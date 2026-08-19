Techvify chuyển trụ sở mới tại Đà Nẵng - khẳng định vị thế sau 4 năm

Hành trình 4 năm bứt phá về quy mô

Hiện diện tại Đà Nẵng từ năm 2022, Techvify đã duy trì tốc độ phát triển liên tục qua từng năm. Quy mô đội ngũ nhân sự tại miền Trung liên tục tăng trưởng mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các dự án công nghệ lớn toàn cầu.

Sự tăng trưởng ổn định này là tiền đề để doanh nghiệp chuyển đến trụ sở mới có quy mô lớn hơn tại Công viên Phần mềm số 2 (đường Như Nguyệt, phường Hải Châu). Văn phòng mới đóng vai trò là trung tâm phát triển toàn cầu trọng điểm, giúp Techvify nâng cao khả năng tiếp nhận và triển khai các hợp đồng phần mềm doanh nghiệp cho khách hàng tại Nhật Bản, châu Âu, Mỹ và khu vực APAC.

Đội ngũ lãnh đạo Techvify trong buổi lễ khai trương trụ sở mới tại Đà Nẵng

Đầu tư hạ tầng chuẩn quốc tế, hướng tới mục tiêu 500 nhân sự

Trụ sở mới của Techvify có diện tích gần 1.000m², sức chứa hơn 200 vị trí làm việc cùng lúc, được thiết kế theo phong cách không gian mở nhằm tạo môi trường làm việc hiện đại và giàu năng lượng.

Không gian làm việc hiện đại, ngập tràn ánh sáng tự nhiên của văn phòng Techvify tại Công viên Phần mềm số 2.

Bên cạnh khu vực làm việc chuyên sâu, văn phòng được tích hợp đầy đủ tiện ích như khu giải trí, góc đọc sách và khu pha chế nhằm tối ưu trải nghiệm cho đội ngũ. Việc nâng cấp hạ tầng nằm trong lộ trình mở rộng nhân sự rõ ràng của Techvify tại Đà Nẵng, tiếp tục vươn tới quy mô 300 đến 500 kỹ sư trong những năm tiếp theo.

Sẵn sàng cho hành trình bứt phá mới

"Techvify Đà Nẵng là minh chứng rõ nhất cho tầm nhìn và sự cam kết quyết liệt của công ty đối với khu vực miền Trung. Từ những ngày đầu tiên gian khó khi còn phải đi tìm từng góc văn phòng nhỏ, đến hôm nay chúng ta đã đứng ở một không gian hiện đại, quy mô hơn tại Công viên Phần mềm số 2. Chúng tôi tin rằng, với tinh thần 'đã làm là làm đến cùng', Techvify Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và mở ra một chương mới đầy bứt phá." - Anh Nguyễn Xuân Hiếu (CEO), Đại diện Ban lãnh đạo Techvify chia sẻ tại buổi lễ.

Đội ngũ nhân sự của Techvify Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm trong ngày khai trương văn phòng mới.

Về Techvify

Techvify là công ty dịch vụ công nghệ Việt Nam, với tầm nhìn trở thành AI-Powered Enterprise Engineering Partner hàng đầu trong kỷ nguyên AI. Năm 2026 được xác định là năm bứt phá của Techvify, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình quốc tế hóa của công ty. Với mạng lưới vận hành quy mô toàn cầu, 3 văn phòng tại Việt Nam, 2 tại Nhật Bản cùng hai văn phòng mới tại Singapore và Hàn Quốc, Techvify cung cấp dịch vụ kỹ thuật phần mềm tích hợp AI cho hơn 300 đối tác doanh nghiệp trải khắp châu Á, châu Âu, châu Úc và Bắc Mỹ, với cam kết vận hành tin cậy, đạt chuẩn quản trị và bảo mật doanh nghiệp.

Website: https://careers.techvify.com/vi

