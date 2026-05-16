Một KOL vừa khoe đóng thuế hơn 500 triệu đồng, ảnh chụp màn hình rõ ràng công khai

Mới đây trên kênh Instagram cá nhân, diễn viên - nhà sáng tạo nội dung Trần Ba Duy cho biết anh đã hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế vào ngày 14/5 vừa qua. Có thể thấy tổng số tiền thuế mà KOL này đã nộp lên tới 520.432.875 đồng.

“Hoàn thành nghĩa vụ, sẵn sàng cho nghĩa vụ tiếp” (Ảnh chụp màn hình)

Thời gian gần đây, việc kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đang nhận được nhiều sự quan tâm từ người lao động. Trong bối cảnh nhiều người có nhiều nguồn thu nhập cùng lúc, từ làm việc tự do, sáng tạo nội dung hay kinh doanh online,...

Việc chủ động tìm hiểu cách khai thuế, quyết toán thuế, các khoản được giảm trừ cũng như quy định liên quan để tránh sai sót khi kê khai,... là rất quan trọng để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của chính mình. Thế nên cũng không có gì khó hiểu khi các nội dung chia sẻ kinh nghiệm khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế TNCN,... thường xuyên được nhắc tới trên MXH.

Cách tra cứu nợ thuế thu nhập cá nhân

Cách 1: Tra cứu trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Bước 1: Đăng nhập qua Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế

Người nộp thuế (NNT) truy cập Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế https://thuedientu.gdt.gov.vn/, chọn tab Cá nhân và chọn Đăng nhập. NNT có thể đăng nhập bằng tài khoản Định danh điện tử của Bộ Công an hoặc bằng tài khoản Thuế điện tử. Trong trường hợp chưa có tài khoản, NNT đăng ký bằng thông tin mã số thuế cùng số căn cước công dân của mình.

Bước 2: Chọn mục Tra cứu rồi chọn Tra cứu nghĩa vụ thuế

Tại đây, Hệ thống hiển thị hai mục gồm:

Mục I - Các khoản phải nộp, đã nộp, còn phải nộp, nộp thừa, được miễn giảm, được xóa nợ, được hoàn, đã hoàn, còn được hoàn.

Mục II - Các khoản còn phải nộp, nộp thừa, còn được hoàn đã được ghi nhận trong hệ thống ứng dụng quản lý thuế.

Tại bước này, NNT có thể tra cứu các thông tin bao gồm số tiền thuế đã nộp (được hoàn), số tiền thuế phải nộp...

Cách 2: Tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile

Bước 1: Đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký. Trong trường hợp chưa có tài khoản, NNT đăng ký bằng thông tin mã số thuế cùng số căn cước công dân của mình.

Bước 2: Chọn mục Tra cứu nghĩa vụ thuế rồi chọn Tất cả nghĩa vụ thuế và thực hiện Tra cứu.

Tại đây, Hệ thống hiển thị hai mục gồm:

Mục I: Các khoản phải nộp, đã nộp, còn phải nộp, nộp thừa, được miễn giảm, được xóa nợ, được hoàn, đã hoàn, còn được hoàn.

Mục II: Các khoản còn phải nộp, nộp thừa, còn được hoàn đã được ghi nhận trong hệ thống ứng dụng quản lý thuế.

Tại bước này, NNT có thể nhấn vào nút xem chi tiết để kiểm tra mình được hoàn thuế hay phải nộp thêm thuế và cụ thể số tiền bao nhiêu ở cả hai mục.

Cơ quan thuế khuyến cáo người nộp thuế cài đặt ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại và tra cứu thông tin về các nguồn thu nhập trên ứng dụng này để tự đảm bảo kiểm soát đầy đủ, chính xác các nguồn thu nhập của bản thân.