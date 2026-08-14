Southern Tech - Đối tác chiến lược Tập đoàn Hướng Việt, chính thức ra quân dự án Palm River

Sự kiện không chỉ là minh chứng cho uy tín của hai thương hiệu lớn, mà còn chính thức đánh thức tâm điểm thị trường với sự xuất hiện của một "ốc đảo xanh giữa lòng thành phố" - nơi tái định nghĩa chuẩn mực sống trọn vẹn cho cộng đồng tinh hoa.

Khẳng định uy tín qua đối tác chiến lược toàn diện

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào chu kỳ phát triển mới, yêu cầu khắt khe về tính pháp lý, chất lượng sản phẩm và năng lực của đơn vị triển khai luôn được đặt lên hàng đầu. Sự kiện công bố đối tác chiến lược giữa Tập đoàn Hướng Việt và Southern Tech không chỉ là một thỏa thuận thương mại, mà còn là một đối tác chiến lược toàn diện, tạo ra sức mạnh cộng hưởng to lớn mang lại giá trị thực cho khách hàng.

Tập đoàn Hướng Việt từ lâu đã khẳng định vị thế của một nhà kiến tạo bất động sản tận tâm, sở hữu tiềm lực tài chính vững mạnh và tầm nhìn phát triển bền vững. Lựa chọn Southern Tech làm đối tác chiến lược, Hướng Việt đã đặt trọn niềm tin vào một đơn vị phân phối chuyên nghiệp, am hiểu thị trường sâu sắc. Sự đồng hành của hai "ông lớn" chính là bảo chứng vàng cho tính minh bạch, tiến độ và tiềm năng sinh lời của dự án Palm River.

Palm River - Tiên phong kiến tạo "Đô thị nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố"

Không ồn ào và vội vã, Palm River hiện diện như một kiệt tác kiến trúc, một "Đô thị nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố" mang đậm dấu ấn sống wellness (sức khỏe thân tâm trí). Dự án là sự chắt lọc tinh hoa của nhịp sống đô thị hiện đại, kết hợp hài hòa với không gian thanh bình chuẩn resort, tạo nên một đặc quyền sống hiếm có.

Phối cảnh Palm River - Đô Thị Nghỉ Dưỡng giữa lòng Thành Phố

Palm River với quy mô giới hạn chỉ 4 tòa tháp và tổng cộng 620 căn hộ, dự án tự hào sở hữu mật độ lý tưởng khi bố trí đến 5 thang máy/sàn để phục vụ riêng cho 4 - 6 căn hộ/sàn. Đây là tỷ lệ vàng trên thị trường hiện nay. Đặc biệt, tỷ lệ đậu xe 1:1 giải quyết triệt để bài toán đỗ xe vốn luôn làm đau đầu cư dân tại các đô thị lớn.

Southern Tech bùng nổ khí thế ra quân và lời cam kết chiến lược

Lễ ra quân dự án Palm River đã diễn ra trong không khí vô cùng hào hùng và bùng nổ năng lượng từ hàng trăm chuyên viên tư vấn ưu tú của Southern Tech. Tinh thần quyết tâm, sự am hiểu sâu sắc về sản phẩm và phong thái làm việc chuyên nghiệp đã thắp sáng khán phòng, báo hiệu một chiến dịch bán hàng đầy thành công.

Tập thể Southern Tech trong ngày ra quân, đánh dấu bước khởi đầu chinh phục Palm River

Là một mảnh ghép quan trọng thuộc Tập đoàn Southern Group, Southern Tech thừa hưởng nền tảng vững chắc với hơn 10 năm kinh nghiệm phân phối bất động sản cao cấp. Sở hữu trụ sở chính tại TP.HCM cùng hệ thống hơn 25 chi nhánh trải dài từ Bắc vào Nam, Southern Tech đã và đang khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường.

Minh chứng cho năng lực vượt trội đó chính là mạng lưới đối tác chiến lược của Southern Group với hàng loạt các Tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam như: Vingroup, Sun Group, Tân Á Đại Thành, Masterise Homes, Khang Điền, Ecopark, Keppel Land, BIM Group, MIK Group …

Chia sẻ đầy tâm huyết tại sự kiện ra quân, ông Tạ Minh Kha - Tổng giám đốc Southern Tech nhận định: "Palm River mang đến một cách tiếp cận khác về cuộc sống đô thị, nơi thiên nhiên, trải nghiệm nghỉ dưỡng và sự riêng tư được đặt ở vị trí trung tâm. Với vai trò Đối tác Chiến lược, Southern Tech sẽ tập trung xây dựng đội ngũ tư vấn am hiểu sản phẩm, chuyên nghiệp trong dịch vụ và đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình lựa chọn bất động sản phù hợp"

Sự kết hợp hoàn hảo giữa một siêu phẩm mang tên Palm River và uy tín của nhà phân phối Southern Tech hứa hẹn sẽ tạo nên một làn sóng mới, thu hút mạnh mẽ dòng tiền của giới đầu tư thông thái và những chủ nhân đang tìm kiếm một không gian sống xứng tầm.

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về dự án Palm River và nhận tư vấn chuyên sâu từ đối tác chiến lược Southern Tech, quý khách hàng vui lòng liên hệ.

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