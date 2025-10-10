Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bảng giá xe máy Honda Vision mới nhất tháng 10/2025

10-10-2025 - 09:40 AM | Thị trường

Bảng giá xe máy Vision mới nhất tháng 10/2025 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.

Xe tay ga Vision của Honda trong tháng 10 này tiếp tục bán ra thị trường với 5 phiên bản: Thể thao, cổ điển, tiêu chuẩn, cao cấp và đặc biệt, đi cùng với nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.

So với tháng 9, giá niêm yết của xe máy Honda Vision trong tháng 10/2025 vẫn giữ nguyên ở mức cũ, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang được bán ở mức 31.310.182 đồng, phiên bản cao cấp đang được bán ở mức 32.979.273 đồng, phiên bản đặc biệt đang được bán ở mức 34.353.818 đồng, phiên bản thể thao đang được bán ở mức 36.612.000 đồng và phiên bản cổ điển đang được bán ở mức 36.612.000 đồng.

Theo ghi nhận, giá xe máy Vision tại các đại lý trong tháng 10 này tiếp tục ổn định. Giá thực tế hiện cao hơn giá niêm yết của hãng khoảng 4.220.727 - 5.689.818 đồng/xe, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với bản tiêu chuẩn.

Bảng giá xe máy Vision mới nhất tháng 10/2025 

Phiên bảnMàu sắcGiá niêm yếtGiá đại lýChênh lệch
Phiên bản tiêu chuẩnTrắng đen31.310.18237.000.0005.689.818
Phiên bản cao cấpXanh đen32.979.27337.200.0004.220.727
Đỏ đen32.979.27337.200.0004.220.727
Phiên bản đặc biệtNâu đen34.353.81839.500.0005.146.182
Phiên bản thể thaoĐen36.612.00040.500.0003.888.000
Xám đen36.612.00040.500.0003.888.000
Phiên bản cổ điểnVàng đen bạc36.612.00041.500.0004.888.000
Xanh đen bạc36.612.00041.500.0004.888.000
Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí trước bạ, phí VAT, phí ra biển số xe và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe máy có thể sẽ thay đổi tùy vào từng thời điểm của từng đại lý Honda và các khu vực bán xe.

Vision là mẫu xe tay ga quốc dân của hãng Honda được nhiều khách hàng yêu thích nhờ có giá thành rẻ đi kèm chất lượng vô cùng ấn tượng. Xe gây ấn tượng với diện mạo nhỏ gọn, trẻ trung và mang tính tiện lợi cao giúp người dùng có thể di chuyển dễ dàng đến bất kì đâu. Hơn thế nữa, xe Vision còn sở hữu khối động cơ eSP+ mạnh mẽ, êm ái và có khả năng tiết kiệm xăng hiệu quả.


Theo KV

