Bán sạch tiền hưu mua nhà cho thuê, người đàn ông 67 tuổi sốc vì "bay" hơn nửa tỷ sau 5 năm

07-10-2025 - 07:50 AM | Sống

Tưởng rằng mình đã tìm được "chìa khóa vàng" để sống an nhàn sau khi nghỉ hưu, nhưng chỉ 5 năm sau, toàn bộ số tiền tiết kiệm hưu trí của ông bốc hơi, để lại một khoản lỗ nặng nề và sự tiếc nuối.

Khi nghỉ hưu ở tuổi 60, Tanaka (Nhật Bản) nhận được khoản tiền hưu một lần trị giá 18 triệu yên (khoảng 3 tỷ đồng). Với mức lương hưu hàng tháng 160.000 yên (khoảng 28 triệu đồng) cộng thêm thu nhập làm thêm, cuộc sống vốn dĩ không quá chật vật. Nhưng ông vẫn lo lắng: "Nếu chỉ tiết kiệm, tiền sẽ mất giá vì lạm phát. Không dùng thì cũng chẳng khác nào thua lỗ".

Trong lúc trăn trở, ông tham dự một buổi hội thảo đầu tư bất động sản. Ở đó, Tanaka nghe những lời hứa ngọt ngào: "Chung cư mới ở Tokyo sẽ không bao giờ mất giá", hay "Hợp đồng thuê độc quyền đảm bảo tiền thuê suốt 10 năm, không lo nhà trống". Nghe xuôi tai, ông quyết định rút 15 triệu yên (hơn 2,6 tỷ đồng) từ quỹ hưu trí để mua một căn hộ mới tinh ở Tokyo, trả gọn bằng tiền mặt. Việc quản lý, ông giao cho công ty cho thuê trọn gói.

Bán sạch tiền hưu mua nhà cho thuê, người đàn ông 67 tuổi sốc vì "bay" hơn nửa tỷ sau 5 năm- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Hai năm đầu, mọi chuyện suôn sẻ. Hàng tháng, Tanaka đều đặn nhận 72.000 yên (khoảng 12 triệu đồng) tiền thuê nhà. Nhưng đến năm thứ ba, công ty quản lý bất ngờ thông báo sẽ giảm tiền thuê xuống còn 65.000 yên (khoảng 11 triệu đồng) vì giá thị trường giảm. Tanaka phản đối, nhưng hợp đồng lại đứng về phía công ty: điều khoản này đã được ghi rõ ngay từ đầu.

Chưa hết, phí quản lý và quỹ cải tạo tòa nhà cũng tăng dần mỗi năm. Số tiền thu về chẳng còn bao nhiêu, trong khi áp lực tài chính lại ngày một lớn.

Sau 5 năm gồng gánh, Tanaka buộc phải bán căn hộ. Nhưng căn hộ ông mua với giá 15 triệu yên, giờ chỉ còn 10,5 triệu yên (khoảng 1,8 tỷ đồng). Sau khi trừ chi phí mua, chi phí bán và cộng dồn tiền thuê nhận được, khoản lỗ ròng vẫn vượt quá 3 triệu yên (hơn 520 triệu đồng).

Ông cay đắng nói: "Số tiền tiết kiệm dành cho tuổi già đã bốc hơi hơn 3 triệu yên. Tôi chưa từng nghĩ kết cục lại thảm đến thế".

Bán sạch tiền hưu mua nhà cho thuê, người đàn ông 67 tuổi sốc vì "bay" hơn nửa tỷ sau 5 năm- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

Các chuyên gia nhận định, câu chuyện của Tanaka không phải cá biệt. Những mô hình nghe có vẻ "an toàn tuyệt đối" như mua chung cư mới hay thuê độc quyền thực chất tiềm ẩn không ít bẫy rủi ro như giá căn hộ, dù mới, vẫn có thể mất giá theo thời gian và khu vực; hay hợp đồng thuê "cam kết" không có nghĩa tiền thuê giữ nguyên mãi mãi, vì luật pháp cho phép công ty điều chỉnh theo thị trường.

Đầu tư hưu trí không thể chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt hay những lời quảng cáo bóng bẩy. Điều quan trọng là phải hiểu rõ hợp đồng, đánh giá thực tế giá trị tài sản và lường trước mọi rủi ro. Đôi khi, chọn sai nơi gửi gắm tiền bạc còn nguy hiểm hơn là để yên trong tài khoản tiết kiệm.

Theo LTN

Theo Trang Vũ

Thanh niên Việt

