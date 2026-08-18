Khám sức khỏe doanh nghiệp: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Khám sức khỏe doanh nghiệp: Từ yêu cầu pháp lý đến chiến lược phát triển nguồn nhân lực

Con người là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển lâu dài của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy, bên cạnh đầu tư vào công nghệ, quản trị hay chuyển đổi số, ngày càng nhiều doanh nghiệp chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động.

Chương trình khám sức khỏe doanh nghiệp không chỉ đáp ứng yêu cầu pháp lý mà còn mang lại nhiều giá trị thiết thực khác. Thông qua đó, doanh nghiệp có thể đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe của đội ngũ nhân sự, phát hiện sớm các bệnh lý mạn tính, bệnh nghề nghiệp hoặc những yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng lao động. Việc can thiệp và điều trị kịp thời không chỉ giúp người lao động bảo vệ sức khỏe mà còn góp phần giảm tỷ lệ nghỉ việc do bệnh tật, hạn chế gián đoạn hoạt động sản xuất - kinh doanh và tối ưu chi phí y tế trong dài hạn.

Đội ngũ bác sĩ PhenikaaMec khám sức khỏe tại cơ sở của doanh nghiệp

Đối với người lao động, đây cũng là cơ hội kiểm tra tổng quát tình trạng sức khỏe, được bác sĩ tư vấn về chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt và phát hiện sớm bất thường. Điều này rất có ý nghĩa, đặc biệt trong bối cảnh các bệnh lý rối loạn chuyển hóa, ung thư đang có xu hướng trẻ hóa.

Bên cạnh các danh mục khám cơ bản, nhiều doanh nghiệp hiện nay còn tích hợp các chương trình tầm soát chuyên sâu như tim mạch, nội soi tiêu hóa, tầm soát ung thư, chẩn đoán hình ảnh và đánh giá bệnh nghề nghiệp. Đây là giải pháp quản trị sức khỏe toàn diện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển doanh nghiệp bền vững.

PhenikaaMec đồng hành cùng doanh nghiệp quản lý sức khỏe toàn diện cho người lao động

Hiện nay, PhenikaaMec đang cung cấp dịch vụ khám sức khỏe doanh nghiệp theo hướng toàn diện, chuyên nghiệp và linh hoạt, đáp ứng đồng thời yêu cầu pháp lý và nhu cầu quản lý sức khỏe của từng đơn vị.

Các gói khám sức khỏe doanh nghiệp tại PhenikaaMec được xây dựng trên cơ sở tuân thủ đầy đủ Thông tư số 32/2023/TT-BYT và Thông tư số 25/2026/TT-BYT của Bộ Y tế, đồng thời được thiết kế linh hoạt theo quy mô nhân sự, đặc thù ngành nghề, điều kiện lao động và ngân sách của từng doanh nghiệp. Thay vì áp dụng một danh mục khám cố định, đội ngũ chuyên gia sẽ tư vấn xây dựng chương trình phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả phát hiện bệnh.

Hệ thống máy siêu âm hiện đại hỗ trợ chẩn đoán bất thường

Danh mục khám được triển khai đồng bộ, bao gồm khám lâm sàng đa chuyên khoa, hệ thống xét nghiệm tổng quát và chuyên sâu, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng cùng các chương trình tầm soát bệnh lý theo nhu cầu. Doanh nghiệp có thể lựa chọn bổ sung các hạng mục như tầm soát ung thư, nội soi tiêu hóa, tim mạch, khám bệnh nghề nghiệp hoặc các kỹ thuật chẩn đoán chuyên sâu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe cho đội ngũ nhân sự.

Tại PhenikaaMec, hệ thống trang thiết bị được đầu tư đồng bộ với nhiều công nghệ hiện đại phục vụ khám sức khỏe doanh nghiệp. Hệ thống siêu âm thế hệ mới cho hình ảnh sắc nét, hỗ trợ phát hiện sớm các bất thường tại gan, mật, thận, tuyến giáp và nhiều cơ quan khác. Hệ thống X-quang kỹ thuật số và điện tâm đồ giúp đánh giá nhanh các bệnh lý tim mạch, hô hấp, trong khi nội soi Tai – Mũi – Họng công nghệ NBI nâng cao khả năng phát hiện các tổn thương nhỏ và tổn thương tiền ung thư.

Chụp MRI 3.0 Tesla tầm soát bất thường về mạch máu, não bộ

Đối với các chương trình khám chuyên sâu, PhenikaaMec còn sở hữu hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT), cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla và MRI 3.0 Tesla Philips Ingenia Elition X, máy đo mật độ xương DEXA, máy chụp X-quang tuyến vú (Mammography), hệ thống soi cổ tử cung hiện đại cùng nhiều thiết bị chuyên khoa khác, đáp ứng hiệu quả nhu cầu tầm soát và chẩn đoán sớm nhiều bệnh lý.

PhenikaaMec còn quy tụ đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm ở nhiều chuyên khoa, phối hợp thăm khám và tư vấn. Sau khám, doanh nghiệp được cung cấp báo cáo tổng hợp về tình trạng sức khỏe của người lao động, giúp nhận diện các yếu tố nguy cơ, xây dựng chương trình chăm sóc sức khỏe phù hợp và hoạch định chính sách nhân sự hiệu quả hơn.

Là thành viên của Tập đoàn Phenikaa, PhenikaaMec kiên định theo đuổi triết lý "Đổi mới - Kiến tạo - Bền vững", không ngừng ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng chuyên môn và phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Để được tư vấn về gói khám sức khỏe doanh nghiệp, vui lòng liên hệ:

Bệnh viện Đại học Phenikaa

Địa chỉ: Tổ 5, Hòe Thị, Phường Xuân Phương, Hà Nội

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Website: https://phenikaamec.com/

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