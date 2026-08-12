Mở thêm cơ hội vào đại học cho thí sinh chưa đạt nguyện vọng 1

Với đợt xét tuyển bổ sung đến ngày 25/8, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) tiếp tục mở cơ hội để thí sinh 2k8 lựa chọn ngành học phù hợp và khởi đầu tương lai trong môi trường đại học song ngữ - quốc tế.

Mở thêm "cửa" cho hành trình đại học từ 15 điểm

Năm 2026, UEF xét tuyển bổ sung 42 ngành/chương trình đào tạo, gồm 38 ngành đào tạo song ngữ và 4 chương trình tài năng. Thí sinh có thể lựa chọn các phương thức gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT, xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM và V-SAT. Điểm xét tuyển từ mức điểm chuẩn trường đã công bố trở lên, trong đó xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 tất cả các ngành với mức điểm từ 15 trở lên.

UEF xét tuyển bổ sung đến ngày 25/8

Với thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 25/8, đợt xét tuyển này không chỉ dành cho những thí sinh chưa trúng tuyển ở đợt 1 mà còn là cơ hội để các bạn cân nhắc lại ngành học, môi trường đào tạo và định hướng phát triển bản thân trước khi chính thức bước vào đại học.

Đặc biệt, với những thí sinh mong muốn học tập trong môi trường song ngữ - quốc tế, UEF là một lựa chọn đáng cân nhắc với định hướng đào tạo chú trọng ngoại ngữ, kỹ năng và khả năng hội nhập.

Học song ngữ, trải nghiệm môi trường quốc tế

Tại UEF, tiếng Anh được chú trọng xuyên suốt quá trình học tập, tạo điều kiện để sinh viên phát triển năng lực ngoại ngữ song song với kiến thức chuyên ngành. Không dừng lại ở việc học ngữ pháp hay giao tiếp, sinh viên có cơ hội sử dụng tiếng Anh trong nhiều hoạt động học thuật, thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm và tiếp cận tài liệu chuyên ngành. Việc thường xuyên thực hành ngoại ngữ trong bối cảnh học tập thực tế giúp sinh viên từng bước hình thành khả năng giao tiếp chuyên nghiệp, tự tin trình bày ý tưởng và xử lý thông tin bằng tiếng Anh.

Đặc biệt, môi trường học tập có tính quốc tế tại UEF còn mở rộng cơ hội để sinh viên giao lưu với giảng viên, chuyên gia, sinh viên quốc tế và tham gia các chương trình học tập, trải nghiệm ở nước ngoài. Qua đó, tiếng Anh không chỉ là một năng lực bổ trợ mà trở thành công cụ giúp sinh viên tiếp cận tri thức mới, mở rộng trải nghiệm và chuẩn bị tốt hơn cho môi trường làm việc đa văn hóa sau khi tốt nghiệp.

Thí sinh có thêm cơ hội vào đại học song ngữ - quốc tế

Bên cạnh kiến thức trên giảng đường, sinh viên UEF còn được tiếp cận thực tế thông qua các hoạt động tham quan doanh nghiệp, kiến tập, thực tập, giao lưu chuyên gia và các chương trình kết nối nhà tuyển dụng. Trong năm 2026, các hoạt động kết nối doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó chương trình Mock-Interview & Job Fair quy tụ hơn 160 doanh nghiệp, mang đến hơn 6.500 vị trí thực tập và việc làm cho sinh viên.

Đặc biệt, cơ hội thực tập quốc tế được triển khai liên tục tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore,… giúp sinh viên có thêm trải nghiệm làm việc trong môi trường đa văn hóa, rèn luyện khả năng thích ứng và từng bước nâng cao năng lực nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập. Đây là những trải nghiệm giúp người học sớm hình dung về môi trường nghề nghiệp và chủ động tích lũy hành trang trước khi tốt nghiệp.

Thêm lợi thế với học bổng, chính sách hỗ trợ

Bên cạnh môi trường đào tạo, chính sách học phí và học bổng cũng là yếu tố được nhiều thí sinh quan tâm khi lựa chọn trường. Năm 2026, UEF triển khai nhiều chính sách học bổng dành cho tân sinh viên, với các mức từ 25%, 35%, 50%, 75% đến 100% học phí tùy từng diện.

Đa dạng học bổng và chính sách hỗ trợ cho thí sinh

Thí sinh có thành tích học tập tốt, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc năng khiếu nổi bật có thể tìm hiểu các chính sách học bổng phù hợp để phát huy lợi thế của bản thân. Nhà trường cũng triển khai chính sách ổn định học phí toàn khóa và ưu đãi 5 triệu đồng dành cho những thí sinh hoàn tất thủ tục nhập học theo thời gian quy định.

Với thời gian xét tuyển bổ sung đến hết ngày 25/8, 2k8 vẫn còn cơ hội lựa chọn một môi trường đại học song ngữ - quốc tế, thay vì vội vàng quyết định chỉ vì đã đến giai đoạn cuối của kỳ tuyển sinh. Quan trọng hơn, đây là thời điểm để mỗi thí sinh cân nhắc đâu là ngành học, môi trường và trải nghiệm phù hợp với mục tiêu của mình trong những năm đại học.

Thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung tại đây: https://xettuyenbosung.uef.edu.vn/register