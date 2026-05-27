Bán sạch trâu bò giúp anh trai “tìm con”, đôi vợ chồng vùng cao bật khóc sau một cuộc điện thoại từ Hà Nội

Suốt nhiều năm, vợ chồng anh Nguyễn Văn Châm (SN 1993, dân tộc Tày) và chị Nguyễn Thị Phương (SN 1997, dân tộc Nùng), sống tại xã Bằng Hành, tỉnh Tuyên Quang, chưa dám nghĩ đến việc sẽ có con.

Hai năm đầu sau kết hôn chưa có con, anh chị vẫn nghĩ mọi chuyện rồi sẽ tự nhiên đến nên chưa đi khám. Đến năm thứ ba, áp lực ngày một lớn hơn, cả hai bắt đầu đi nhiều nơi chạy chữa với hy vọng sớm đón tin vui nhưng mọi cố gắng đều không mang lại kết quả.

Khi xuống Hà Nội thăm khám, anh Châm nhận kết quả thiểu tinh rất nặng, khả năng có con tự nhiên gần như không thể. Khoảnh khắc nghe bác sĩ thông báo, người đàn ông vùng cao gần như suy sụp.

Anh Châm hạnh phúc bên con trai (ảnh NVCC).

“Có lúc tôi nghĩ hay là để vợ đi tìm hạnh phúc mới”, anh Châm nhớ lại.

Nhưng thay vì buông tay, chị Phương lại là người động viên chồng tiếp tục cố gắng. Chị nói rằng nếu không thể sinh con, hai vợ chồng sẽ xin con nuôi và vẫn cùng nhau đi tiếp.

Những năm tháng hiếm muộn cũng khiến anh chị chịu không ít áp lực từ những câu hỏi vô tình của người xung quanh. Mỗi lần nghe ai hỏi “bao giờ có em bé?”, cả hai chỉ biết lảng tránh, dần ngại xuất hiện ở chỗ đông người.

Khi kinh tế trở thành rào cản lớn nhất

Khó khăn lớn nhất với vợ chồng anh Châm không chỉ là bệnh lý hiếm muộn mà còn là gánh nặng kinh tế đè nặng lên cả gia đình.

Anh trai của anh Châm cũng từng hiếm muộn suốt 10 năm, trong khi mẹ mắc ung thư vú nên mọi khoản chi tiêu đều chật vật. Để chữa trị cho anh trai, gia đình đã phải bán dần tài sản có giá trị.

“Bao nhiêu trâu bò trong nhà cũng bán đi để làm IVF cho anh trai”, anh Châm kể.

May mắn, anh trai anh sau đó đã có con. Câu chuyện ấy trở thành động lực để vợ chồng anh Châm tiếp tục nuôi hy vọng đi xuống Hà Nội khám lần nữa.

Tuy nhiên, sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết IVF gần như là cơ hội duy nhất của anh chị. Thế nhưng, thu nhập ít ỏi chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày khiến giấc mơ làm cha mẹ một lần nữa phải gác lại.

Cuộc gọi khiến hai vợ chồng ôm nhau bật khóc

Bước ngoặt đến vào năm 2024, anh chị biết đến chương trình “Tuần Lễ Vàng - Ươm mầm hạnh phúc” của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội và nộp hồ sơ xin hỗ trợ miễn phí 100% chi phí IVF. Không dám kỳ vọng quá nhiều, nhưng rồi điều bất ngờ đã xảy ra.

“Lúc nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc. Nếu không có chương trình này, không biết đến bao giờ chúng tôi mới dám nghĩ đến chuyện có con”, anh Châm xúc động.

Sau 12 ngày chuyển phôi, lần đầu nhìn thấy que thử thai hiện hai vạch, dù còn mờ, vợ chồng anh Châm vẫn vỡ òa hạnh phúc.

“Đó là lần đầu tiên vợ tôi nhìn thấy hai vạch, còn tôi thì không biết phải gọi cảm xúc của mình là gì nữa”, anh Châm kể.

Thai kỳ diễn ra suôn sẻ và ngày con chào đời trở thành khoảnh khắc đặc biệt nhất trong cuộc đời người đàn ông từng nghĩ mình không thể làm cha.

“Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn không tin mình đã được làm bố thật rồi”, anh Châm xúc động.

Từ ngày có con, cuộc sống của gia đình nhỏ nơi vùng cao trở nên rộn ràng hơn hẳn. Người cha trẻ bảo có những hôm đi làm chỉ mong xong việc thật nhanh để về ôm con.

“Giờ căn nhà lúc nào cũng có tiếng con cười, tiếng con khóc. Mệt mấy cũng thấy hạnh phúc”, anh nói.

Với chị Phương, hành trình làm mẹ sau nhiều năm chờ đợi khiến chị càng trân trọng những điều bình dị nhất: lần đầu nghe tim thai, cảm nhận con đạp hay khoảnh khắc ôm con vào lòng sau sinh.

Sau tất cả khó khăn và những lần tưởng phải từ bỏ, điều quý giá nhất với anh chị lúc này là được cùng nhau nhìn con lớn lên từng ngày.