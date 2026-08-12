Quy tụ 5 đại lý chiến lược, T&T Homes Elite Rivera tăng tốc ra thị trường

5 đại lý chiến lược đồng hành cùng T&T Homes Elite Rivera

Ngày 12/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, T&T Homes (đơn vị thành viên của T&T Group) chính thức ký kết và công bố 5 đại lý phân phối chiến lược với dự án T&T Homes Elite Rivera tại Vĩnh Long, gồm Cen HCM, Southern Tech, Tiến Tiến Phát (TTP), Euro Holding và Thành Thắng Group (TTG). Đây đều là những đơn vị có kinh nghiệm thực tiễn, năng lực tổ chức bán hàng tại khu vực phía Nam. Việc lựa chọn các đối tác này nằm trong kế hoạch xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp, đủ năng lực triển khai từ giai đoạn ra mắt đến quá trình phát triển lâu dài.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Việt Cường, Tổng Giám đốc T&T Homes nhấn mạnh, với định hướng trở thành khu đô thị đồng bộ tiên phong trên thị trường Vĩnh Long, đồng thời kiến tạo một không gian sống tinh hoa, hội tụ cộng đồng cư dân tri thức, T&T Homes Elite Rivera đặt ra yêu cầu cao đối với các đối tác đồng hành.

Ông Hoàng Việt Cường, Tổng Giám đốc T&T Homes phát biểu tại lễ ký kết. (Ảnh: Anh Chiến)

"Các đối tác chiến lược không chỉ là "cầu nối" đưa sản phẩm đến với khách hàng, mà còn là người trực tiếp kể câu chuyện về dự án, truyền tải tinh thần và những giá trị mà chủ đầu tư muốn gửi gắm trong từng sản phẩm", Tổng Giám đốc T&T Homes chia sẻ.

Xét về năng lực thị trường, Cen HCM có thế mạnh về tổ chức bán hàng và tiếp cận khách hàng; Southern Homes nổi bật với kinh nghiệm tư vấn, tiếp thị và phân phối; trong khi Tiến Tiến Phát (TTP) và Euro Holding am hiểu thị trường miền Tây, còn Thành Thắng Group (TTG) phát huy thế mạnh về tư vấn và phân phối. Sự bổ trợ về năng lực và địa bàn giúp T&T Homes hình thành mạng lưới phân phối có độ phủ tại phía Nam, đặc biệt tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Thông qua mạng lưới trên, T&T Homes kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận các nhóm khách hàng có nhu cầu và năng lực tài chính phù hợp, đồng thời bảo đảm thông tin về T&T Homes Elite Rivera được truyền tải thống nhất, minh bạch và chính xác từ giai đoạn tìm hiểu đến giao dịch.

T&T Homes cũng cam kết hỗ trợ các đại lý trong suốt quá trình bán hàng, từ xây dựng chính sách kinh doanh minh bạch, cạnh tranh đến cơ chế khích lệ dành cho các đơn vị và chuyên viên kinh doanh có thành tích xuất sắc.

Đô thị độc bản ngã ba sông đón nhịp phát triển mới của Vĩnh Long

Là thương hiệu bất động sản của T&T Group, T&T Homes định hướng phát triển các khu đô thị hiện đại, đồng bộ, kết hợp giá trị vùng đất với tinh hoa thế giới, ứng dụng công nghệ và hướng tới những giá trị sống bền vững, thịnh vượng. "Đô thị khởi nguồn tri thức" là triết lý và phương thức kiến tạo được T&T Homes theo đuổi, trong đó tri thức được hình thành từ khả năng thấu hiểu, chắt lọc và chuyển hóa những giá trị của vùng đất cùng tinh hoa thế giới thành những lựa chọn phù hợp trong phát triển đô thị.

Nếu "Đô thị khởi nguồn tri thức" là định vị và phương pháp kiến tạo của T&T Homes, thì "Tinh hoa vượng khí đất Rồng Nam" là câu chuyện riêng của T&T Homes Elite Rivera tại Vĩnh Long.

"Đất Rồng Nam" trước hết là cội nguồn làm nên bản sắc riêng của dự án. T&T Homes Elite Rivera hiện diện trên vùng Long Hồ - Vĩnh Long, mảnh đất được bồi đắp qua gần 3 thế kỷ bởi thủy mạch Cửu Long, lịch sử khai khẩn phương Nam và khí chất con người địa phương. Truyền thống giao thương cùng tinh thần hiếu học, trọng trí, trọng nghĩa của người Vĩnh Long được chắt lọc thành chất liệu cho quy hoạch, cảnh quan và kiến trúc. Những đường nét từ nhà cổ Cai Cường, nhà cổ Bình Thủy, di sản gạch gốm Mang Thít cùng tinh thần kiến trúc Nam Bộ được chuyển hóa thành ngôn ngữ thiết kế đương đại tại T&T Homes Elite Rivera.

T&T Homes Elite Rivera nhìn từ trên cao. (Ảnh: Anh Chiến)

Trên nền tảng cội nguồn ấy, "Tinh hoa" được hình thành từ lợi thế địa thế, những giá trị quốc tế được tiếp nhận có chọn lọc cùng công nghệ và đào tạo.

Tọa lạc tại phường Phước Hậu, trung tâm của tỉnh Vĩnh Long mới sau sáp nhập, T&T Homes Elite Rivera sở hữu thế đất độc bản ngã ba sông, đồng thời kết nối với Quốc lộ 53, Quốc lộ 1, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2. Sự kết hợp giữa vị trí trung tâm, thế giao thủy và khả năng kết nối liên vùng tạo nên lợi thế kép: thuận an cư trong lòng đô thị và thuận kết nối với các động lực phát triển mới.

Tinh hoa thế giới được tiếp nhận và kết hợp hài hòa để làm giàu thêm những giá trị vốn có của Vĩnh Long. Tư duy tổ chức không gian ven mặt nước được tham khảo từ hệ sinh thái Everglades - Florida, trong khi kiến trúc Địa Trung Hải được chắt lọc qua những đường nét khoáng đạt, gần gũi với thiên nhiên. Dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2027, Hilton Garden Inn Vĩnh Long sẽ trở thành khách sạn 5 sao hàng đầu tại Vĩnh Long, góp phần đưa chuẩn mực quốc tế vào khu đô thị và nâng tầm giá trị dự án.

Một lớp giá trị khác là công nghệ và đào tạo, hướng tới hình thành những không gian kết nối tri thức ngay trong đời sống đô thị. Từ lợi thế hơn 25.000 sinh viên đang học tập trong khu vực, T&T Homes Elite Rivera được định hướng phát triển các tuyến phố công nghệ, không gian sáng tạo, khu vực học tập mở, workshop và hoạt động kết nối doanh nghiệp - nhà trường - cộng đồng. Các cấu phần này được nghiên cứu như một phần của hệ sinh thái đô thị, nơi tri thức được chia sẻ, ứng dụng và lan tỏa.

Khi thế đất, bản sắc vùng đất, chuẩn mực quốc tế, công nghệ và tri thức cùng hội tụ, "Vượng khí" được khơi mở - trở thành sức sống của một đô thị nơi con người có thể an cư, kết nối, phát triển và gắn bó lâu dài.

Tại T&T Homes Elite Rivera, tinh hoa được hình thành từ lợi thế địa thế, những giá trị quốc tế được tiếp nhận có chọn lọc. (Ảnh: Anh Chiến)

"Chúng tôi tin tưởng rằng, T&T Homes Elite Rivera sẽ là một không gian sống mang dấu ấn của vùng đất, đồng thời thể hiện một chuẩn sống mới, nơi những giá trị bản địa có thể gặp gỡ tinh hoa thế giới và được nâng tầm bằng tư duy phát triển hiện đại", Tổng Giám đốc T&T Homes chia sẻ.

Trước đó, T&T Homes Elite Rivera (tên gọi trước đây là Khu dân cư Phước Thọ) đã được ghi nhận với danh hiệu "Dự án đáng sống 2024" do VCCI trao tặng, cùng Giải Đồng tại Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ IV.

Theo kế hoạch, dự án sẽ mở bán trong tháng 9/2026, với giỏ hàng 274 sản phẩm, gồm 106 căn shophouse, 148 căn liền kề và chỉ 20 căn biệt thự. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng giới hạn, đây sẽ là cơ hội hiếm hoi để khách hàng tiên phong lựa chọn và sở hữu các sản phẩm hữu hạn, đón đầu dư địa phát triển của Vĩnh Long trong tương lai.