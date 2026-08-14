Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Đức: Dấu ấn của người tiên phong

Với tinh thần tiên phong, sự kiên định với chất lượng và những giá trị giáo dục bền vững, ông được vinh danh với danh hiệu "Nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng" tại Lễ công bố Thương hiệu Hàng đầu Châu Á – Thái Bình Dương 2026.

Người lãnh đạo tiên phong

Trong gần 20 năm đồng hành cùng tổ chức, ông Nguyễn Văn Đức đã nhiều lần đảm nhận những nhiệm vụ mang tính mở đường. Mỗi hành trình đưa Ocean Edu đến một địa phương mới đều đặt ra những bài toán khác nhau: từ khảo sát nhu cầu, xây dựng mô hình vận hành, phát triển đội ngũ đến từng bước đưa chi nhánh mới đi vào hoạt động ổn định…

Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Đức dự lễ khai trương Ocean Edu Thư Lâm

Theo ông, càng ở những thời điểm nhiều thử thách, người lãnh đạo càng không thể đứng sau tập thể. Quyết đoán trong tư duy, quyết liệt trong hành động nhưng luôn hướng tới mục tiêu dài hạn là phong cách làm việc ông kiên định theo đuổi trong suốt nhiều năm. Mỗi quyết định không chỉ nhằm giải quyết những yêu cầu trước mắt mà còn đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài của mỗi trung tâm.

Với ông, khó khăn không phải là rào cản mà là cơ hội để hoàn thiện cách làm, nâng cao năng lực của tổ chức và tạo động lực đổi mới. Có lẽ, tinh thần tiên phong không nằm ở việc luôn là người đi trước, mà ở bản lĩnh dám đưa ra quyết định và sẵn sàng chịu trách nhiệm khi tập thể cần một người dẫn đường.

Chất lượng là nền tảng của mọi sự phát triển

Với ông Nguyễn Văn Đức, tinh thần tiên phong không nằm ở việc phát triển thật nhanh, mà ở việc đưa ra những quyết định đúng để hệ thống có thể phát triển bền vững trong dài hạn. Đó cũng là lý do, trong mọi giai đoạn mở rộng của Ocean Edu, chất lượng luôn được đặt ở vị trí trung tâm.

Chất lượng giáo dục luôn là nền tảng được ông và đội ngũ quan tâm hàng đầu

Theo ông, mở rộng quy mô không đơn thuần là tăng thêm số lượng chi nhánh. Điều quan trọng hơn là dù ở bất kỳ địa phương nào, học viên cũng được tiếp cận cùng một môi trường học tập, cùng tiêu chuẩn đào tạo và những giá trị giáo dục mà Ocean Edu theo đuổi. Chỉ khi chất lượng được đảm bảo một cách đồng nhất, sự phát triển về quy mô mới thực sự có ý nghĩa.

Từ quan điểm ấy, mỗi chi nhánh mới được hình thành không chỉ góp phần đưa Ocean Edu đến gần hơn với học sinh ở nhiều địa phương, mà còn mang theo trách nhiệm gìn giữ những chuẩn mực đã tạo nên uy tín của hệ thống. Mỗi trung tâm đi vào hoạt động đồng nghĩa với việc thêm nhiều học sinh có cơ hội học tập trong môi trường hiện đại, tiếp cận chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Quốc tế và từng bước nâng cao năng lực tiếng Anh để tự tin vươn mình ra thế giới.

"Chất lượng không phải đích đến sau cùng mà là nền tảng của mọi bước phát triển" - Đó cũng là định hướng ông cùng tập thể Ocean Edu kiên trì theo đuổi trong suốt gần hai thập kỷ qua.

Dẫn dắt bằng sự đồng hành

Bên cạnh những quyết định mang tính chiến lược, ông Nguyễn Văn Đức còn được biết đến là người luôn đặt yêu cầu cao trong công việc. Theo ông, mỗi kế hoạch cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, mỗi dự án phải được triển khai bằng tinh thần trách nhiệm và mỗi kết quả đều phải được kiểm chứng bằng hiệu quả thực tế. Đó cũng là cách để mỗi cá nhân không ngừng hoàn thiện năng lực và tạo nên chất lượng chung của cả hệ thống.

Là người am hiểu công việc từ thực tiễn, ông không chỉ đưa ra định hướng mà còn trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm và cùng đội ngũ tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai. Với ông, người lãnh đạo không chỉ giao việc mà còn phải đồng hành để mỗi cán bộ hiểu rõ công việc, tự tin xử lý vấn đề và từng bước trưởng thành.

Sự đồng hành và tinh thần dám chịu trách nhiệm của người lãnh đạo sẽ tạo dựng niềm tin, giúp đội ngũ thêm chủ động, bản lĩnh và tự tin trong công việc.

Tinh thần trách nhiệm cũng là điều ông luôn đề cao. Trước những quyết định quan trọng hay những vấn đề phát sinh, ông sẵn sàng là người đứng ra chịu trách nhiệm, tạo niềm tin để đội ngũ yên tâm hành động. Có lẽ, chính sự yêu cầu cao, sự đồng hành và trách nhiệm ấy đã góp phần tạo nên một tập thể chủ động, bản lĩnh, cùng Ocean Edu chinh phục những mục tiêu mới.

Giải thưởng "Nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng" là sự ghi nhận xứng đáng dành cho một hành trình gần hai thập kỷ bền bỉ cống hiến của ông Nguyễn Văn Đức. Nhưng hơn cả một danh hiệu, đó là sự khẳng định cho những giá trị mà ông kiên trì theo đuổi: đưa giáo dục chất lượng đến gần hơn với học sinh, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ và lan tỏa tinh thần học tập tới nhiều địa phương trên cả nước.