Bảng chi tiêu trị giá 43 triệu đồng khiến dân mạng mát cả mắt

Ghi chép chi tiêu để tiện đường theo dõi là một thói quen tốt, chúng ta ai cũng biết điều đó và biết là nên làm. Tuy nhiên, ghi ra sao, ghi thế nào để nhìn vào thấy được bức tranh tổng quan của dòng tiền hàng tháng thì không phải ai cũng làm được. Nếu chỉ đơn thuần là tiêu gì, chép đó mà không có hệ thống, lúc nhìn lại có khi còn thêm phần ngơ ngác, bối rối vì khoản này nhập nhằng với khoản kia.

Mới đây, trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính cá nhân, một cô vợ đã đăng tải bảng chi tiêu hàng tháng, khiến tất cả phải trầm trồ, nhiều người còn muốn học theo. Khoản nào ra khoản đó, trông mát mắt, dễ hiểu vô cùng.

Bảng chi tiêu do cô vợ chia sẻ

Tình hình thu nhập, chi tiêu của gia đình này có thể tóm tắt như sau:

- Tổng thu nhập: 43 triệu đồng, trong đó lương của vợ là 16 triệu đồng, lương của chồng 27 triệu đồng.

- Ngoài khoản lương cứng, mỗi tháng vợ chồng cô còn có thêm 10 triệu tiền thu nhập ngoài và nhận theo quý. Khoảng 30 triệu đồng/quý này được dùng để xây dựng quỹ dự phòng.

- Tổng chi tiêu cố định hàng tháng (tiền ăn, tiền học của con, tiền sữa, điện nước, chi tiêu riêng của 2 vợ chồng): 20 triệu đồng

- Trả nợ ngân hàng (khoản vay mua đất): 10 triệu đồng

- Đầu tư (mua vàng, chứng khoán) và gửi tiết kiệm: 13 triệu đồng

Hiện tại, tổng tài sản tích lũy của vợ chồng cô là 2 tỷ đồng. Băn khoăn mà cô đặt ra là liệu có nên tất tay vay ngân hàng thêm 2,5 tỷ đồng để mua nhà không, hay cứ cố gắng trả cho hết khoản vay mua đất, rồi tính tiếp.

Trong phần bình luận, ngoài những lời khen về cách phân bổ thu - chi, theo dõi dòng tiền, khá nhiều người đồng tình, khuyên vợ chồng cô khoan vội vay ngân hàng mua nhà. Vì hiện tại, khoản nợ ngân hàng cũng đã tốn 10 triệu đồng/tháng, nếu vay thêm 2,5 tỷ nữa thì e là hơi “căng”.

Ảnh minh họa

“Thu nhập vợ chồng thế kia, còn đang trả nợ 10 triệu hàng tháng thì không gồng thêm được khoản vay 2,5 tỷ đâu. Hoặc là cố gắng trả hết nợ vay mua đất, rồi tính mua nhà, hoặc là bán mảnh đất đó đi, trả đứt nợ hiện tại rồi gom vào, vay tiếp để mua nhà thì hợp lý hơn” - Một người khuyên.

“Kể cũng khó, giờ không mua thì khoảng cách tiết kiệm với giá nhà càng xa. Còn mua thì gánh không nổi. Thu nhập như vậy nếu mà đang không nợ thì mình nghĩ vay 1 tỷ là an toàn, chứ còn đang nợ thì thôi, không nên liều quá đâu” - Một người chung quan điểm.

“Giờ vay 2,5 tỷ thì lương vợ không đủ trả 2 khoản nợ, còn mỗi lương chồng 27 triệu. Nếu cố thì có thể vẫn sẽ xoay sở được cuộc sống, nhưng khá lo lắng, bấp bênh đấy” - Một người thẳng thắn.

Vay tiền mua bất động sản, tính toán thế nào để không quá áp lực nợ nần?

Nếu quyết định vay tiền mua nhà hoặc mua đất, bạn cần lưu tâm 3 vấn đề dưới đây, để phòng trường hợp mua xong, áp lực trả nợ lại trở thành gánh nặng quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống.

1 - Phương án tính toán khoản vay mua nhà

Để khoản vay mua nhà không ảnh hưởng tới chi tiêu, sinh hoạt chung của bản thân hoặc gia đình, bạn có thể áp dụng quy tắc 28/36. Theo quy tắc này, bạn chỉ nên dành tối đa 28% tổng thu nhập hàng tháng của mình cho khoản vay mua nhà, và tối đa 36% thu nhập cho toàn bộ các khoản vay khác.

Ảnh minh họa

Ví dụ: Thu nhập hàng tháng của bạn là 43.000.000 đồng. Như vậy, trong 1 tháng:

- Số tiền tối đa mà bạn nên dành cho khoản vay mua nhà là: 40.000.000 x 28% = 12.040.000.

- Số tiền tối đa mà bạn nên dành cho tất cả các khoản nợ khác (bao gồm cả nợ vay mua nhà) là: 43.000.000 x 36% = 15.480.000.

2 - Ưu tiên vay tiền người thân trước khi vay ngân hàng

Nếu bắt buộc phải vay tiền mua nhà, hãy ưu tiên vay người thân trước khi vay ngân hàng, vì thông thường, vay người thân sẽ không mất lãi; hoặc nếu lãi, khoản lãi có thể cũng sẽ "nhẹ nhàng" hơn nhiều lãi vay ngân hàng.

Vậy nên, cố gắng vay tiền người thân, đồng thời lên kế hoạch tiết kiệm để trả nợ cho họ, rồi xem còn thiếu bao nhiêu, hãy vay ngân hàng.

3 - Không được phép loại trừ khả năng bị giảm thu nhập sau khi vay tiền mua BĐS

Khi thu nhập ổn định, việc trả nợ hàng tháng có thể không phải áp lực quá lớn. Tuy nhiên, cuộc sống luôn tiềm ẩn những bất trắc như mất việc, ốm đau, hoặc các vấn đề kinh tế khác có thể dẫn đến giảm hoặc mất thu nhập. Nếu đã quyết định vay tiền mua nhà hoặc mua BĐS, đặc biệt là trong bối cảnh hiện tại, đừng bao giờ bỏ qua khả năng bản thân có thể bị giảm thu nhập/mất thu nhập.

Việc trả nợ mua nhà là một cam kết tài chính dài hạn và thường chiếm một phần không nhỏ trong thu nhập hàng tháng. Nếu không tính toán đến khả năng giảm thu nhập, bạn có thể phải thắt chặt chi tiêu quá mức khi tình huống xấu xảy ra, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình. Việc có sự chuẩn bị trước giúp bạn có thể duy trì một mức sống chấp nhận được ngay cả khi thu nhập bị ảnh hưởng.