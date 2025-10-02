Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bán nhà lấy 25 tỷ đồng vào viện dưỡng lão sống, tưởng sung sướng nhưng được 3 năm, cụ bà 89 tuổi hối hận: “Tôi mất tất cả rồi”

02-10-2025 - 17:15 PM | Sống

Bán nhà lấy 25 tỷ đồng vào viện dưỡng lão sống, tưởng sung sướng nhưng được 3 năm, cụ bà 89 tuổi hối hận: “Tôi mất tất cả rồi”

Cụ bà ở Mỹ mất sạch khoản tích cóp cả đời sau khi viện dưỡng lão cao cấp mà bà đang ở phá sản.

Theo New York Post, ở tuổi 89, bà Arlene Kohen ở Long Island, Mỹ, từng tin rằng mình đã tìm được nơi an dưỡng tuổi già lý tưởng. Bà bán căn nhà gắn bó cả đời để chi trả gần 1 triệu USD phí vào ở tại một cộng đồng dưỡng lão cao cấp. Nhưng chỉ mấy năm sau, giấc mơ ấy sụp đổ, buộc bà phải chuyển đi nơi khác.

Giấc mơ nghỉ hưu hóa ác mộng

Tháng 1/2020, bà Kohen chuyển đến Harborside – một cộng đồng người cao tuổi cao cấp ở Port Washington. Để có chỗ tại đây, bà phải đóng khoản phí lên tới 945.000 USD (gần 25 tỷ đồng) sau khi bán ngôi nhà của mình tại Great Neck.

Harborside cũng cam kết hoàn trả 75% số tiền nhập viện cho người thừa kế hoặc cho chính bà nếu rời đi. Tuy nhiên, sau lần phá sản gần đây nhất vào năm 2023, cơ sở này được bán lại cho nhà đầu tư mới, các dịch vụ chăm sóc bị cắt giảm dần, buộc bà Kohen phải chuyển đi. 

Bán nhà lấy 25 tỷ đồng vào viện dưỡng lão sống, tưởng sung sướng nhưng được 3 năm, cụ bà 89 tuổi hối hận: “Tôi mất tất cả rồi”- Ảnh 1.

Ảnh: New York Post

Theo chia sẻ, không chỉ mất phần lớn phí tham gia ban đầu, trong suốt thời gian ở Harborside, bà Kohen còn phải chi trả thêm 5.700 USD (hơn 150 triệu đồng) mỗi tháng cho dịch vụ lưu trú. Toàn bộ số tiền ấy gần như mất trắng khi viện dưỡng lão phá sản. 

Giờ đây, gia đình bà chỉ hy vọng nhận lại chưa tới một phần ba số tiền mà cộng đồng này hứa sẽ hoàn trả ban đầu.

“Tôi mất tất cả rồi.Đó là số tiền mà tôi sẽ không bao giờ lấy lại được”, bà Kohen cay đắng nói.

Bài học tuổi già

Theo Wall Street Journal và New York Post, trường hợp của bà Kohen không phải là hiếm. Từ năm 2020 đến nay, ít nhất 16 cộng đồng hưu trí chăm sóc liên tục (Continuing Care Retirement Communities – CCRC) trên khắp nước Mỹ đã nộp đơn phá sản. Hơn 1.000 gia đình bị ảnh hưởng, với tổng số tiền thiệt hại về chi phí ở vượt 190 triệu USD (hơn 5.000 tỷ đồng).

CCRC được thiết kế để người cao tuổi dưỡng già. Ban đầu họ sống tự lập, sau đó được chuyển sang khu chăm sóc hỗ trợ hoặc điều trị trí nhớ khi cần. Đổi lại, cư dân phải đóng một khoản phí gia nhập khổng lồ kèm theo lời hứa được hoàn trả một phần sau này. 

Bán nhà lấy 25 tỷ đồng vào viện dưỡng lão sống, tưởng sung sướng nhưng được 3 năm, cụ bà 89 tuổi hối hận: “Tôi mất tất cả rồi”- Ảnh 2.

Ảnh: New York Post

Mặc dù tỷ lệ phá sản của CCRC chỉ dưới 1% trên tổng số gần 1.900 cơ sở ở Mỹ, nhưng mức độ ảnh hưởng lại vô cùng nghiêm trọng. Tính đến năm 2023, có khoảng 623.000 người đang sinh sống tại các cộng đồng kiểu này.

Các chuyên gia nhận định, mô hình kinh doanh CCRC đặc biệt dễ tổn thương trước suy thoái kinh tế và biến động thị trường bất động sản. Nhiều cơ sở phụ thuộc vào việc bán chỗ cho cư dân mới để duy trì dòng tiền, trong khi quỹ dự trữ lại rất hạn chế. Khi thị trường nhà ở đi xuống, người cao tuổi không bán được nhà để vào viện dưỡng lão, khiến tài chính các CCRC nhanh chóng mất cân bằng và rơi vào phá sản.

Câu chuyện của bà Arlene Kohen phản ánh về sự mong manh của mô hình viện dưỡng lão cao cấp. Đồng thời, nó nhắc nhở người cao tuổi về những rủi ro khôn lường khi đặt cược toàn bộ tài sản tuổi già vào một lời hứa hoàn trả chưa chắc chắn.

(Theo New York Post)

Chi 592 triệu đồng thuê nhà trong 15 năm rồi cho thuê lại với giá cao, lãi hơn 15 triệu/tháng, người phụ nữ bị chủ đuổi đi vẫn khẳng định: “Tôi không vi phạm hợp đồng”

Ánh Lê

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyển khoản 750 triệu đồng vào một tài khoản ACB, người phụ nữ SN 1996 vừa giao dịch thành công đã vội báo công an

Chuyển khoản 750 triệu đồng vào một tài khoản ACB, người phụ nữ SN 1996 vừa giao dịch thành công đã vội báo công an Nổi bật

Bão số 11 dự báo đổ bộ trực tiếp vào nước ta, miền Bắc mưa to nhiều ngày liên tiếp

Bão số 11 dự báo đổ bộ trực tiếp vào nước ta, miền Bắc mưa to nhiều ngày liên tiếp Nổi bật

Kháo sát suốt nửa năm, phát hiện 27 "báu vật" lạ ở Vườn quốc gia Bái Tử Long: Một số cực quý hiếm, đang bên bờ tuyệt chủng

Kháo sát suốt nửa năm, phát hiện 27 "báu vật" lạ ở Vườn quốc gia Bái Tử Long: Một số cực quý hiếm, đang bên bờ tuyệt chủng

16:59 , 02/10/2025
Mẹ vay ngân hàng 2 tỷ cho con trai đi du học, 10 năm sau con về nước ký hợp đồng mua nhà... đứng tên bạn gái

Mẹ vay ngân hàng 2 tỷ cho con trai đi du học, 10 năm sau con về nước ký hợp đồng mua nhà... đứng tên bạn gái

16:40 , 02/10/2025
Vì sao dáng ngồi lại “tiết lộ” vận số giàu có?

Vì sao dáng ngồi lại “tiết lộ” vận số giàu có?

16:10 , 02/10/2025
Bé trai 5 tuổi bị cận thị gần 1000 độ, bác sĩ nói thẳng: Chính thói quen này đã huỷ hoại vô số trẻ em!

Bé trai 5 tuổi bị cận thị gần 1000 độ, bác sĩ nói thẳng: Chính thói quen này đã huỷ hoại vô số trẻ em!

16:03 , 02/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên