CEO Thanh Swan: khi thẩm mỹ cá nhân hóa trở thành triết lý phát triển

Nếu trước đây khách hàng thường tìm kiếm những tiêu chuẩn sắc đẹp mang tính đại trà, thì hiện nay, nhu cầu lớn nhất lại là giữ được nét riêng nhưng vẫn trẻ trung, hài hòa và phù hợp với bản thân.

Giữa làn sóng thay đổi đó, CEO Hoàng Kim Thanh thường được biết đến với tên gọi Thanh Swan – là một trong những doanh nhân lựa chọn theo đuổi định hướng thẩm mỹ nội khoa chuẩn y khoa và cá nhân hóa trong quá trình phát triển Swan Clinic.

Không chỉ xây dựng thương hiệu Swan Clinic theo định hướng này, cô còn trở thành một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội khi liên tục chia sẻ về làm đẹp, kinh doanh và những góc nhìn thực tế trong ngành thẩm mỹ.

Khi khách hàng không còn muốn giống người khác

Theo nhiều báo cáo quốc tế, nhóm dịch vụ thẩm mỹ nội khoa như filler, botox, trẻ hóa da và nâng cơ không xâm lấn đang ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Xu hướng chung là hạn chế can thiệp quá mức, ưu tiên giữ lại những đường nét tự nhiên và bản sắc riêng của mỗi người.

Đó cũng là định hướng mà CEO Hoàng Kim Thanh theo đuổi tại Swan Clinic. "Thẩm mỹ đích thực là tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản, để bạn tỏa sáng trên chính những đường nét của riêng mình", cô chia sẻ.

Quan điểm này xuất phát từ chính trải nghiệm của nữ doanh nhân. Từng sử dụng nhiều dịch vụ từ nội khoa đến ngoại khoa, Thanh Swan cho rằng vẻ đẹp bền vững bắt đầu từ việc hiểu rõ cấu trúc gương mặt, nhu cầu và đặc điểm riêng của từng khách hàng.

Vì vậy, Swan Clinic tập trung phát triển các dịch vụ nội khoa như filler, botox, trẻ hóa da, nâng cơ, kết hợp các công nghệ như Ultherapy Prime nhằm hướng tới giải pháp làm đẹp phù hợp với từng cá nhân.

CEO Hoàng Kim Thanh (Thanh Swan) tư vấn dịch vụ phù hợp cho ca sĩ Nam Em

Một CEO vừa điều hành doanh nghiệp, vừa là người trải nghiệm thực tế

Điểm khác biệt của Thanh Swan là không chỉ điều hành doanh nghiệp mà còn trực tiếp trải nghiệm dịch vụ, chia sẻ câu chuyện và kết nối khách hàng với đội ngũ bác sĩ.

Trên Facebook, TikTok và Instagram, CEO Thanh Swan thường xuyên đăng tải các nội dung về làm đẹp, trải nghiệm dịch vụ, câu chuyện khách hàng cũng như hành trình xây dựng doanh nghiệp.

Kênh TikTok Podcast Thanh Swan Clinic hiện có hơn 100.000 người theo dõi cùng hàng triệu lượt xem. Các video chủ yếu được xây dựng theo hình thức kể chuyện, chia sẻ trải nghiệm và trao đổi về những quan niệm phổ biến trong lĩnh vực thẩm mỹ.

Phong cách giao tiếp gần gũi cùng cách kể chuyện đời thường giúp các nội dung của Thanh Swan thu hút lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội. Theo đại diện Swan Clinic, nhiều khách hàng biết đến thương hiệu thông qua các video và nội dung do nữ CEO chia sẻ trên các nền tảng số.

CEO Hoàng Kim Thanh (Thanh Swan) trong buổi gặp gỡ mọi người tại sự kiện Đẹp và Tỏa

Theo đuổi chuẩn y khoa thay vì cuộc đua xu hướng

Trong bối cảnh thị trường thẩm mỹ ngày càng cạnh tranh, nhiều cơ sở liên tục cập nhật công nghệ và phương pháp mới nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, theo CEO Hoàng Kim Thanh, công nghệ hay kỹ thuật chỉ thực sự phát huy giá trị khi được ứng dụng đúng chỉ định và phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Tại Swan Clinic, yếu tố "chuẩn y khoa" được xem là nền tảng trong quy trình vận hành. Từ khâu thăm khám, tư vấn, thực hiện dịch vụ đến chăm sóc sau điều trị đều được xây dựng theo hướng giảm thiểu rủi ro và cá nhân hóa cho từng khách hàng.

Theo thống kê nội bộ của Swan Clinic, tỷ lệ hài lòng của khách hàng đạt khoảng 98%, chủ yếu đến từ nhóm dịch vụ nội khoa và trẻ hóa gương mặt.

Đây cũng là nhóm dịch vụ được phòng khám tập trung phát triển với các kỹ thuật như filler tạo hình, botox, nâng cơ, trẻ hóa da kết hợp công nghệ Ultherapy Prime.

Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, CEO Hoàng Kim Thanh cũng thường xuyên tham gia các hội nghị chuyên ngành, kết nối đội ngũ bác sĩ và cập nhật những xu hướng điều trị mới.

Cơ sở vật chất đạt chuẩn y khoa tại Swan Clinic

Từ những buổi Filler Talk đến độ phủ mạnh mẽ trên mạng xã hội

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Thanh Swan còn được biết đến với định hướng phát triển truyền thông gắn liền với việc chia sẻ kiến thức làm đẹp.

Thông qua việc đồng tổ chức các chương trình như Filler Talk, Skin Talk cùng các đối tác như Juvederm, The Vigo (Rejuran), Aileene..., Swan Clinic từng bước mở rộng các hoạt động trao đổi kiến thức, đồng thời tăng cường kết nối với cộng đồng quan tâm đến lĩnh vực thẩm mỹ.

Nhiều nghệ sĩ như Nam Em, Nam Thư và Thiên An từng tham gia các sự kiện và hoạt động truyền thông của thương hiệu.

Dù lựa chọn cách truyền thông có tính lan tỏa, Thanh Swan vẫn theo đuổi định hướng xây dựng nội dung dựa trên giá trị chuyên môn và phù hợp với lĩnh vực y khoa thẩm mỹ. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần giúp Swan Clinic duy trì hình ảnh chuyên nghiệp trên các nền tảng số.

Hành trình của một nữ lãnh đạo và câu chuyện về vẻ đẹp cá nhân hóa

Sau gần một thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, CEO Hoàng Kim Thanh tiếp tục theo đuổi định hướng kết hợp giữa chuyên môn, trải nghiệm khách hàng và truyền thông số trong quá trình phát triển Swan Clinic.

Thay vì hướng đến những tiêu chuẩn sắc đẹp mang tính khuôn mẫu, cô lựa chọn phát triển triết lý làm đẹp dựa trên sự hài hòa và cá nhân hóa đối với từng khách hàng.

Qua hành trình xây dựng thương hiệu cũng như những hoạt động truyền thông cá nhân, hình ảnh Thanh Swan ngày càng gắn với định hướng thẩm mỹ cá nhân hóa mà Swan Clinic theo đuổi.

Sự hài lòng của ca sĩ Nam Em sau liệu trình tại Swan Clinic cùng CEO Hoàng Kim Thanh (Thanh Swan)

Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ thuộc Công ty TNHH Swan Clinic

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