Bàn tay của công nhân đặc biệt được BMW cho "nghỉ hưu" sau 11 tháng khiến nhiều người phải sửng sốt

25-11-2025 - 12:10 PM | Tài chính quốc tế

Lực lượng này đã giúp sản xuất hơn 30.000 xe BMW X3 và nạp hơn 90.000 chi tiết kim loại tấm.

Công ty robot Figure AI tại California đã chính thức cho "nghỉ hưu" robot hình người Figure 02 (F.02) sau 11 tháng triển khai trên dây chuyền lắp ráp của BMW tại Spartanburg, Nam Carolina. Công ty cho biết các robot này đã làm việc đủ lâu, đủ chăm chỉ và đủ gần với điều kiện sản xuất thực tế đến mức mỗi robot hiện đều có dấu hiệu trầy xước, mài mòn và bụi bẩn từ sàn nhà máy.

Đối với một robot hình người, việc kết hợp độ chính xác và tốc độ là một thách thức. Lý do là vì robot phải có khả năng phản ứng với các sai lệch trong môi trường theo thời gian thực và điều chỉnh chuyển động cho phù hợp. Figure AI đã đạt được điều này bằng cách sử dụng "các thuật toán tiên tiến để phối hợp tay và mắt". Các công cụ hiệu chuẩn thực địa cũng đã được phát triển để robot thích ứng và do đó đảm bảo hiệu suất nhất quán.

Figure AI đã xác định trước nhiều chỉ số hiệu suất chính (KPI) khác nhau để đánh giá hiệu suất của robot. Các chỉ số được đo lường bao gồm thời gian chu kỳ, độ chính xác vị trí và số lần can thiệp của con người. Figure AI cũng xác định các mục tiêu cần đạt được. Một chu kỳ hàn, bao gồm cả việc nạp chi tiết, không được quá 84 giây, trong đó thời gian nạp là 37 giây. Độ chính xác vị trí của các chi tiết phải trên 99% mỗi ca, không có sự can thiệp của con người để sửa chữa hoặc bảo trì robot.

Những con số ấn tượng

Dự án thí điểm được triển khai để kiểm tra xem robot hình người có thể theo kịp tốc độ và độ chính xác của một nhà máy ô tô hiện đại hay không, đã mở rộng nhanh hơn dự kiến. Theo Figure, đội robot F.02 đã giúp sản xuất hơn 30.000 xe BMW X3 và nạp hơn 90.000 chi tiết kim loại tấm trong quá trình thử nghiệm.

Đoạn phim do CEO Brett Adcock chia sẻ cho thấy những con robot với dấu hiệu hao mòn rõ ràng. Đây chính là câu trả lời trực tiếp cho những hoài nghi ban đầu rằng mối quan hệ hợp tác với BMW chỉ là một màn trình diễn dàn dựng. Những vết xước được ví như một bản ghi chép công việc, là minh chứng rõ ràng cho nhiều tháng trời lặp đi lặp lại các công việc xử lý căng thẳng trong môi trường lắp ráp cường độ cao.

Bàn tay của công nhân đặc biệt được BMW cho "nghỉ hưu" sau 11 tháng khiến nhiều người phải sửng sốt- Ảnh 1.

Figure cũng công bố số liệu hiệu suất chi tiết. Sau khi thiết lập ban đầu, các robot hình người được đưa lên sàn và bắt đầu hoạt động trong vòng 6 tháng. Đến tháng thứ 10, chúng đã hoạt động toàn ca. Công việc chính của robot là kéo các tấm kim loại từ thùng chứa và đặt chúng lên đồ gá hàn với độ chính xác 5mm. Chúng đạt thời gian chu kỳ trung bình là 84 giây, trong đó 37 giây được phân bổ cho tải trọng thực tế, và duy trì độ chính xác vị trí hơn 99%.

Tổng cộng, các robot đã hoạt động hơn 1.250 giờ và di chuyển khoảng 320km bên trong nhà máy trong khi làm việc theo ca 10 tiếng mỗi ngày trong tuần. Công ty cho biết những con số này chứng minh robot hình người có thể đáp ứng khối lượng công việc công nghiệp thay vì chỉ thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu theo giai đoạn.

Đồng thời, thử nghiệm cũng cho thấy những điểm yếu. Cẳng tay là điểm yếu chính. Bộ phận này ghi nhận tình trạng bị quá tải do nhu cầu lắp động cơ, hệ thống làm mát và hệ thống dây điện vào một chi nhỏ gọn. Chuyển động liên tục gây áp lực lên các bộ vi điều khiển và dây cáp, khiến Figure phải thiết kế lại các hệ thống này trong Figure 03 sắp ra mắt. Mô hình mới loại bỏ hệ thống dây cáp cổ tay phức tạp và định tuyến bộ điều khiển động cơ trực tiếp đến máy tính trung tâm.

Bài học và tương lai của người máy

Sau khi F.02 ngừng hoạt động, Figure cho biết hiện công ty đang tập trung vào việc mở rộng quy mô triển khai với robot hình người Figure 03 được cải tiến. Mô hình mới loại bỏ bảng phân phối và hệ thống cáp động ở cổ tay, với bộ điều khiển động cơ hiện giao tiếp trực tiếp với máy tính chính.

Việc F.02 ngừng hoạt động đánh dấu bước chuyển từ thử nghiệm thí điểm sang sản xuất quy mô lớn. Công ty cho biết: "Figure 02 đã dạy chúng tôi những bài học đầu tiên về những gì cần có để vận chuyển hàng hóa."

Việc ngừng hoạt động của đội tàu này mở đường cho Figure 03, mà công ty tuyên bố đã sẵn sàng để triển khai trên quy mô lớn.

Khách sạn ở Trung Quốc dùng robot hình người làm lễ tân, dọn phòng

