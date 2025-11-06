Khách sạn ở Trung Quốc dùng robot hình người làm lễ tân, dọn phòng

Một cột mốc mới về công nghệ khách sạn vừa được thiết lập tại Trung Quốc, khi khách sạn Shangri-La Traders ở thành phố Thượng Hải chính thức đưa vào vận hành robot hình người XMAN-R1.

XMAN-R1 được phát triển bởi Keenon Robotics, một công ty robot dịch vụ hàng đầu thế giới có trụ sở ở cùng thành phố.

Khách sạn Shangri-La Traders mới khai trương là một đơn vị con của tập đoàn Shangri-La, với mục tiêu trở thành chuẩn mực cho thế hệ khách sạn thương gia mới, kết hợp giữa hiệu quả và sự tận hưởng.

Tuy nhiên, ban quản lý khách sạn đã phải đối mặt với những thách thức như nhu cầu dịch vụ cao từ khách hàng và yêu cầu cấp thiết về việc duy trì chất lượng dịch vụ một cách nhất quán.

Để giải quyết vấn đề trên, khách sạn tìm đến sự đổi mới công nghệ của Keenon nhằm tối ưu hóa việc phân bổ nguồn nhân lực, tăng cường tiêu chuẩn hóa dịch vụ và tạo ra trải nghiệm lưu trú độc đáo cho du khách.

Giải pháp được đưa ra là dàn robot tích hợp của Keenon, được triển khai vào các hoạt động của khách sạn - từ chào đón tại quầy lễ tân, giao đồ ăn và vật phẩm, cho đến xắp xếp hành lý và dọn dẹp phòng.

Trung tâm của sự chuyển đổi trên là XMAN-R1. Robot này sẽ đảm nhận vai trò của một nhân viên lễ tân, với khả năng chủ động chào hỏi khách, hỏi đáp thông minh, thậm chí trao quà chào mừng cho khách.

Hỗ trợ XMAN-R1 là các robot chuyên dụng khác của Keenon, như robot giao hàng W3 chịu trách nhiệm giao đồ tận phòng, robot vận tải hạng nặng S100 quản lý việc vận chuyển hành lý. Công việc dọn dẹp khách sạn được robot C40 đảm nhận, còn việc giao đồ ăn trong nhà hàng của khách sạn do 2 robot T10 và T3 xử lý.

Robot XMAN-R1 của Keenon sẽ đóng vai trò như một nhân viên lễ tân của khách sạn. (Ảnh: Keenon Robotics)

Đằng sau khả năng vận hành ấn tượng này là công nghệ lõi do Keenon tự phát triển, mang tên KOM 2.0, được xem là mô hình “Thị giác - Ngôn ngữ - Hành động” (VLA) đầu tiên trên thế giới dành cho ngành dịch vụ.

KOM 2.0 đóng vai trò là nền tảng trí tuệ tổng quát và là hệ thống trí thông minh cốt lõi của robot, tích hợp khả năng thị giác, lời nói và chuyển động vào một khung thống nhất. Điều này cho phép XMAN-R1 diễn giải ý định của con người và phản hồi theo ngữ cảnh trong thời gian thực.

Bên cạnh đó, công ty cũng phát triển KEENON ProS, một mô hình chuyên biệt được tối ưu hóa cho các ngành dọc như khách sạn. Mô hình này hoạt động như một chương trình "đào tạo nghiệp vụ" toàn diện, trang bị cho robot các kỹ năng công việc chuyên nghiệp cho các vai trò được giao.

Việc triển khai thành công danh mục robot đa năng và chuyên dụng tại khách sạn Shangri-La Traders thể hiện sự tập trung vào tích lũy dữ liệu kịch bản thương mại và phát triển công nghệ của Keenon trong nhiều năm.

Ngoài ra, nó còn chứng tỏ rằng trí tuệ nhân tạo hiện đang góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của khách sạn và trải nghiệm lưu trú của khách một cách hiệu quả và tiện lợi hơn.

Tuy nhiên, do mới được triển khai, hiệu quả tại khách sạn Shangri-La Traders sẽ cần thêm thời gian để đánh giá.