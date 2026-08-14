GYB Asia tái định vị thương hiệu với mô hình Integrated Digital Service

Bài toán phân mảnh và bước chuyển mình chiến lược

Cùng với sự phát triển của Digital, doanh nghiệp có thể tiếp cận khách hàng qua nhiều kênh như tìm kiếm, quảng cáo, website, mạng xã hội,... Tuy nhiên, khi mỗi kênh được triển khai theo một mục tiêu riêng, doanh nghiệp dễ gặp phải tình trạng dữ liệu phân mảnh, nguồn lực bị chia nhỏ và khó tạo ra hiệu quả tổng thể.

Trong bối cảnh đó, bài toán Digital đang chuyển hướng từ tối ưu từng kênh sang kết nối một hệ thống thống nhất. Đây cũng là cơ sở để GYB Asia chuyển dịch từ định vị Search Data-Driven Agency sang mô hình Integrated Digital Service Agency. Mô hình mới được GYB Asia xây dựng trên 4 trụ cột chính:

Omnichannel Search Optimization: Triển khai đồng thời SEO, GEO, AIO và Google Business Profile, mở rộng khả năng hiện diện của doanh nghiệp trên các điểm chạm tìm kiếm, đồng thời hỗ trợ người dùng tiếp cận thương hiệu xuyên suốt.

Performance Growth: Tập trung vào Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads và Conversion Optimization kết hợp triển khai đa nền tảng với tối ưu chuyển đổi nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư Digital.

Digital Experience: Phát triển hệ thống trải nghiệm số thông qua Website, Landing Page, CRM và Web Application, hướng tới tối ưu trải nghiệm khách hàng.

Outstanding Creativity: Kết hợp Production, Social Content, Short Video, Creative Campaign để tạo ra ý tưởng sáng tạo, tăng khả năng thu hút, tương tác và kết nối thương hiệu với người dùng.

Hệ sinh thái dịch vụ Digital toàn diện theo 4 trụ cột

6 lớp tích hợp định hình mô hình Integrated Digital Service

Một chiến lược Digital chỉ phát huy hiệu quả khi dữ liệu được kết nối, các kênh được phối hợp và hoạt động triển khai cùng hướng về một mục tiêu chung. Đây là nền tảng để GYB Asia cụ thể hóa định vị Integrated Digital Service bằng 6 lớp tích hợp.

1. Tích hợp chiến lược: GYB Asia kết nối nghiên cứu thị trường, phân tích hành vi khách hàng, mục tiêu tăng trưởng và kế hoạch triển khai thành một lộ trình thống nhất. Điều này đảm bảo mọi chiến dịch Digital đều phục vụ trực tiếp cho định hướng kinh doanh dài hạn của doanh nghiệp.

2. Tích hợp kênh: Các kênh như Website, Social Media, Email, Cửa hàng,... không còn vận hành độc lập. Mỗi kênh đóng một vai trò cụ thể trong hành trình trải nghiệm của khách hàng, tạo nên hiệu quả cộng hưởng lớn hơn so với việc tối ưu từng kênh riêng lẻ.

3. Tích hợp dữ liệu: Nhằm giải quyết bài toán dữ liệu bị rời rạc, GYB Asia phát triển giải pháp kết nối dữ liệu từ website, CRM/CDP đến hoạt động bán hàng. Doanh nghiệp có được góc nhìn toàn cảnh để đưa ra các quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu thực tế thay vì cảm tính.

4. Tích hợp công nghệ: Ứng dụng AI và Automation vào quản trị để nâng cao hiệu suất và tối ưu chi phí vận hành. GYB Asia tập trung đưa công nghệ giải quyết đúng quy trình và mục tiêu thay vì chạy theo các xu hướng công nghệ đơn thuần.

5. Tích hợp vận hành: Xây dựng quy trình phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận chuyên môn, hệ thống quản trị dự án và cơ chế đánh giá hiệu quả. Sự chuẩn hóa này đảm bảo chiến lược trên giấy tờ được chuyển hóa thành hành động thực tế một cách đồng bộ.

6. Tích hợp trách nhiệm kết quả: Thay vì mô hình phân mảnh, nơi mỗi Agency chỉ nhận KPI riêng trên từng kênh, GYB Asia đóng vai trò đầu mối đồng hành và cam kết trách nhiệm xuyên suốt. Mục tiêu cuối cùng không dừng lại ở những "chỉ số đẹp" trên báo cáo mà là hiệu quả kinh doanh thực tế của khách hàng.

Là thành viên của A Group Advertising & Communications, GYB Asia sở hữu nền tảng truyền thông đa dạng và đã đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp lớn như VinFast, FPT, THACO, MB, VietinBank, SHBFinance, Galaxy Play, Novotel, Ajinomoto trong hành trình tăng trưởng số. Với định vị Integrated Digital Service, GYB Asia là đối tác đồng hành tin cậy cho mọi doanh nghiệp trong việc xây dựng, tối ưu chiến lược và hướng đến tăng trưởng dài hạn.

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