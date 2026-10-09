Bạn thân Tăng Thanh Hà sắp cưới doanh nhân Việt kiều

Băng Di là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, từng ghi dấu ấn qua nhiều dự án phim ảnh. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên còn lấn sân kinh doanh và có cuộc sống khá kín tiếng. Chuyện tình cảm của cô với doanh nhân Việt kiều Justin Chiêm cũng nhận được sự quan tâm bởi cả hai đã có nhiều năm gắn bó. Đáng chú ý, Băng Di và bạn trai còn nằm trong hội bạn thân thiết của Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn.

Năm 2025, Băng Di được bạn trai cầu hôn, khiến người hâm mộ không khỏi mong chờ ngày nữ diễn viên chính thức lên xe hoa. Tuy nhiên, thời điểm tổ chức hôn lễ vẫn là điều khiến nhiều người tò mò. Mới đây, Băng Di đã hé lộ kế hoạch cho ngày trọng đại. Nữ diễn viên cho biết cô dự định tổ chức đám cưới vào năm 2026, nhưng vì có nhiều dự án nghệ thuật, phim ảnh và công việc đầu tư cần tập trung nên kế hoạch được dời sang năm 2027.

Băng Di cũng hào hứng chia sẻ rằng khi chốt được ngày cưới cụ thể, cô sẽ thông báo đến công chúng. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người yêu mến nữ diễn viên, bởi sau thời gian dài đồng hành, cặp đôi đang tiến gần hơn đến cột mốc quan trọng trong chuyện tình cảm.

Băng Di cho biết đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào năm sau

Băng Di được doanh nhân Việt kiều Justin Chiêm cầu hôn vào cuối năm 2025

Chồng sắp cưới của Băng Di là ai?

Người yêu của Băng Di tên Justin Chiêm, anh là chủ của nhiều nhà hàng, quán bar có tiếng ở Sài Gòn. Justin Chiêm còn được biết đến là bạn thân lâu năm của Louis Nguyễn và Hà Tăng. Dù có công việc kinh doanh nhưng nam doanh nhân sẵn sàng "tháp tùng" bạn gái trong các sự kiện giải trí. Băng Di và Justin Chiêm thường xuyên xuất hiện trong những buổi ăn uống thân mật, tiệc tùng tại nhà của Hà Tăng.

Băng Di và Justin Chiêm quen biết nhau qua một nhóm bạn, do thấy đồng điệu về tính cách nên bắt đầu hẹn hò. Tính đến thời điểm hiện tại, cặp đôi đã có 8 năm bên nhau nhưng chưa tiết lộ về kế hoạch tổ chức đám cưới. Nữ diễn viên cho biết bạn trai Việt kiều là người tốt tính, biết suy nghĩ và hiểu phụ nữ. Mối quan hệ của hai người được gia đình và bạn bè ủng hộ.

Băng Di từng chia sẻ: "Lúc đầu mới quen nhau, Justin không nói được tiếng Việt, còn tiếng Anh của tôi chỉ có thể giao tiếp ở mức căn bản nên cả hai cũng có một số bất đồng về ngôn ngữ. Nhiều lúc tôi nói ý này nhưng anh ấy lại hiểu theo nghĩa khác, thế nên giai đoạn đầu, chúng tôi vẫn chưa hiểu hết được về nhau".

Băng Di có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng Tăng Thanh Hà

Có giai đoạn Băng Di vướng nghi vấn tan vỡ vì liên tục đăng những dòng trạng thái như: "Một nửa ổ bánh mì là nửa ổ bánh mì. Một nửa sự thật không phải là sự thật", "Gió đêm nay lay tôi tỉnh giấc, mọi chuyện đều giấu trong lòng, tôi không nói với gió rằng không công bằng, cũng không oán trách gì cả, tôi chỉ nói tôi đã biết rồi mà thôi"... nhưng vội vàng xoá đi. Sau đó, cô phải đăng clip vẫn đi ăn uống với bạn trai để phủ nhận tin đồn toang.

Chồng sắp cưới của Băng Di cũng là thành viên hội bạn giàu có của vợ chồng Louis Nguyễn

Băng Di từng góp mặt trong nhiều phim truyền hình như Tình khúc mùa thu, Gia đình phép thuật, Kẻ thù giấu mặt, Gạo nếp gạo tẻ, Cậu Vàng ... Mặc dù từng góp mặt trong nhiều dự án nhưng sự nghiệp của diễn viên 8x chưa thật sự nổi bật. Mãi đến năm 2018, cái tên Băng Di mới thật sự gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả khi vào vai trong phim Gạo nếp gạo tẻ . Gần đây, Băng Di tập trung vào công việc đầu tư phim, kinh doanh...

Băng Di và Tăng Thanh Hà thân thiết mỗi khi gặp gỡ ở sự kiện

Băng Di ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ ở tuổi 37

Ảnh: FBNV