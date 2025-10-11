Bảng giá xe máy Honda Air Blade mới nhất tháng 10/2025

Bước sang tháng 10/2025, Honda Air Blade tiếp tục là một trong những mẫu xe tay ga được săn đón nhất thị trường. Tuy nhiên, tình trạng chênh lệch giá giữa niêm yết và thực tế tại đại lý vẫn là một vấn đề lớn, với mức "đội giá" lên đến hơn 10 triệu đồng cho các phiên bản cao cấp.

Trong tháng 10/2025, Honda Việt Nam không có sự thay đổi về giá niêm yết của dòng xe Air Blade. Cụ thể:

Đối với mẫu Air Blade 125cc: Phiên bản Tiêu chuẩn: 42.012.000 đồng Phiên bản Cao cấp: 42.502.909 đồng Phiên bản Đặc biệt: 43.190.182 đồng Phiên bản Thể thao: 43.681.091 đồng

Đối với mẫu Air Blade 160cc: Phiên bản Tiêu chuẩn: 56.690.000 đồng Phiên bản Cao cấp: 57.190.000 đồng Phiên bản Đặc biệt: 57.890.000 đồng Phiên bản Thể thao: 58.390.000 đồng



Theo ghi nhận mới nhất, mức chênh lệch giữa giá niêm yết và giá bán ra tại các đại lý (giá lăn bánh) vẫn ở mức rất cao. Đáng chú ý nhất là hai phiên bản Air Blade 160 Đặc biệt và Air Blade 160 Thể thao, đang có giá bán thực tế cao hơn giá đề xuất tới hơn 10 triệu đồng.

Các phiên bản còn lại của cả Air Blade 125 và 160 cũng có mức chênh lệch phổ biến từ 8 triệu đồng trở lên.

Dưới đây là bảng giá chi tiết Honda Air Blade trong tháng 10/2025 để bạn đọc tham khảo:

Bảng giá xe Honda Air Blade mới nhất tháng 10/2025