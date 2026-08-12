Thêm động lực mới, Solasta Mansion vươn lên dẫn sóng thị trường khu Tây

Hạ tầng kích hoạt vị thế mới

Loạt dự án hạ tầng nghìn tỷ đang định hình lại toàn bộ giá trị khu Tây Nam Hà Nội, không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị, không gian sống, chất lượng hạ tầng xã hội, thu hút dân cư mà còn là đòn bẩy tăng trưởng giá trị lớn nhất cho thị trường bất động sản.

Cụ thể, sau hơn một năm thông xe, tuyến Lê Quang Đạo kéo dài với tổng mức đầu tư gần 750 tỷ đồng đã mở ra cơ hội phát triển kinh tế mạnh mẽ cho khu vực. Trước đây, di chuyển từ KĐT Dương Nội tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia qua Lê Trọng Tấn nối Đại lộ Thăng Long sẽ mất khoảng 15 phút thì nay, quãng đường được rút ngắn chỉ còn 5 phút. Tương tự, cũng với 5 phút, cư dân có thể di chuyển nhanh chóng tới khu vực lân cận như Mỹ Đình, Từ Liêm, Cầu Giấy.

Tuyến Lê Quang Đạo còn là lực đẩy mạnh mẽ khiến thị trường BĐS Tây Nam bứt phá, giá nhà đất thiết lập mặt bằng giá mới, căn hộ chung cư dao động từ 90 - 130 triệu/m2, giá đất mặt đường Lê Quang Đạo trung bình 150tr/m2, các khu vực trung tâm như Hà Đông, Dương Nội đạt đỉnh trên 200 đến trên 300 triệu/m2. Theo các chuyên gia, đà tăng giá tại các dự án dọc trục vẫn còn nhiều dư địa, nhờ trực tiếp hưởng lợi từ quá trình hoàn thiện hạ tầng và đô thị của khu vực.

Theo Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, Hà Nội sẽ dịch chuyển từ mô hình đơn tâm sang đa trung tâm, định hướng phát triển 5 vùng đô thị tương ứng 4 thành phố và một đô thị trung tâm.

Dọc trục Lê Quang Đạo kéo dài sẽ là trụ sở bộ, ngành Trung ương, trung tâm hành chính – kinh tế mới của Hà Nội (gồm 23 cơ quan), ước tính có hàng vạn cán bộ công chức sẽ về làm việc tại khu vực.

Các chuyên gia BĐS dự báo, sự hiện diện của các trụ sở bộ, ngành Trung ương sẽ biến nơi này thành trung tâm hành chính – kinh tế mới, tạo đà cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, các tuyến đường huyết mạch như vành đai 3.5, vành đai 4, mở rộng đường 70 cũng đang đẩy nhanh tiến độ, lần lượt hoàn thành từ nay đến 2027, tạo ra mạng lưới kết nối đa tầng từ khu Tây Nam tới trung tâm cũng như mở rộng liên kết vùng mạnh mẽ.

Solasta Mansion đón đầu làn sóng dịch chuyển an cư

Nằm trên đường Nguyễn Trác - Tố Hữu, giữa hành lang kết nối 2 trục xuyên tâm quan trọng là Lê Quang Đạo kéo dài và Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở, đặc biệt được kẹp ngay giữa 2 tuyến vành đai 3.5 và vành đai 4, Solasta Mansion với quy mô 12,35ha gồm 653 căn biệt thự sân vườn được mệnh danh là tâm điểm sống mới, nơi chuyển tiếp giữa đô thị trung tâm và không gian phát triển phía Tây, kết nối 4 cực tăng trưởng của Thủ đô gồm: Lõi trung tâm; Hòa Lạc – trung tâm khoa học công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo; Xuân Mai – trung tâm giáo dục, y tế, sinh thái; đô thị Olympic – trung tâm thể thao, dịch vụ và động lực phát triển mới phía Nam.

Đây là khu vực nổi bật ở vùng lõi trung tâm Hà Đông đã hiện diện hạ tầng và tiện ích đồng bộ (Nguồn G.Empire Group)

Chỉ vài phút, cư dân dễ dàng tiếp cận hệ thống các thiết chế văn hóa, giáo dục, thể thao, thương mại, giải trí hàng đầu như: Đại học Phenikaa, hệ thống trường Lê Quý Đôn, THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Bệnh viện Nhi TW, Thiên đường Bảo Sơn, AEON Mall,…

Xung quanh dự án có nhiều công viên lớn, đem đến không gian xanh, trong lành, chỉ vài bước chân cư dân có thể tới Hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 rộng 5ha hay xa hơn một chút là hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 (20ha).

Cư dân dễ dàng tiếp cận nhiều hướng phát triển mà không còn phụ thuộc vào một trục giao thông duy nhất. (Nguồn G.Empire Group)

Hiện thực hóa tiềm năng từ "gần một trung tâm" sang "gần nhiều cơ hội", cư dân dễ dàng tiếp cận đa dạng các trung tâm việc làm, giáo dục, thương mại, thể thao và dịch vụ trong cấu trúc đô thị mới. Đặc biệt, sự dịch chuyển trung tâm hành chính về phía Tây sẽ kéo theo làn sóng dịch chuyển an cư của một bộ phận lớn cán bộ, công chức và doanh nghiệp, bùng nổ nhu cầu an cư và đầu tư bền vững.

Theo các chuyên gia, quá trình hoàn thiện hạ tầng và sự dịch chuyển dân cư luôn là những yếu tố tạo dựng giá trị bền vững của một sản phẩm BĐS tiềm năng. Những dự án giữ được giá trị lâu dài thường hội tụ ba yếu tố: hạ tầng đang phát triển, cộng đồng cư dân chất lượng và môi trường sống có khả năng đáp ứng nhu cầu cả hiện hữu cũng như trong nhiều năm tới.

(Nguồn G.Empire Group)

Solasta Mansion đang hội tụ đầy đủ các giá trị này để trở thành tâm điểm sống mới tại Tây Nam, đón đầu làn sóng dịch chuyển cư dân trong bối cảnh thị trường đang có sự điều chỉnh mạnh mẽ, thanh lọc cả người bán lẫn người mua và chỉ những dự án có vị trí chiến lược, pháp lý rõ ràng, được hưởng lợi từ hạ tầng mới có thể dẫn dắt nguồn cung và thanh khoản.