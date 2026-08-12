Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi đạt chuẩn UL Listed UL 467

Sét đánh – dù trực tiếp hay gián tiếp – đều mang theo dòng điện và nhiệt lượng cực lớn, có thể gây hư hỏng thiết bị, cháy nổ và đe dọa tính mạng con người. Theo Viện Vật lý địa cầu, Việt Nam nằm trong khu vực tâm giông hoạt động mạnh, trung bình hứng chịu khoảng hai triệu cú sét mỗi năm. Tuy nhiên, công tác phòng chống sét tại nhiều công trình trong nước vẫn còn hạn chế, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu an toàn. Vì vậy, việc thi công hệ thống chống sét – tiếp địa (Lightning Protection & Grounding System) đạt chuẩn kỹ thuật quốc tế là giải pháp bắt buộc để bảo vệ toàn diện cho mọi công trình.

Hệ thống chống sét tiếp địa và phụ kiện do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chuẩn UL Listed (UL 467)

Vai trò của hệ thống chống sét tiếp địa

Theo đại diện Công ty CP Sản Xuất Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi, một hệ thống chống sét cổ điển và tiếp địa hoàn chỉnh phải có khả năng tiếp nhận năng lượng sét từ kim thu sét và giải phóng nhanh chóng năng lượng này xuống đất thông qua cọc tiếp địa, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lan truyền dòng sét làm hư hại thiết bị.

Cát Vạn Lợi là một trong số ít doanh nghiệp sở hữu nhà máy sản xuất vật tư cơ điện tại Việt Nam đạt chuẩn quốc tế, đồng thời cung cấp trọn bộ giải pháp chống sét – tiếp địa đạt chuẩn UL Listed (UL 467) từ Underwriters Laboratories (Mỹ) và tiêu chuẩn IEC 62561, điều này trở thành lựa chọn ưu tiên của chủ đầu tư, nhà thầu và kỹ sư M&E tại các dự án trọng điểm.

Giấy chứng nhận UL Listed (UL 467) cho sản phẩm hệ thống chống sét tiếp địa do Cát Vạn Lợi sản xuất

Hệ sinh thái sản phẩm đạt chuẩn quốc tế

Kim thu sét cổ điển: vật liệu từ đồng hoặc thép mạ đồng, hoạt động theo nguyên lý đầu mũi nhọn nhô cao, vùng bảo vệ hình chóp góc 45° từ đỉnh kim xuống khu vực cần bảo vệ. Dòng kim thu sét D16 được ưa chuộng nhờ độ bền cao, tuổi thọ lên đến 50 năm.

Cọc tiếp địa: gồm cọc đồng nguyên chất và cọc thép mạ đồng (lớp mạ đồng dày tối thiểu 254 micron), giúp phân tán dòng sét xuống đất an toàn, chống ăn mòn vượt trội.

Phụ kiện kết nối chuyên dụng: kẹp chữ U, kẹp nối kiểm tra, nối lưỡng kim thanh đồng/thanh nhôm, băng đồng/băng nhôm tiếp địa 25x3mm... đảm bảo liên kết cơ học bền vững, dẫn truyền dòng sét xuống đất an toàn.

Thuốc hàn và khuôn hàn hóa nhiệt: ứng dụng phản ứng nhiệt nhôm ở nhiệt độ cao để liên kết phân tử kim loại thành một khối đồng nhất, tạo mối hàn không ăn mòn, không tăng điện trở theo thời gian, chịu được dòng sét cực lớn mà không bị phá hủy.

Hóa chất giảm điện trở: tối ưu hóa điện trở suất của đất, duy trì độ ổn định lâu dài ngay cả ở khu vực địa chất khô cằn hoặc nhiều đá sỏi.

Hộp kiểm tra tiếp địa & điểm kết nối đất: Hai sản phẩm gồm hộp kiểm tra tiếp địa (chất liệu nhựa PP, bê tông) kết hợp cùng điểm kết nối đất, giúp đấu nối hệ thống tiếp địa với kết cấu/thiết bị và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đo kiểm điện trở định kỳ.

Lồng Faraday: hệ thống lưới kim loại bao quanh công trình, giúp chuyển hướng dòng sét xuống đất, bảo vệ an toàn cho không gian và thiết bị bên trong.

Đẩy mạnh nội địa hóa, tối ưu chi phí cho nhà thầu

Sau 20 năm phát triển, Cát Vạn Lợi đã nâng tỷ lệ nội địa hóa lên đến 90% nhờ tự chủ công nghệ sản xuất. Toàn bộ sản phẩm được quản lý nghiêm ngặt theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm, đảm bảo tính đồng nhất và tuổi thọ vận hành đến 50 năm.

Cát Vạn Lợi - Hành trình hiện thực hóa khát vọng thay thế hàng nhập khẩu

Nhờ sở hữu chứng nhận UL Listed (UL 467) và IEC 62561, sản phẩm tiếp địa chống sét Cát Vạn Lợi đủ năng lực thay thế hoàn toàn hàng nhập khẩu "Made By Vietnam" từ Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, giúp nhà thầu rút ngắn thời gian giao hàng và tối ưu ngân sách. Sản phẩm đã hiện diện tại hàng loạt dự án lớn như Kho khí LPG Yên Hưng, The Grand Manhattan, Viettel IDC Hòa Lạc, Sân bay Cát Bi cũng như các khu công nghiệp tại Đông Nam Á.

Giấy chứng nhận IEC 62561 cho sản phẩm hệ thống chống sét tiếp địa do Cát Vạn Lợi sản xuất

Ông Lê Mai Hữu Lâm – Tổng Giám đốc Cát Vạn Lợi nhấn mạnh: "Nhờ tuân thủ các chuẩn mực khắt khe, sản phẩm Cát Vạn Lợi được các nhà thầu trong nước và quốc tế, đặc biệt là các nhà thầu Nhật Bản, tin tưởng lựa chọn. Chúng tôi cam kết mang những chuẩn mực chất lượng – an toàn điện tại Hoa Kỳ với mức giá thành Việt Nam để xây dựng sự trường tồn và bền vững cho các công trình."

Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi

Địa chỉ nhà máy: Lô F1.2 Đường số 8, Khu công nghiệp Cơ khí ô tô TP.HCM, xã Bình Mỹ, TP.HCM.

Điện thoại: (028) 2253 3939

Website: www.catvanloi.com

Email: baogia@catvanloi.com