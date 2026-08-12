FE CREDIT: 3 năm dẫn đầu "Top 5 Công ty Tài chính tiêu dùng uy tín"

Bảng xếp hạng "Top 5 Công ty Tài chính tiêu dùng uy tín 2026" là kết quả nghiên cứu độc lập và khách quan của Vietnam Report, đơn vị tiên phong trong lĩnh vực báo cáo, đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ tại Việt Nam. Từ năm 2012, Vietnam Report và các đối tác đã ứng dụng phương pháp Media Coding (mã hóa dữ liệu báo chí) để đánh giá uy tín của các doanh nghiệp trên truyền thông.

Khẳng định uy tín thương hiệu với 3 năm liên tiếp dẫn đầu

Top 10 và Top 5 Công ty uy tín ngành Tài chính được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học, khách quan với 3 tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding trên các kênh báo chí có ảnh hưởng; (3) Khảo sát trực tiếp các đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan, cập nhật đến tháng 5/2026.

Vượt qua các tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt, FE CREDIT đã được xướng tên ở vị trí dẫn đầu Bảng xếp hạng Top 5 Công ty Tài chính tiêu dùng uy tín năm 2026.

Chia sẻ về cột mốc ý nghĩa này, đại diện FE CREDIT nhấn mạnh việc năm thứ 3 liên tiếp giữ vị trí đầu bảng là minh chứng rõ nét cho năng lực cạnh tranh vượt trội của công ty trong bối cảnh thị trường đầy thách thức, đồng thời thể hiện niềm tin yêu của hàng chục triệu khách hàng và sự ghi nhận từ các tổ chức chuyên môn. Đây là động lực to lớn để FE CREDIT tiếp tục phát huy thế mạnh sẵn có, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành tài chính tiêu dùng.

Sau gần 16 năm phát triển, FE CREDIT đã đồng hành hiện thực hóa hàng triệu ước mơ của người dân Việt Nam. Doanh nghiệp xây dựng nền tảng vững chắc với mạng lưới hơn 15.800 điểm bán hàng trên toàn quốc và đội ngũ hàng nghìn nhân viên kinh doanh, hỗ trợ hơn 16,8 triệu khách hàng giải quyết khó khăn tài chính. Những nỗ lực này không chỉ góp phần đẩy lùi nạn "tín dụng đen" mà còn mang lại sự an tâm tài chính, giúp người dân chủ động ổn định cuộc sống, thực hiện các kế hoạch, mục tiêu cho tương lai.

Chuyển mình toàn diện, sẵn sàng cho chu kỳ mới

Sau giai đoạn tái cấu trúc toàn diện, FE CREDIT quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận tổng doanh thu đạt 16.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 611 tỷ đồng (tăng 19,3% so với cùng kỳ), đánh dấu năm thứ hai liên tiếp báo lãi.

Tháng 5/2026, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s đã nâng xếp hạng tín nhiệm CFR (Corporate Family Rating) của FE CREDIT lên mức Ba3 với triển vọng "Ổn định" năm thứ hai liên tiếp, đồng thời nâng đánh giá năng lực độc lập lên B2.

Sự phục hồi này không chỉ phản ánh rõ nét hiệu quả của quá trình tái cấu trúc, mà còn mở ra giai đoạn bứt phá mới khi FE CREDIT được tái định vị trong chiến lược chung của VPBank: trở thành một mảnh ghép chiến lược hướng tới vai trò "Gateway" của hệ sinh thái.

Khách hàng vay mua hàng trả góp tại điểm bán (POS) có liên kết với FE CREDIT. Nguồn: FE CREDIT

Trên nền tảng đó, FE CREDIT chủ động đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa danh mục sản phẩm và phát triển kênh phân phối nhằm gia tăng số lượng lẫn chất lượng điểm chạm đến khách hàng.

Theo đó, công ty không còn phụ thuộc quá nhiều vào sản phẩm vay tiền mặt mà đa dạng phân khúc vào các nhóm ít rủi ro hơn như vay mua xe máy trả góp, vay mua điện thoại, điện máy hay thẻ tín dụng. FE CREDIT cũng liên tục mở rộng độ phủ thông qua các đối tác lớn, đồng hành cùng nhiều hệ thống bán lẻ uy tín như Điện Máy Xanh, FPT Shop,… triển khai các gói ưu đãi thiết thực theo từng mùa cao điểm, tối ưu lợi ích cho khách hàng.

Bên cạnh dải sản phẩm vay tiêu dùng phổ biến, các giải pháp "may đo" theo xu hướng thị trường như Mua trước - Trả sau (FE Paylater) hay khoản vay nhỏ (Micro-loan) cũng nhanh chóng được ra đời. Song song, để tiếp cận người dùng tự nhiên và dễ dàng tại các 'điểm chạm' hằng ngày, FE CREDIT tăng cường hợp tác và hiện diện sâu rộng trên các siêu ứng dụng hàng đầu như MoMo hay Zalo.

Các dòng sản phẩm của công ty không chỉ đáp ứng sát hơn nhu cầu thực tế của người dân mà còn giúp công ty kiểm soát mục đích sử dụng vốn, rủi ro tín dụng hiệu quả hơn, đặc biệt trong bối cảnh hành vi tiêu dùng ngày càng dịch chuyển về tính tiện lợi, linh hoạt và minh bạch.

FE CREDIT mang các hoạt động tương tác tài chính đến các sự kiện văn hóa – thể thao lớn để tiếp cận người trẻ. Nguồn: FE CREDIT

Trong giai đoạn tiếp theo, FE CREDIT xác định đòn bẩy số hóa và chiến lược "lấy khách hàng làm trọng tâm" là chìa khóa then chốt. Công ty đã, đang và sẽ tăng cường đầu tư vào công nghệ hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời đa dạng hóa trải nghiệm để tiếp cận hiệu quả thế hệ tiêu dùng mới như Gen Z và Millennials.

Không dừng lại ở mục tiêu kinh doanh, FE CREDIT khẳng định sẽ tiếp tục tiên phong thực hiện sứ mệnh phổ cập tài chính, đưa các sản phẩm, dịch vụ chính thống đến gần hơn với nhóm khách hàng 'underbanked' (những người ít có cơ hội tiếp cận nguồn vốn ngân hàng truyền thống). Từ đó, khơi thông dòng vốn an toàn, minh bạch đến nhiều tầng lớp khách hàng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tiêu dùng tại Việt Nam.