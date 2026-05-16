Không phải thịt gà hay thịt bò, đây là 3 món siêu ngon từ 3 loại thịt bạn nên nấu cho gia đình ăn vào mùa hè

Mùa hè đến, không khí trở nên đặc quánh với cái nóng oi bức. Khi trời nóng, mọi người thường cảm thấy uể oải và mất cảm giác thèm ăn. Đã đến lúc thay đổi thực đơn cho mùa này. Mặc dù thịt gà và thịt bò rất ngon, nhưng chúng có thể hơi khô và khó tiêu hóa trong mùa hè. Bạn hãy thử 3 loại thịt này và áp dụng các công thức nấu ăn mà chúng tôi hướng dẫn để thay đổi khẩu vị và tăng cường sức khoẻ cho gia đình nhé. Ăn luân phiên các loại thịt này vài ngày một lần không chỉ thỏa mãn cơn thèm ăn của bạn mà còn cung cấp năng lượng và sức sống, giúp bạn thoải mái vượt qua mùa hè. Những công thức nấu ăn này cũng vô cùng đơn giản, rất phù hợp cho mùa hè.

Loại thịt đầu tiên: Thịt chim bồ câu

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thời tiết oi bức khiến hoạt động của hệ tiêu hóa chậm lại. Nếu ăn quá nhiều thực phẩm giàu chất béo hoặc thịt đỏ liên tục, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, khó hấp thu dinh dưỡng và tăng cảm giác nóng bức. So với thịt gà, thịt chim bồ câu mềm hơn nhiều và ít mỡ hơn, nên không hề ngấy và rất dễ tiêu hóa. Vào mùa hè, mọi người thường dễ đổ mồ hôi nhiều và thiếu năng lượng. Do đó, theo các chuyên gia dinh dưỡng, một bữa ăn có thịt chim bồ câu vào lúc này sẽ giúp bạn sảng khoái và cảm thấy dễ chịu trong dạ dày, mang lại sự tự tin và giúp bạn đi lại với tâm trạng thoải mái.

Món ăn gợi ý: Thịt chim bồ câu hấp táo đỏ và gừng

Nguyên liệu: 1-2 con chim bồ câu (tuỳ khẩu phần ăn), 5-6 quả táo đỏ, một ít gừng thái sợi, một chút muối, dầu ăn, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh bột bắp, một ít hành lá thái nhỏ.

Cách làm món thịt chim bồ câu hấp táo đỏ và gừng

Bước 1: Sau khi mua thịt chim bồ câu đã được làm sạch, bạn sơ chế sạch rồi chặt thành từng miếng nhỏ. Cho thịt chim bồ câu đã chặt vào âu nước, ngâm khoảng 10 phút để loại bỏ máu thừa. Sau đó vớt ra, rửa lại một lần nữa rồi để ráo. Cắt vài lát gừng, sau đó thái sợi nhỏ. Rửa sạch táo đỏ, bỏ hạt và cắt thành những miếng nhỏ. Hương thơm ngọt ngào của táo đỏ kết hợp với vị tươi ngon của thịt chim bồ câu chính là linh hồn của món ăn này.

Bước 2: Cho thịt chim bồ câu vào một tô lớn, thêm gừng thái sợi và táo đỏ, một thìa nhỏ muối, một ít đường để tăng hương vị, nước tương, bột bắp, và rưới một ít dầu ăn. Trộn đều và ướp trong 15 phút để thịt ngấm gia vị. Bạn có thể thêm một ít nấm đông trùng hạ thảo đã ngâm vào để tăng hương vị. Đun sôi nước trong nồi hấp, sau đó cho thịt chim bồ câu đã ướp (vẫn để trong bát) vào và hấp ở lửa lớn khoảng 20 phút. Sau khi hết thời gian, tắt bếp và để yên thêm 2 phút trước khi mở nắp và rắc hành lá thái nhỏ lên trên.

Thành phẩm món thịt chim bồ câu hấp táo đỏ và gừng

Món thịt chim bồ câu hấp táo đỏ và gừng với công thức làm đơn giản nhưng giữ được hương vị nguyên bản, thịt mềm và nước dùng thơm ngon. Khi bạn mở nắp nồi ra, mùi thơm hoà quyện thật khó cưỡng; thịt chim bồ câu mềm đến nỗi chỉ cần dùng đũa gắp là thịt đã tự bong ra, và nước dùng thì ngon tuyệt khi ăn kèm với cơm cực ngon.

Loại thịt thứ 2: Thịt ngao/nghêu

Ngao là loại hải sản có giá cả phải chăng nhất vào mùa hè. Chúng chỉ có giá chục nghìn cho 1kg, và sau khi mua về và để chúng làm sạch cát, bạn có thể chế biến chúng theo nhiều cách khác nhau. Thịt ngao có vị ngọt tự nhiên từ biển, giàu protein và ít calo. Khi bạn không có cảm giác thèm ăn trong thời tiết nóng bức, một đĩa ngao tươi mát chắc chắn sẽ kích thích vị giác của bạn. Hơn nữa, chúng nấu rất nhanh, chỉ mất vài phút, rất thích hợp cho mùa hè khi bạn không muốn dành quá nhiều thời gian trong bếp. Ngao có vị ngọt tự nhiên, ít chất béo nhưng giàu protein, kẽm, sắt và vitamin B12. Đây đều là những dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể duy trì năng lượng và tăng cường miễn dịch.

Món ăn gợi ý: Rau bina xào mộc nhĩ và ngao

Nguyên liệu: 300g rau bina; 1kg ngao, 3 tép tỏi băm, 1 thìa canh rượu nấu ăn

Cách làm món rau bina xào mộc nhĩ và ngao

Bước 1: Sau khi mua ngao về, ngâm chúng trong nước muối loãng với vài giọt dầu mè, và để chúng tự nhả cát trong nửa giờ. Sau khi ngao đã nhả cát, rửa sạch chúng vài lần, cho vào nồi nước lạnh, rồi luộc đến khi chúng mở miệng. Sau đó bạn nhặt lấy phần thịt ngao, rửa sạch rồi để riêng. Đừng đổ bỏ nước luộc ngao đi, để lắng cặn cho hết cát, và giữ lại một nửa bát nhỏ để dùng sau - đó là chất tạo vị ngọt tự nhiên. Ngâm mộc nhĩ khô trong nước ấm, xé nhỏ, chần trong nước sôi khoảng 2 phút rồi vớt ra. Rửa sạch rau bina, cắt thành từng khúc, chần trong nước sôi khoảng 10 giây, vớt ra, rửa lại bằng nước lạnh và vắt bớt nước thừa.

Bước 2:. Làm nóng dầu trong chảo, cho tỏi băm vào xào thơm. Cho mộc nhĩ và thịt ngao vào, đảo nhanh trên lửa lớn trong vài giây. Sau đó rưới rượu nấu ăn xung quanh mép chảo. Khi nghe tiếng xèo xèo, mùi tanh sẽ biến mất. Tiếp theo, cho rau bina vào, đổ nước luộc ngao, và rắc một chút muối. Nếu bạn thích vị nhẹ hơn, hãy cho ít muối hơn, vì bản thân nghêu đã mặn và đậm đà rồi. Xào nhanh cho đến khi tất cả các nguyên liệu được phủ đều nước luộc, và rưới hai giọt dầu mè trước khi dùng.

Thành phẩm món rau bina xào mộc nhĩ và ngao

Rau bina xanh mướt, mộc nhĩ đen bóng và thịt ngao trắng mềm mại trông vô cùng tươi mát, và khi ăn còn ngon ngọt hơn nữa. Món ăn này là tổng hoà hương vị giòn, mềm, mịn và tươi ngon cùng một lúc, đặc biệt ngon khi ăn kèm với cơm.

Loại thịt thứ 3: Thịt vịt

Trong chế độ ăn uống của chúng ta, nếu nói về loại thịt nào phù hợp nhất với mùa hè, thì đó chắc chắn là thịt vịt. Vịt là loài chim nước, dành toàn bộ thời gian bơi lội dưới nước. Do đó thịt của chúng có kết cấu mềm, mọng nước - không khô cũng không quá ngọt. Theo Đông y, thịt vịt có tính mát, giúp thanh nhiệt và hỗ trợ bồi bổ cơ thể mà không gây cảm giác nóng trong.Trong khi đó, dưới góc độ dinh dưỡng hiện đại, thịt vịt chứa lượng protein cao, giàu vitamin nhóm B, sắt và các axit béo không bão hòa. Khi được hầm thành món canh, khi ăn sẽ mang lại cảm giác như toàn thân được dưỡng ẩm kỹ lưỡng, và sau khi đổ mồ hôi nhẹ, bạn cảm thấy sảng khoái, thư giãn – vô cùng dễ chịu. Khi bạn cảm thấy cáu kỉnh và bồn chồn trong mùa hè, hoặc khó ngủ vào ban đêm, một nồi canh vịt là món quà tuyệt vời cho cả gia đình.

Món ăn gợi ý: Canh nấm và thịt vịt

Món canh này có nước dùng trong veo với hương thơm đặc trưng của nấm hương và chút vị ngọt từ quả kỷ tử. Nước dùng có vị thanh mát, tươi ngon và không ngấy.

Nguyên liệu: Nửa con vịt, 7-8 cây nấm hương khô, 10g kỷ tử,

Cách nấu món canh nấm và thịt vịt

Bước 1: Sơ chế sạch thịt vịt rồi chặt thành từng miếng nhỏ. Nếu thịt vịt có nhiều mỡ, bạn hãy cắt bỏ trước. Cắt thịt vịt thành từng miếng, cho vào nồi nước lạnh, thêm vài lát gừng, hành lá cắt khúc và rượu nấu ăn, đun sôi, hớt bọt và nấu thêm hai phút. Vớt ra và rửa sạch bề mặt thịt vịt với nước ấm để loại bỏ tạp chất. Nếu bạn làm kỹ bước chần này, nước dùng sẽ trong và không có mùi tanh. Rửa sạch rồi ngâm nấm hương khô trong nước ấm trước cho đến khi mềm. Giữ lại nước ngâm để dùng sau. Loại bỏ cuống nấm và khía hình chữ thập trên đỉnh để nấm trông đẹp mắt hơn và thấm hương vị tốt hơn.

Bước 2: Cho các miếng thịt vịt đã sơ chế, nấm hương và vài lát gừng dày vào nồi. Đổ nước ngâm nấm hương và nước sôi vào sao cho ngập các nguyên liệu. Cho nước vào cùng một lúc, tránh thêm nước sau. Đun sôi ở lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ, đậy nắp và ninh nhỏ lửa trong 45-60 phút. Lúc này, nêm muối cho vừa ăn rồi thêm một ít kỷ tử vào và tắt bếp. Cho kỷ tử vào cuối cùng giúp chúng giữ được dinh dưỡng và vị ngọt.

Thành phẩm món canh nấm và thịt vịt

Khi món canh nấm và thịt vịt chín, mùi thơm ngập tràn căn bếp. Thịt vịt lúc này mềm nhưng không bị nhão, và nấm hương đã ngấm nước dùng hoàn hảo. Món ăn ngon đến nỗi bạn có thể ăn không ngừng từng miếng, từng miếng một.

Hãy thử ngay những món ăn này trong những ngày mới vào hè! Chúng rất dễ làm, không tạo ra khói dầu mỡ và sẽ không khiến bạn cảm thấy khô hoặc khó chịu. Bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng và sảng khoái. Chúc tất cả chúng ta đều nhanh nhẹn, tràn đầy năng lượng và tận hưởng một mùa hè tươi đẹp và khỏe mạnh!