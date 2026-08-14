COCOLUX khai trương tại AEON Mall Hải Phòng, tiếp tục củng cố vị thế tại miền Bắc

Cocolux hiện thực hóa chiến lược mở rộng hệ thống tại miền Bắc

Sau khi xây dựng thành công hệ thống cửa hàng tại Hà Nội, Cocolux tiếp tục mở rộng hiện diện tại các tỉnh, thành phố trọng điểm: Thành phố Vinh, Thanh Hóa, Bắc Ninh... nhằm đưa mỹ phẩm chính hãng và mô hình bán lẻ hiện đại đến gần hơn với người tiêu dùng.

Việc khai trương cửa hàng mới tại AEON Mall Hải Phòng Lê Chân là bước đi chiến lược trong kế hoạch phát triển hệ thống của thương hiệu, giúp khách hàng khu vực duyên hải Bắc Bộ dễ dàng tiếp cận không gian mua sắm chuẩn trải nghiệm Cocolux mà không cần di chuyển đến Hà Nội.

Ngay trong những ngày đầu hoạt động, cửa hàng ghi nhận lượng khách tham quan và mua sắm vượt kỳ vọng, thiết lập kỷ lục doanh thu khai trương mới trong hệ thống. Kết quả này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với mỹ phẩm chính hãng, đồng thời cho thấy sức hút của mô hình bán lẻ lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm.

Mang mô hình bán lẻ được khách hàng yêu thích tại Hà Nội đến Hải Phòng

Không chỉ mở rộng thêm điểm bán, Cocolux mang trọn vẹn mô hình bán lẻ kết hợp trải nghiệm đã được đông đảo khách hàng tại Hà Nội đón nhận đến Hải Phòng.

Cửa hàng AEON Mall Hải Phòng Lê Chân được đầu tư theo tiêu chuẩn mới của hệ thống với không gian hiện đại, hàng nghìn sản phẩm chính hãng đến từ hơn 300 thương hiệu mỹ phẩm và dược mỹ phẩm trong nước, quốc tế được bày trí bắt mắt. Khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, nhận tư vấn từ đội ngũ chuyên viên và tiếp cận đa dạng giải pháp làm đẹp trong cùng một không gian.

Khách hàng trẻ tại Hải Phòng trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng

Bên cạnh hoạt động mua sắm, cửa hàng còn tích hợp nhiều tiện ích như soi da miễn phí, khu vực dùng thử sản phẩm, photobooth check-in, minigame và các chương trình ưu đãi khai trương. Những trải nghiệm này giúp hành trình mua sắm trở nên trực quan, thú vị và mang tính cá nhân hóa hơn. Không những vậy, điều góp phần làm nên thành công của cột mốc doanh thu ấn tượng cũng chính là các chương trình khuyến mại siêu hấp dẫn đến từ các thương hiệu đình đám: mua 1 tặng 1, mua hàng tặng túi makeup, trải nghiệm xúc mỹ phẩm khi đạt điều kiện hóa đơn…

Không gian mua sắm hiện đại cùng những góc check-in thu hút đông đảo khách hàng trẻ.

Lượng khách đông đảo trong những ngày đầu khai trương cùng kết quả doanh thu tích cực là minh chứng cho hiệu quả của mô hình bán lẻ kết hợp trải nghiệm mà Cocolux đang xây dựng, đồng thời thể hiện cam kết nâng cao chuẩn mực mua sắm mỹ phẩm tại các tỉnh, thành phố bên ngoài Hà Nội.

AEON Mall Hải Phòng là bước tiến tiếp theo trong hành trình phủ sóng các thành phố lớn

Thành công tại khai trương AEON Mall Hải Phòng tiếp tục nối dài hành trình mở rộng của Cocolux tại khu vực miền Bắc. Đây không chỉ là dấu mốc đáng tự hào về doanh thu mà còn khẳng định hiệu quả của chiến lược phát triển hệ thống theo hướng đầu tư bài bản vào vị trí, không gian và trải nghiệm khách hàng.

Trong giai đoạn cuối năm, Cocolux tiếp tục tăng tốc mở mới các cửa hàng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng. Song song với việc mở rộng tại miền Bắc, doanh nghiệp cũng từng bước phát triển mạng lưới với mong muốn tại khu vực miền Nam, hướng tới xây dựng hệ thống bán lẻ mỹ phẩm chính hãng phủ rộng trên toàn quốc.

Sau Hải Phòng, Cocolux dự kiến tiếp tục hiện diện tại Thanh Hóa, Quảng Ninh và nhiều tỉnh, thành phố trọng điểm khác. Mục tiêu của doanh nghiệp không chỉ là gia tăng số lượng cửa hàng mà còn đưa mô hình bán lẻ kết hợp trải nghiệm đến gần hơn với khách hàng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm mua sắm mỹ phẩm tại Việt Nam.

Với chiến lược phát triển bền vững cùng tốc độ mở rộng mạnh mẽ, Cocolux đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những hệ thống bán lẻ mỹ phẩm chính hãng phát triển nhanh tại Việt Nam. Kỷ lục doanh thu tại Hải Phòng không chỉ là thành quả của một sự kiện khai trương, mà còn là minh chứng cho định hướng đầu tư dài hạn, lấy trải nghiệm khách hàng làm nền tảng cho sự tăng trưởng của doanh nghiệp.

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xuất nhập khẩu Việt Nam (Chuỗi mỹ phẩm chính hãng Cocolux).

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