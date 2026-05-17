Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bảng lương công chức từ 1/7

Theo Anh Văn/VTC News | 17-05-2026 - 08:36 AM | Sống

Từ 1/7, khi lương cơ sở tăng lên mức 2,53 triệu đồng, lương công chức cao nhất là 25,3 triệu đồng và thấp nhất là 3,41 triệu đồng, chưa tính các khoản phụ cấp.

Chính phủ quyết định tăng lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng, áp dụng từ ngày 1/7.

Lương cơ sở là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: lương = lương cơ sở x hệ số lương (chưa bao gồm các khoản phụ cấp).

Với mức lương cơ sở 2.530.000 đồng thì bảng lương của công chức từ ngày 1/7/2026 như sau:

Chuyên gia cao cấp

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 8,80 22.264.000
2 9,40 23.782.000
3 10,00 25.300.000

A3 - Nhóm 1 (A3.1)

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 6,20 15.686.000
2 6,56 16.596.800
3 6,92 17.507.600
4 7,28 18.418.400
5 7,64 19.329.200
6 8,00 20.240.000

A3 - Nhóm 2 (A3.2)

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 5,75 14.547.500
2 6,11 15.458.300
3 6,47 16.369.100
4 6,83 17.279.900
5 7,19 18.190.700
6 7,55 19.101.500

A2 - Nhóm 1 (A2.1)

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 4,40 11.132.000
2 4,74 11.992.200
3 5,08 12.852.400
4 5,42 13.712.600
5 5,76 14.572.800
6 6,10 15.433.000
7 6,44 16.293.200
8 6,78 17.153.400

A2 - Nhóm 2 (A2.2)

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 4,00 10.120.000
2 4,34 10.980.200
3 4,68 11.840.400
4 5,02 12.700.600
5 5,36 13.560.800
6 5,70 14.421.000
7 6,04 15.281.200
8 6,38 16.141.400

A1

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 2,34 5.920.200
2 2,67 6.755.100
3 3,00 7.590.000
4 3,33 8.424.900
5 3,66 9.259.800
6 3,99 10.094.700
7 4,32 10.929.600
8 4,65 11.764.500
9 4,98 12.599.400

A0

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 2,10 5.313.000
2 2,41 6.097.300
3 2,72 6.881.600
4 3,03 7.665.900
5 3,34 8.450.200
6 3,65 9.234.500
7 3,96 10.018.800
8 4,27 10.803.100
9 4,58 11.587.400
10 4,89 12.371.700

B

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 1,86 4.705.800
2 2,06 5.211.800
3 2,26 5.717.800
4 2,46 6.223.800
5 2,66 6.729.800
6 2,86 7.235.800
7 3,06 7.741.800
8 3,26 8.247.800
9 3,46 8.753.800
10 3,66 9.259.800
11 3,86 9.765.800
12 4,06 10.271.800

C - Nhóm 1 (C1)

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 1,65 4.174.500
2 1,83 4.629.900
3 2,01 5.085.300
4 2,19 5.540.700
5 2,37 5.996.100
6 2,55 6.451.500
7 2,73 6.906.900
8 2,91 7.362.300
9 3,09 7.817.700
10 3,27 8.273.100
11 3,45 8.728.500
12 3,63 9.183.900

C - Nhóm 2 (C2)

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 1,50 3.795.000
2 1,68 4.250.400
3 1,86 4.705.800
4 2,04 5.161.200
5 2,22 5.616.600
6 2,40 6.072.000
7 2,58 6.527.400
8 2,76 6.982.800
9 2,94 7.438.200
10 3,12 7.893.600
11 3,30 8.349.000
12 3,48 8.804.400

C - Nhóm 3 (C3)

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
1 1,35 3.415.500
2 1,53 3.870.900
3 1,71 4.326.300
4 1,89 4.781.700
5 2,07 5.237.100
6 2,25 5.692.500
7 2,43 6.147.900
8 2,61 6.603.300
9 2,79 7.058.700
10 2,97 7.514.100
11 3,15 7.969.500
12 3,33 8.424.900

Theo Anh Văn/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại học số 1 nước Mỹ chấm dứt truyền thống 133 năm vì AI

Đại học số 1 nước Mỹ chấm dứt truyền thống 133 năm vì AI Nổi bật

Một KOL vừa khoe đóng thuế hơn 500 triệu đồng, ảnh chụp màn hình rõ ràng công khai

Một KOL vừa khoe đóng thuế hơn 500 triệu đồng, ảnh chụp màn hình rõ ràng công khai Nổi bật

Không phải mọi cuối tuần đều cần đặc biệt, mọi chuyến đi đều phải thay đổi cuộc đời: Bạn nằm dài ra và không làm gì cả HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG

Không phải mọi cuối tuần đều cần đặc biệt, mọi chuyến đi đều phải thay đổi cuộc đời: Bạn nằm dài ra và không làm gì cả HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG

08:17 , 17/05/2026
Một phụ nữ 35 tuổi bữa nào cũng ăn xà lách, 6 tháng sau bác sĩ ngạc nhiên: "Cô đã ăn gì vậy?"

Một phụ nữ 35 tuổi bữa nào cũng ăn xà lách, 6 tháng sau bác sĩ ngạc nhiên: "Cô đã ăn gì vậy?"

08:04 , 17/05/2026
Khi con hỏi, "Mẹ/Bố sẽ thưởng gì nếu con làm bài kiểm tra tốt?", câu trả lời quyết định con có thể tiến xa đến đâu

Khi con hỏi, "Mẹ/Bố sẽ thưởng gì nếu con làm bài kiểm tra tốt?", câu trả lời quyết định con có thể tiến xa đến đâu

07:55 , 17/05/2026
Bác sĩ chỉ cách để không biến điều hòa thành máy phát tán siêu vi khuẩn

Bác sĩ chỉ cách để không biến điều hòa thành máy phát tán siêu vi khuẩn

05:34 , 17/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên