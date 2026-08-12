LPBank khơi thông dòng vốn 2.000 tỷ đồng, tiếp sức doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng trưởng

Bám sát định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về thúc đẩy tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa và các lĩnh vực ưu tiên, LPBank triển khai chương trình "Tiếp sức vốn vay - Lãi suất trao tay", dành riêng cho nhóm khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, LPBank dành nguồn vốn 2.000 tỷ đồng để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa có dòng tiền tốt, doanh thu ổn định và lịch sử tín dụng tốt. Ngân hàng ưu tiên các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực mũi nhọn như công nghiệp hỗ trợ, chế tạo, xuất khẩu, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến thời điểm 31/12/2025, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, song khả năng tiếp cận vốn tín dụng vẫn là một trong những điểm nghẽn đối với quá trình duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong bối cảnh nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng cao, nhu cầu khơi thông dòng vốn cho nhóm doanh nghiệp này càng trở nên cấp thiết.

Thực hiện định hướng của Ngân hàng Nhà nước về việc các ngân hàng thương mại chủ động tiết giảm chi phí, cân đối nguồn lực để hỗ trợ nền kinh tế, LPBank chủ động triển khai gói tín dụng quy mô 2.000 tỷ đồng, hướng nguồn vốn ưu đãi đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngân hàng tập trung nguồn lực vào các nhóm ngành trọng điểm, gắn liền với yêu cầu nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh dài hạn. Trên thực tế, những hạn chế về tài chính thường khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa ngần ngại đầu tư vào hệ thống máy móc, phần mềm quản trị, dữ liệu số hay trí tuệ nhân tạo. Do đó, việc ưu tiên dòng vốn cho các lĩnh vực này không chỉ giải quyết bài toán tài chính trước mắt, mà còn tạo dư địa để các doanh nghiệp nâng cấp hệ thống, sẵn sàng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Các giải pháp tín dụng của LPBank được thiết kế theo nhu cầu vốn trong từng giai đoạn hoạt động của doanh nghiệp

Thiết kế linh hoạt theo từng nhu cầu kinh doanh

Một điểm nhấn của chương trình này là sự thấu hiểu và thiết kế bám sát chu trình kinh doanh thực tế của các doanh nghiệp. Cụ thể, LPBank ưu tiên cho vay bổ sung vốn lưu động và phát hành bảo lãnh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp duy trì xuyên suốt hoạt động sản xuất, đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn ngắn hạn và đảm bảo năng lực thực hiện hợp đồng với đối tác.

Bên cạnh đó, đối với nhóm doanh nghiệp xuất khẩu, các giải pháp tài trợ chuyên biệt sẽ giúp chủ động dòng tiền trong quá trình thực hiện đơn hàng và giao dịch thương mại quốc tế. Cách thiết kế linh hoạt này giúp nguồn vốn được phân bổ đúng mục đích, giải quyết triệt để bài toán tài chính phát sinh từ khâu vận hành, bảo lãnh cho đến xuất khẩu.

Bên cạnh khả năng tiếp cận vốn, chi phí vốn là yếu tố trực tiếp tác động đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, LPBank áp dụng chính sách lãi suất ưu đãi cho các khách hàng và khoản vay đáp ứng điều kiện của chương trình.

Cụ thể, lãi suất được giảm tối thiểu 1%/năm so với lãi suất cho vay thông thường của LPBank. Mức ưu đãi cụ thể được xác định dựa trên xếp hạng tín dụng, chất lượng dòng tiền và chính sách của LPBank trong từng thời kỳ.

Cách thức xác định ưu đãi theo năng lực tài chính và chất lượng tín dụng giúp chính sách được áp dụng phù hợp với từng khách hàng, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp duy trì hoạt động tài chính lành mạnh, dòng tiền ổn định và lịch sử tín dụng tốt.

Với doanh nghiệp, việc giảm chi phí lãi vay có thể tạo thêm dư địa để cân đối dòng tiền, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc phân bổ nguồn lực cho các kế hoạch đầu tư, mở rộng đơn hàng và nâng cao năng lực vận hành.

Từ đầu năm đến nay, LPBank đã liên tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi lãi suất và thiết kế các giải pháp tài chính đa dạng theo từng ngành hàng. Gói tín dụng 2.000 tỷ đồng lần này tiếp tục là một bước tiến cụ thể hóa cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp của LPBank: đưa vốn đến đúng nhu cầu, giảm thiểu áp lực chi phí và tạo đà để cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa bứt tốc, nắm bắt cơ hội tăng trưởng mới./.