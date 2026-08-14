Khánh thành Trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

Tham dự buổi lễ có đại diện Cục đường bộ Việt Nam, chính quyền địa phương, các đối tác, đơn vị tư vấn, nhà thầu cùng đại diện các thành viên Liên danh đầu tư TTC Châu Thành.

Từ bãi đất trống đến điểm dừng nghỉ hiện đại trên cao tốc

Được đầu tư bởi Liên danh Thành Thành Nam – Châu Thành – Việt Hàn – Sài Gòn Investment, Trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành có tổng quy mô hơn 13 ha, gồm hai khu dịch vụ bố trí ở hai bên tuyến cao tốc, phục vụ phương tiện lưu thông theo cả hai chiều Bắc – Nam và Nam – Bắc.

Theo định hướng trở thành trạm dừng nghỉ hiện đại, văn minh và chất lượng cao, công trình được quy hoạch theo mô hình tổ hợp dịch vụ khép kín, tích hợp đa dạng tiện ích phục vụ người tham gia giao thông như khu thương mại – dịch vụ, ẩm thực, bãi đỗ xe, trạm cấp nhiên liệu, trạm sạc xe điện, khu bảo dưỡng – sửa chữa phương tiện, cứu hộ cứu nạn, khu rửa xe và các dịch vụ phụ trợ. Riêng khu dịch vụ trung tâm có nhà hàng với diện tích sử dụng khoảng 2.000 m², đáp ứng nhu cầu phục vụ các đoàn khách lớn vào giờ cao điểm.

Một trong những điểm nhấn của công trình là khu vệ sinh được thiết kế đặc biệt theo chủ đề "Đại dương" xanh mát, sử dụng gạch tranh 3D, tạo cảm giác sinh động và thoáng đãng. Đây cũng là một trong những chi tiết thể hiện sự chú trọng của chủ đầu tư đến trải nghiệm của khách hàng, từ những nhu cầu thiết yếu đến các tiện ích trong thời gian dừng nghỉ.

Dự án còn bố trí 39 gian hàng thương mại – dịch vụ, vừa đáp ứng đa dạng nhu cầu mua sắm, ẩm thực và tiện ích của người dân, du khách, vừa mở ra cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Theo ông Huỳnh Tuấn Em – Giám đốc Công ty CP Thương mại Dịch vụ TTC Châu Thành, đại diện Liên danh đầu tư TTC Châu Thành, giá trị của một trạm dừng nghỉ không chỉ nằm ở quy mô công trình, mà còn ở chất lượng trải nghiệm mà nơi đây mang lại cho người sử dụng.

"Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là hoàn thành một công trình, mà là xây dựng được một điểm dừng khiến mỗi người khi ghé lại đều cảm nhận được sự an toàn, tiện nghi và sự trân trọng trong từng trải nghiệm", ông Huỳnh Tuấn Em chia sẻ tại buổi lễ.

Ông Huỳnh Tuấn Em – Giám đốc TTC Châu Thành, đại diện Liên danh chủ đầu tư, chia sẻ về hành trình phát triển Trạm dừng tại buổi lễ

Sau thời gian đầu tư, xây dựng và hoàn thiện, Trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành đã được đưa vào khai thác, phục vụ người dân và du khách từ tháng 4/2026.

Không chỉ là một điểm dừng, mà là một phần của hệ sinh thái dịch vụ trên cao tốc

Sự hình thành của Trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành diễn ra trong bối cảnh hệ thống cao tốc Bắc – Nam phía Đông ngày càng được hoàn thiện, kéo theo nhu cầu ngày càng cao về các điểm dừng nghỉ có chất lượng dịch vụ đồng bộ, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, mua sắm và sử dụng các tiện ích thiết yếu của người tham gia giao thông.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn – Giám đốc Khối Vận hành Tập đoàn TTC, đại diện cổ đông lớn trong Liên danh đầu tư TTC Châu Thành, cho rằng việc tham gia đầu tư dự án là một phần trong định hướng đồng hành cùng quá trình phát triển hạ tầng và kinh tế địa phương.

"Tại Tập đoàn TTC và Liên danh TTC Châu Thành, chúng tôi kiên định với chiến lược phát triển hệ sinh thái bền vững theo các tiêu chuẩn ESG về Môi trường, Xã hội và Quản trị. Định hướng đó được cụ thể hóa tại dự án bằng hệ thống mái pin năng lượng mặt trời rộng gần 2.500 m2, hệ thống trạm sạc xe điện hiện đại công suất lớn đón đầu xu hướng giao thông xanh, cùng 17.000 m2 diện tích cây xanh cảnh quan. Chúng tôi cam kết vận hành trạm bằng công nghệ xử lý nước thải hiện đại, qua đó không chỉ bảo vệ môi trường địa phương mà còn góp phần vào mục tiêu chuyển dịch xanh, sử dụng năng lượng hiệu quả và hướng tới Net Zero của quốc gia" – Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn nhấn mạnh.

Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn – Giám đốc Khối Vận hành Tập đoàn TTC, đại diện cổ đông lớn trong Liên danh đầu tư TTC Châu Thành, cho rằng việc TTC tham gia đầu tư dự án là một phần trong định hướng đồng hành cùng quá trình phát triển hạ tầng và kinh tế địa phương.

Tạo thêm giá trị cho người dân và kinh tế địa phương

Không chỉ đáp ứng nhu cầu dừng nghỉ trên tuyến cao tốc, Trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành còn góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại – dịch vụ và tạo thêm nhiều cơ hội việc làm. Từ giai đoạn xây dựng đến vận hành, dự án đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động, trong đó có nhiều lao động tại chỗ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam ghi nhận nỗ lực của Chủ đầu tư Liên danh trong quá trình triển khai dự án; đồng thời đánh giá Trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành góp phần bổ sung hạ tầng dịch vụ thiết yếu trên tuyến cao tốc, nâng cao tiện ích và chất lượng phục vụ người tham gia giao thông. Đại diện cơ quan quản lý cũng kỳ vọng công trình sẽ được vận hành an toàn, chuyên nghiệp và phát huy hiệu quả lâu dài.

Đối với Chủ đầu tư, lễ khánh thành chính là bước khởi đầu cho một giai đoạn mới. Liên danh TTC Châu Thành không ngừng nỗ duy trì hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, an toàn, văn minh; hoàn thiện tiện ích, nâng cao chất lượng dịch vụ và cảnh quan, hướng đến xây dựng Trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành trở thành một điểm dừng nghỉ chất lượng cao trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết.

Trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành bố trí hai bên tại lý trình Km205+092 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Từ một điểm dừng trên tuyến cao tốc, TTC Châu Thành (Trạm dừng nghỉ Km205+092 thuộc DATP Vĩnh Hảo – Phan Thiết trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông) hướng đến trở thành một điểm kết nối – nơi người dân có thêm không gian nghỉ ngơi, du khách có thêm trải nghiệm thuận tiện, người lao động có thêm cơ hội việc làm và địa phương có thêm động lực phát triển thương mại – dịch vụ.