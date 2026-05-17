Bảng lương công chức từ 1/7

Chính phủ quyết định tăng lương cơ sở
với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng, áp dụng từ ngày 1/7.
Lương cơ sở
là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: lương = lương cơ sở x hệ số lương (chưa bao gồm các khoản phụ cấp).
Với mức lương cơ sở 2.530.000 đồng thì bảng lương của công chức từ ngày 1/7/2026 như sau:
Chuyên gia cao cấp
|
Bậc
|
Hệ số lương
|
Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|
1
|
8,80
|
22.264.000
|
2
|
9,40
|
23.782.000
|
3
|
10,00
|
25.300.000
A3 - Nhóm 1 (A3.1)
|
Bậc
|
Hệ số lương
|
Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|
1
|
6,20
|
15.686.000
|
2
|
6,56
|
16.596.800
|
3
|
6,92
|
17.507.600
|
4
|
7,28
|
18.418.400
|
5
|
7,64
|
19.329.200
|
6
|
8,00
|
20.240.000
A3 - Nhóm 2 (A3.2)
|
Bậc
|
Hệ số lương
|
Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|
1
|
5,75
|
14.547.500
|
2
|
6,11
|
15.458.300
|
3
|
6,47
|
16.369.100
|
4
|
6,83
|
17.279.900
|
5
|
7,19
|
18.190.700
|
6
|
7,55
|
19.101.500
A2 - Nhóm 1 (A2.1)
|
Bậc
|
Hệ số lương
|
Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|
1
|
4,40
|
11.132.000
|
2
|
4,74
|
11.992.200
|
3
|
5,08
|
12.852.400
|
4
|
5,42
|
13.712.600
|
5
|
5,76
|
14.572.800
|
6
|
6,10
|
15.433.000
|
7
|
6,44
|
16.293.200
|
8
|
6,78
|
17.153.400
A2 - Nhóm 2 (A2.2)
|
Bậc
|
Hệ số lương
|
Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|
1
|
4,00
|
10.120.000
|
2
|
4,34
|
10.980.200
|
3
|
4,68
|
11.840.400
|
4
|
5,02
|
12.700.600
|
5
|
5,36
|
13.560.800
|
6
|
5,70
|
14.421.000
|
7
|
6,04
|
15.281.200
|
8
|
6,38
|
16.141.400
A1
|
Bậc
|
Hệ số lương
|
Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|
1
|
2,34
|
5.920.200
|
2
|
2,67
|
6.755.100
|
3
|
3,00
|
7.590.000
|
4
|
3,33
|
8.424.900
|
5
|
3,66
|
9.259.800
|
6
|
3,99
|
10.094.700
|
7
|
4,32
|
10.929.600
|
8
|
4,65
|
11.764.500
|
9
|
4,98
|
12.599.400
A0
|
Bậc
|
Hệ số lương
|
Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|
1
|
2,10
|
5.313.000
|
2
|
2,41
|
6.097.300
|
3
|
2,72
|
6.881.600
|
4
|
3,03
|
7.665.900
|
5
|
3,34
|
8.450.200
|
6
|
3,65
|
9.234.500
|
7
|
3,96
|
10.018.800
|
8
|
4,27
|
10.803.100
|
9
|
4,58
|
11.587.400
|
10
|
4,89
|
12.371.700
B
|
Bậc
|
Hệ số lương
|
Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|
1
|
1,86
|
4.705.800
|
2
|
2,06
|
5.211.800
|
3
|
2,26
|
5.717.800
|
4
|
2,46
|
6.223.800
|
5
|
2,66
|
6.729.800
|
6
|
2,86
|
7.235.800
|
7
|
3,06
|
7.741.800
|
8
|
3,26
|
8.247.800
|
9
|
3,46
|
8.753.800
|
10
|
3,66
|
9.259.800
|
11
|
3,86
|
9.765.800
|
12
|
4,06
|
10.271.800
C - Nhóm 1 (C1)
|
Bậc
|
Hệ số lương
|
Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|
1
|
1,65
|
4.174.500
|
2
|
1,83
|
4.629.900
|
3
|
2,01
|
5.085.300
|
4
|
2,19
|
5.540.700
|
5
|
2,37
|
5.996.100
|
6
|
2,55
|
6.451.500
|
7
|
2,73
|
6.906.900
|
8
|
2,91
|
7.362.300
|
9
|
3,09
|
7.817.700
|
10
|
3,27
|
8.273.100
|
11
|
3,45
|
8.728.500
|
12
|
3,63
|
9.183.900
C - Nhóm 2 (C2)
|
Bậc
|
Hệ số lương
|
Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|
1
|
1,50
|
3.795.000
|
2
|
1,68
|
4.250.400
|
3
|
1,86
|
4.705.800
|
4
|
2,04
|
5.161.200
|
5
|
2,22
|
5.616.600
|
6
|
2,40
|
6.072.000
|
7
|
2,58
|
6.527.400
|
8
|
2,76
|
6.982.800
|
9
|
2,94
|
7.438.200
|
10
|
3,12
|
7.893.600
|
11
|
3,30
|
8.349.000
|
12
|
3,48
|
8.804.400
C - Nhóm 3 (C3)
|
Bậc
|
Hệ số lương
|
Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|
1
|
1,35
|
3.415.500
|
2
|
1,53
|
3.870.900
|
3
|
1,71
|
4.326.300
|
4
|
1,89
|
4.781.700
|
5
|
2,07
|
5.237.100
|
6
|
2,25
|
5.692.500
|
7
|
2,43
|
6.147.900
|
8
|
2,61
|
6.603.300
|
9
|
2,79
|
7.058.700
|
10
|
2,97
|
7.514.100
|
11
|
3,15
|
7.969.500
|
12
|
3,33
|
8.424.900