý vận hành với chủ đầu tư, sau đó là Ban quản trị cùng mô hình thu hộ - chi hộ. Trước tháng 5/2024 Công ty Savills Việt Nam vẫn thu phí quản lý và xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho cư dân tòa nhà.

Tuy nhiên, từ tháng 5/2024 Công ty Savills Việt Nam tổ chức cuộc họp cùng Ban quản trị chung cư The Sun Avenue triển khai áp dụng công 3487/CTTPHCM-TTHT của Cục thuế TPHCM ban hành ngày 9/4/2024, tư vấn Ban quản trị không xuất hóa đơn mà chuyển sang xuất phiếu thu và không thu phần thuế.

Ngày 29/8/2024, Công ty Savills Việt Nam trình đề xuất Ban quản trị xem xét các phương án truy thu thuế VAT chưa thu của cư dân từ tháng 5 đến tháng 8/2024 nhưng lại không khai báo thuế và tiến hành cuộc họp với Ban quản trị vào ngày 18/9/2024 có nội dung không xuất hóa đơn, chỉ xuất phiếu thu bao gồm phần thuế. Công ty Savills khẳng định triển khai đồng loạt đến các dự án của công ty Savills đang quản lý.

Chung cư The Sun Avenue ở TP. Thủ Đức, TPHCM.

“Theo cách hiểu của Ban quản trị, phiếu thu chi là việc ghi nhận đóng phí giữa cư dân với Công ty Savills Việt Nam - tức là mối quan hệ dân sự giữa hai chủ thể. Còn hoá đơn ghi nhận thêm về phần thuế giá trị gia tăng với phí quản lý vận hành. Công ty Savills Việt Nam thực hiện ghi nhận thu phí quản lý qua phiếu thu nhưng lại có thu thuế giá trị gia tăng, tức là Công ty Savills đã vượt quá thẩm quyền quản lý về thuế được thực hiện bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”, văn bản của Ban quản trị chung cư The Sun Avenue nêu.

Hiện nay Công ty Kiểm toán Chuẩn Việt đã tiến hành kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán với giai đoạn quản lý vận hành từ khi dự án bàn giao bắt đầu vận hành đến ngày 31/12/2022 của chủ đầu tư và Công ty Savills Việt Nam. Dù Ban quản trị nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư thực hiện ký báo cáo kiểm toán nhưng chủ đầu tư đùn đây trách nhiệm cho Công ty Savills Việt Nam ký kết và chịu trách nhiệm xác nhận về các hóa đơn, tài liệu tài chính, kế toán tại toà nhà.

Ban quản trị chung cư The Sun Avenue thắc mắc rằng, liệu có phải do các hóa đơn không hợp pháp, trốn tránh nghĩa vụ thuế trong quá trình thực hiện quản lý vận hành quản lý toà nhà từ trước đến nay có liên quan đến chung cư The Sun Avenue hay không. Do vậy Ban quản trị mong ngành thuế thanh tra, kiểm tra toàn diện tài chính, kế toán và thực hiện nghĩa vụ về thuế, phí để đảm bảo công khai minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích của cư dân tại chung cư The Sun Avenue.

Trước đó, Chi cục Thuế huyện Bình Chánh (nay là Đội thuế huyện Bình Chánh, Chi cục Thuế khu vực II) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với Ban quản trị chung cư Conic Đông Nam Á (lô 13B, Khu dân cư Conic, đường Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM) số tiền lên đến hơn 119 tỷ đồng.

Cụ thể, Ban quản trị chung cư Conic Đông Nam Á nhiệm kỳ 2024 - 2027 đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính khi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua theo quy định tại Nghị định số 125/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Có một tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần.

Với vi phạm này, Ban quản trị chung cư Conic Đông Nam Á bị phạt tiền, với số tiền hơn 119.788.500.000 đồng. Trong đó phạt hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua (tiểu mục 4254) là hơn 119 tỷ đồng.

Ban quản trị chung cư Conic Đông Nam Á có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với quyết định này theo quy định của pháp luật.