Univers Tour Tiền Phong Nam mở rộng kết nối gần 5200 sinh viên tại 21 trường đại học

Mở rộng kết nối với sinh viên tại 21 trường đại học

Chính thức khởi động từ tháng 9/2025, Univers Tour từng bước mở rộng mạng lưới kết nối với sinh viên tại các trường đại học ở TP.HCM và nhiều tỉnh, thành phía Nam.

Sau gần một năm, chương trình đã trực tiếp kết nối hơn 5.180 sinh viên tại 21 trường đại học. Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm và giao lưu, Tiền Phong Nam đã trao 85 suất học bổng với tổng giá trị 408 triệu đồng, hơn 210 giải thưởng minigame trị giá trên 100 triệu đồng cùng hàng nghìn phần quà dành cho sinh viên tham gia.

Univers Tour kết nối 21 trường đại học, mở rộng điểm chạm giữa doanh nghiệp và sinh viên tại khu vực phía Nam.

Tại TP.HCM, Univers Tour đã đồng hành cùng 13 trường đại học gồm: Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM, Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUTE), Đại học Nguyễn Tất Thành, Học viện Hàng không Việt Nam, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Kiến trúc TP.HCM, Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU), Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) và Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH).

Hành trình tiếp tục được mở rộng đến 8 trường đại học tại các tỉnh phía Nam gồm: Đại học Thủ Dầu Một (TP.HCM), Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai), Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, Đại học Tiền Giang, Đại học Nam Cần Thơ, Đại học Tây Đô, Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ và Trường Bách khoa - Đại học Cần Thơ.

Tại mỗi điểm trường, Univers Tour được triển khai với nhiều hoạt động tương tác và trải nghiệm. Thông qua khu vực trưng bày và trải nghiệm các dòng sản phẩm ống nhựa PP-R, PVC-U và HDPE, sinh viên được tiếp cận trực tiếp quy trình sản xuất, đặc tính kỹ thuật cũng như vai trò của vật liệu trong việc tối ưu tài nguyên, giảm thất thoát và hướng tới phát triển bền vững.

Đưa kiến thức công trình xanh đến gần hơn với sinh viên

Song song với hoạt động trải nghiệm, các nội dung chuyên môn là một phần quan trọng của Univers Tour.

Workshop "Tiêu chuẩn công trình xanh và tác động đến lựa chọn vật liệu - yếu tố then chốt cho phát triển bền vững trong ngành xây dựng" được triển khai xuyên suốt tại nhiều điểm trường.

Với sự chia sẻ từ đội ngũ kỹ sư và chuyên gia Tiền Phong Nam, sinh viên được tiếp cận những kiến thức về các tiêu chuẩn LEED, LOTUS, đồng thời tìm hiểu vai trò của vật liệu nhựa chất lượng cao trong phát triển công trình bền vững.

Workshop về công trình xanh giúp sinh viên cập nhật tiêu chuẩn LEED, LOTUS và vai trò của vật liệu trong phát triển bền vững.

Tại Trường Bách khoa - Đại học Cần Thơ, ThS. Lê Thành Phiêu - Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Ủy viên BCH Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Hội Xây dựng TP. Cần Thơ, đánh giá cao chương trình trong việc kết nối kiến thức đào tạo với thực tiễn doanh nghiệp, giúp sinh viên tiếp cận những xu hướng mới trong phát triển xanh và bền vững của ngành xây dựng.

Theo ông, việc được tiếp cận các nội dung chuyên môn và chia sẻ thực tế từ doanh nghiệp giúp sinh viên cập nhật yêu cầu của thị trường, đồng thời hình thành tư duy nghề nghiệp và khả năng thích ứng tốt hơn với công việc sau khi tốt nghiệp.

Trong năm 2026, Univers Tour cũng tiếp tục mở rộng nội dung chuyên môn đến sinh viên các ngành Kinh tế, Quản trị và Marketing.

Univers Tour mở rộng nội dung chuyên môn với chủ đề Marketing Xanh dành cho sinh viên khối ngành Kinh tế, Quản trị và Marketing.

Nếu các workshop trước tập trung vào công trình xanh và vật liệu bền vững, chuyên đề "Giải pháp tối ưu hóa Marketing Mix 4P dựa trên tiêu chuẩn xanh bền vững" đưa câu chuyện phát triển bền vững đến gần hơn với lĩnh vực marketing.

Thông qua workshop, sinh viên có thêm góc nhìn về cách doanh nghiệp tích hợp các tiêu chí phát triển bền vững vào chiến lược Marketing Mix và xây dựng thương hiệu, qua đó tiếp cận xu hướng Marketing Xanh trong bối cảnh phát triển bền vững ngày càng được thị trường quan tâm.

Chia sẻ về định hướng này, ông Phạm Văn Uyên - Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam cho biết người tiêu dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà còn chú trọng đến những giá trị doanh nghiệp tạo ra cho cộng đồng và xã hội.

"Vì vậy, phát triển bền vững đang dần trở thành một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ giúp sinh viên có thêm góc nhìn thực tiễn về thị trường, từ đó chủ động chuẩn bị hành trang nghề nghiệp cho tương lai", ông Phạm Văn Uyên chia sẻ.

Đồng hành cùng thế hệ kỹ sư trẻ

Bên cạnh việc chia sẻ kiến thức và tạo cơ hội trải nghiệm, học bổng là một trong những hoạt động được Tiền Phong Nam chú trọng trong hành trình Univers Tour.

Trong gần một năm triển khai, chương trình đã trao 85 suất học bổng trị giá 408 triệu đồng cho sinh viên tiêu biểu tại 21 trường đại học.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tâm - Phó Tổng Giám đốc Nội chính Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam, bên cạnh việc phát triển các giải pháp vật liệu cho ngành xây dựng và hạ tầng kỹ thuật, doanh nghiệp mong muốn đồng hành cùng thế hệ kỹ sư trẻ thông qua các hoạt động học thuật và học bổng hỗ trợ sinh viên.

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Phó Tổng Giám đốc Nội chính Tiền Phong Nam, nhấn mạnh Univers Tour là hành trình dài hạn đồng hành cùng giáo dục, kết nối sinh viên, doanh nghiệp và nhà trường.

"Chúng tôi tin rằng đầu tư cho nguồn nhân lực trẻ cũng chính là đầu tư cho tương lai của ngành xây dựng", ông Nguyễn Ngọc Tâm chia sẻ.

Đối với những sinh viên nhận học bổng, sự đồng hành từ doanh nghiệp cũng mang đến thêm niềm tin để tiếp tục theo đuổi mục tiêu học tập. Hoàng Ngọc Thảo - sinh viên Khoa Kỹ thuật Công trình, Đại học Lạc Hồng, bày tỏ: "Em cảm thấy rất vinh dự và biết ơn. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của em trong học tập mà còn là nguồn động lực lớn để em tiếp tục cố gắng trên hành trình học tập của mình."

Tiếp tục mở rộng hành trình

Trong thời gian tới, Tiền Phong Nam dự kiến tiếp tục mở rộng Univers Tour đến nhiều trường đại học trên cả nước, đồng thời đa dạng hóa các chuyên đề gắn với xu hướng phát triển bền vững và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Các hoạt động trải nghiệm, workshop chuyên môn và học bổng sẽ tiếp tục là những nội dung trọng tâm, qua đó duy trì kết nối giữa doanh nghiệp, nhà trường và sinh viên.

Với tinh thần "Khơi dòng khát vọng - Dẫn lối tương lai", Univers Tour hướng đến việc tiếp tục đồng hành cùng thế hệ kỹ sư, kiến trúc sư và cử nhân trẻ, tạo thêm cơ hội để sinh viên tiếp cận kiến thức thực tiễn và chuẩn bị hành trang cho tương lai nghề nghiệp.