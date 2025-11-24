Bán tôm hùm 150.000 đồng/kg sau lũ dữ, người dân Đắk Lắk trắng tay

Theo báo cáo mới nhất của UBND phường Sông Cầu, trong số 92.000 lồng nuôi tôm hùm của 2.000 hộ dân, có hơn 77.000 lồng tôm chết do lũ. Trước đó, trong cơn bão số 13, cũng đã có 16.000 lồng tôm thiệt hại.

Tại phường Xuân Đài có 430/536 hộ nuôi bị thiệt hại, tỷ lệ tôm chết là 22.500/27.000 lồng (hơn 80%), tương đương 610 tỷ đồng.