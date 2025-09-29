Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bà chủ nhà rao bán nhà 8 tỷ đồng, người thuê chê đắt, khi có người chốt mua giá 6 tỷ đồng lại kiện chủ nhà ra tòa: "Tôi có quyền ưu tiên"

29-09-2025 - 10:29 AM | Sống

Bà chủ nhà rao bán nhà 8 tỷ đồng, người thuê chê đắt, khi có người chốt mua giá 6 tỷ đồng lại kiện chủ nhà ra tòa: "Tôi có quyền ưu tiên"

Bán căn nhà đang thuê, người phụ nữ Trung Quốc bị người thuê kiện ra tòa, đòi tiền bồi thường.

Bà Vương, một cư dân tại Hàng Châu, Trung Quốc, đang gặp khó khăn tài chính do kinh doanh thua lỗ. Bà quyết định bán căn nhà trị giá hơn 2 triệu nhân dân tệ để xoay sở vốn liếng.

Lúc này, ngôi nhà của bà đang được ông Lý thuê đã lâu năm. Ông Lý là một người thuê tốt, lịch sự, trả tiền đúng hạn, có công việc ổn định và thường xuyên góp phần sửa sang căn nhà. Bà Vương nghĩ rằng bán cho ông Lý là lựa chọn hợp lý.

Bà chủ nhà rao bán nhà 8 tỷ đồng, người thuê chê đắt, khi có người chốt mua giá 6 tỷ đồng lại kiện chủ nhà ra tòa: "Tôi có quyền ưu tiên"- Ảnh 1.

Bà Vương đề nghị bán với giá khởi điểm 2,2 triệu nhân dân tệ (khoảng 8 tỷ đồng), sau đó thương lượng giảm xuống còn 1,9 triệu – mức giá tối thiểu mà bà chấp nhận. Tuy nhiên, ông Lý cho rằng giá vẫn quá cao, liên tục mặc cả và tỏ ra kén chọn. Bà Vương khẳng định: "1,9 triệu thực sự là mức giá thấp nhất."

Hai bên đàm phán kéo dài một tháng, nhưng ông Lý vẫn chưa chốt mua, có thể vì cho rằng giá cao hoặc hy vọng bà Vương cần tiền gấp nên sẽ giảm thêm.

Không thể chờ đợi lâu hơn, bà Vương quyết định rao bán nhà, tìm người mua khác. Cuối cùng, bà bán được căn nhà với giá 1,7 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,2 tỷ đồng) – thấp hơn mức đề nghị ban đầu với ông Lý, nhưng đủ để giải quyết nhu cầu cấp thiết của gia đình.

Bà Vương nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Tuy nhiên, sau khi biết căn nhà được bán với giá thấp hơn, ông Lý bất ngờ kiện bà ra tòa, yêu cầu bồi thường 200.000 nhân dân tệ. Bà Vương ngạc nhiên và không hiểu lý do ông Lý có thể khởi kiện.

Phân tích pháp lý

Vụ việc xoay quanh "quyền ưu tiên mua" của người thuê nhà theo pháp luật Trung Quốc. Quyền này quy định rằng, khi chủ nhà muốn bán bất động sản, người thuê phải được thông báo và có quyền mua trước với cùng điều kiện như người mua khác. Điều này nhằm bảo vệ quyền lợi của người thuê, tránh tình trạng bị đuổi đột ngột.

Tuy nhiên, quyền ưu tiên không phải là vô hạn. Người thuê phải bày tỏ ý định mua rõ ràng trong thời gian nhất định do 2 bên thỏa thuận, kể từ khi nhận thông báo từ chủ nhà. Nếu không, họ coi như từ bỏ quyền này. Ví dụ, giống như bạn thấy món hàng ưng ý nhưng do dự quá lâu, dẫn đến người khác mua mất, bạn không thể đòi lại.

Trong trường hợp này, bà Vương đã thông báo và cho ông Lý cơ hội mua với giá 1,9 triệu nhân dân tệ. Ông Lý không bày tỏ ý định mua ngay mà kéo dài đàm phán, dẫn đến vượt quá thời hạn quy định. Bà Vương đã chờ đợi hợp lý (một tháng), nhưng ông Lý vẫn không quyết định, nên bà có quyền bán cho người khác.

Bà chủ nhà rao bán nhà 8 tỷ đồng, người thuê chê đắt, khi có người chốt mua giá 6 tỷ đồng lại kiện chủ nhà ra tòa: "Tôi có quyền ưu tiên"- Ảnh 2.

Phán quyết của tòa án

Tòa án kết luận rằng bà Vương đã thực hiện đúng nghĩa vụ thông báo, cho ông Lý đủ thời gian và cơ hội để quyết định. Ông Lý không đưa ra quyết định mua trong thời hạn 15 ngày, do đó mất quyền ưu tiên. Việc bà Vương bán nhà với giá thấp hơn (1,7 triệu nhân dân tệ) cho người khác không vi phạm pháp luật, vì quyền ưu tiên chỉ áp dụng khi người thuê sẵn sàng mua với điều kiện tương đương.

Kết quả, tòa bác bỏ yêu cầu bồi thường 200.000 nhân dân tệ của ông Lý, xác nhận bà Vương không vi phạm bất kỳ quy định nào. Vụ việc này nhắc nhở rằng quyền lợi pháp lý cần được thực thi kịp thời, nếu không sẽ bị mất.

Chi 592 triệu đồng thuê nhà trong 15 năm rồi cho thuê lại với giá cao, lãi hơn 15 triệu/tháng, người phụ nữ bị chủ đuổi đi vẫn khẳng định: “Tôi không vi phạm hợp đồng”

Minh Ánh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hành trình thần tốc từ 1 phòng khám nhỏ với duy nhất 1 bác sĩ đến Trung tâm xuất sắc thế giới: Chuyện chưa kể về tầm nhìn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Hành trình thần tốc từ 1 phòng khám nhỏ với duy nhất 1 bác sĩ đến Trung tâm xuất sắc thế giới: Chuyện chưa kể về tầm nhìn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng Nổi bật

Ngày về của nhà vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh

Ngày về của nhà vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh Nổi bật

Người đàn ông đột tử khi tập thể dục: Bác sĩ nói “sau 60 tuổi tránh tập luyện vào thời điểm này”

Người đàn ông đột tử khi tập thể dục: Bác sĩ nói “sau 60 tuổi tránh tập luyện vào thời điểm này”

10:19 , 29/09/2025
Hà Nội mưa lớn sáng đầu tuần do ảnh hưởng bão số 10, đường phố tắc cứng, người dân chật vật di chuyển

Hà Nội mưa lớn sáng đầu tuần do ảnh hưởng bão số 10, đường phố tắc cứng, người dân chật vật di chuyển

10:10 , 29/09/2025
Bài Toán đúng 100% bị cô giáo chấm sai khiến bà mẹ "hoài nghi nhân sinh", nhiều người chỉ ra điểm bất ngờ!

Bài Toán đúng 100% bị cô giáo chấm sai khiến bà mẹ "hoài nghi nhân sinh", nhiều người chỉ ra điểm bất ngờ!

10:07 , 29/09/2025
Mua xoài, liếc mắt với 5 mẹo này là biết ngay quả ngon hay quả ủng

Mua xoài, liếc mắt với 5 mẹo này là biết ngay quả ngon hay quả ủng

10:00 , 29/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên