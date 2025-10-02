Bán nhà lấy 25 tỷ đồng vào viện dưỡng lão sống, tưởng sung sướng nhưng được 3 năm, cụ bà 89 tuổi hối hận: “Tôi mất tất cả rồi”

Theo New York Post, ở tuổi 89, bà Arlene Kohen ở Long Island, Mỹ, từng tin rằng mình đã tìm được nơi an dưỡng tuổi già lý tưởng. Bà bán căn nhà gắn bó cả đời để chi trả gần 1 triệu USD phí vào ở tại một cộng đồng dưỡng lão cao cấp. Nhưng chỉ mấy năm sau, giấc mơ ấy sụp đổ, buộc bà phải chuyển đi nơi khác.

Giấc mơ nghỉ hưu hóa ác mộng

Tháng 1/2020, bà Kohen chuyển đến Harborside – một cộng đồng người cao tuổi cao cấp ở Port Washington. Để có chỗ tại đây, bà phải đóng khoản phí lên tới 945.000 USD (gần 25 tỷ đồng) sau khi bán ngôi nhà của mình tại Great Neck.

Harborside cũng cam kết hoàn trả 75% số tiền nhập viện cho người thừa kế hoặc cho chính bà nếu rời đi. Tuy nhiên, sau lần phá sản gần đây nhất vào năm 2023, cơ sở này được bán lại cho nhà đầu tư mới, các dịch vụ chăm sóc bị cắt giảm dần, buộc bà Kohen phải chuyển đi.

Theo chia sẻ, không chỉ mất phần lớn phí tham gia ban đầu, trong suốt thời gian ở Harborside, bà Kohen còn phải chi trả thêm 5.700 USD (hơn 150 triệu đồng) mỗi tháng cho dịch vụ lưu trú. Toàn bộ số tiền ấy gần như mất trắng khi viện dưỡng lão phá sản.

Giờ đây, gia đình bà chỉ hy vọng nhận lại chưa tới một phần ba số tiền mà cộng đồng này hứa sẽ hoàn trả ban đầu.

“Tôi mất tất cả rồi.Đó là số tiền mà tôi sẽ không bao giờ lấy lại được”, bà Kohen cay đắng nói.

Bài học tuổi già

Theo Wall Street Journal và New York Post, trường hợp của bà Kohen không phải là hiếm. Từ năm 2020 đến nay, ít nhất 16 cộng đồng hưu trí chăm sóc liên tục (Continuing Care Retirement Communities – CCRC) trên khắp nước Mỹ đã nộp đơn phá sản. Hơn 1.000 gia đình bị ảnh hưởng, với tổng số tiền thiệt hại về chi phí ở vượt 190 triệu USD (hơn 5.000 tỷ đồng).

CCRC được thiết kế để người cao tuổi dưỡng già. Ban đầu họ sống tự lập, sau đó được chuyển sang khu chăm sóc hỗ trợ hoặc điều trị trí nhớ khi cần. Đổi lại, cư dân phải đóng một khoản phí gia nhập khổng lồ kèm theo lời hứa được hoàn trả một phần sau này.

Mặc dù tỷ lệ phá sản của CCRC chỉ dưới 1% trên tổng số gần 1.900 cơ sở ở Mỹ, nhưng mức độ ảnh hưởng lại vô cùng nghiêm trọng. Tính đến năm 2023, có khoảng 623.000 người đang sinh sống tại các cộng đồng kiểu này.

Các chuyên gia nhận định, mô hình kinh doanh CCRC đặc biệt dễ tổn thương trước suy thoái kinh tế và biến động thị trường bất động sản. Nhiều cơ sở phụ thuộc vào việc bán chỗ cho cư dân mới để duy trì dòng tiền, trong khi quỹ dự trữ lại rất hạn chế. Khi thị trường nhà ở đi xuống, người cao tuổi không bán được nhà để vào viện dưỡng lão, khiến tài chính các CCRC nhanh chóng mất cân bằng và rơi vào phá sản.

Câu chuyện của bà Arlene Kohen phản ánh về sự mong manh của mô hình viện dưỡng lão cao cấp. Đồng thời, nó nhắc nhở người cao tuổi về những rủi ro khôn lường khi đặt cược toàn bộ tài sản tuổi già vào một lời hứa hoàn trả chưa chắc chắn.

