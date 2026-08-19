Bao bì Mỹ Châu: quý II khởi sắc, doanh thu tăng 14%, lợi nhuận tăng gần 58%

Doanh thu 6 tháng duy trì đà tăng trưởng

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, Bao bì Mỹ Châu ghi nhận 203,13 tỷ đồng doanh thu thuần , tăng khoảng 7% so với mức 189,77 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, r iêng q uý II/2026, doanh thu thuần đạt 114,54 tỷ đồng , tăng hơn 14% so với 100,41 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ Châu đang có sự cải thiện tích cực, đặc biệt khi doanh thu q uý II tăng nhanh hơn đáng kể so với mức tăng trưởng chung của 6 tháng đầu năm.

Cùng với tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm của Bao bì Mỹ Châu đạt 16,94 tỷ đồng , tăng khoảng 5,3% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, riêng q uý II, lợi nhuận gộp đạt gần 10,78 tỷ đồng , tăng khoảng 40% so với 7,71 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận quý II tăng gần 58%, triển vọng tích cực cho nửa cuối năm

Một trong những điểm đáng chú ý trong kết quả kinh doanh bán niên của Bao bì Mỹ Châu là sự cải thiện về lợi nhuận trong q uý II.

Trong quý II/2026, doanh nghiệp ghi nhận 1,60 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế , tăng khoảng 57,7% so với mức 1,01 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

V ới mức tăng hơn 14% của doanh thu thuần, khoảng 40% của lợi nhuận gộp và gần 58% của lợi nhuận sau thuế cho thấy kết quả kinh doanh q uý II của Bao bì Mỹ Châu không chỉ cải thiện về quy mô doanh thu mà còn ghi nhận chuyển biến tích cực về hiệu quả hoạt động.

Bao bì Mỹ Châu là một trong những thương hiệu lâu đời và có uy tín trong ngành bao bì kim loại tại Việt Nam

Xét trong cả 6 tháng đầu năm, kết quả lũy kế chưa phản ánh đầy đủ mức cải thiện ghi nhận trong q uý II. Tuy nhiên, diễn biến giữa hai quý đang cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực trong hoạt động kinh doanh của Bao bì Mỹ Châu , doanh nghiệp đang từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo nền tảng thuận lợi hơn cho nửa cuối năm.

Kết quả này cũng tạo thêm tín hiệu tích cực để doanh nghiệp kỳ vọng duy trì xu hướng tăng trưởng trong 6 tháng tháng cuối năm. Trong thời gian tới, việc tiếp tục mở rộng doanh thu, nâng cao hiệu suất sản xuất và kiểm soát tốt các khoản chi phí sẽ là những yếu tố quan trọng giúp Mỹ Châu củng cố hiệu quả kinh doanh.