SMC bước sang giai đoạn mới với chiến lược tái cấu trúc và phát triển bền vững

Ngày 19/8/2026 đánh dấu 38 năm hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC. Từ một đơn vị kinh doanh vật liệu xây dựng, SMC từng bước mở rộng sang thương mại, gia công, sản xuất và cung ứng thép, đồng thời phát triển năng lực trong lĩnh vực cơ khí chính xác và giải pháp công nghiệp.

Từ cửa hàng vật liệu xây dựng đến doanh nghiệp trong chuỗi giá trị thép

Tiền thân của SMC là Cửa hàng Vật liệu xây dựng số 15 thuộc Trung tâm Bán buôn Bán lẻ Vật liệu xây dựng miền Nam, được thành lập năm 1988. Đến năm 1998, thương hiệu SMC chính thức ra đời. Năm 2004, doanh nghiệp hoàn tất cổ phần hóa và thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC theo QĐ số 1166 ngày 19/8/2004 và đến năm 2006, cổ phiếu SMC được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Trong quá trình phát triển, SMC mở rộng hệ sinh thái với các trung tâm gia công thép, nhà máy cơ khí, liên doanh quốc tế và mạng lưới hoạt động trên nhiều khu vực. Từ hoạt động thương mại ban đầu, doanh nghiệp từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị thép và công nghiệp hỗ trợ.

Hành trình này diễn ra trong bối cảnh ngành thép có tính chu kỳ cao, chịu ảnh hưởng từ kinh tế vĩ mô, bất động sản, đầu tư công, giá nguyên vật liệu và thương mại quốc tế. Những biến động của thị trường đặt ra yêu cầu ngày càng lớn về năng lực thích ứng, quản trị rủi ro và tối ưu hiệu quả hoạt động.

Tái cấu trúc để tạo nền tảng tăng trưởng mới

Bước sang năm 2026, SMC triển khai chiến lược tái cấu trúc toàn diện, tập trung nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu danh mục đầu tư và ưu tiên các lĩnh vực cốt lõi có khả năng tạo giá trị gia tăng cao. Định hướng này cho thấy sự chuyển dịch trong cách tiếp cận tăng trưởng của doanh nghiệp: không chỉ chú trọng mở rộng quy mô mà tập trung hơn vào chất lượng hoạt động, hiệu quả sử dụng nguồn lực và khả năng nâng cao giá trị trong chuỗi cung ứng.

SMC chính thức tái cấu trúc bộ máy quản trị năm 2026

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, SMC đã hoàn thiện bộ máy quản trị nhiệm kỳ 2026–2031. Ông Phạm Hoàng Anh giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Lê Quang Hải giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Quang Trung giữ cương vị Tổng Giám đốc. Bộ máy lãnh đạo mới được kỳ vọng thúc đẩy quá trình tái cấu trúc, tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao năng lực tài chính và triển khai các chương trình phát triển trọng điểm.

Công nghệ trở thành động lực nâng cấp chuỗi giá trị

Một trong những trọng tâm trong chiến lược mới của SMC là đầu tư công nghệ nhằm nâng cao năng lực sản xuất và gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng công nghiệp.

Nổi bật là Dự án Nhà máy Thông minh tại SMC Phú Mỹ với sự đồng hành của các chuyên gia Samsung. Việc phát triển mô hình nhà máy thông minh được kỳ vọng góp phần tối ưu hoạt động sản xuất, nâng cao năng lực quản lý và tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi công nghệ.

SMC đồng thời hợp tác với Hyundai Steel Pipe và KEMP trong phát triển công nghệ sản xuất xanh. Ở lĩnh vực cơ khí chính xác, SMC Precision Phú Mỹ hợp tác với Daeyang Precision Vina, hướng tới nâng cao năng lực sản xuất các sản phẩm có yêu cầu cao về kỹ thuật và độ chính xác.

Doanh nghiệp cũng thúc đẩy lộ trình đạt tiêu chuẩn IATF 16949, qua đó hướng tới việc tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng ngành ô tô và công nghiệp hỗ trợ. Việc nâng cao tiêu chuẩn quản lý chất lượng được xem là một bước chuẩn bị cho những phân khúc có yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính ổn định và khả năng kiểm soát quy trình.

Phát triển bền vững gắn với sức cạnh tranh dài hạn

Cùng với tái cấu trúc và đầu tư công nghệ, phát triển bền vững được SMC xác định là định hướng xuyên suốt.

Doanh nghiệp tập trung vào quản trị minh bạch, công nghệ xanh, sử dụng hiệu quả tài nguyên, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Trong bối cảnh các yêu cầu về môi trường, chất lượng và quản trị ngày càng trở thành điều kiện quan trọng để doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế, định hướng này được kỳ vọng góp phần củng cố năng lực cạnh tranh của SMC trong dài hạn.

Với SMC, phát triển không chỉ được đo bằng kết quả kinh doanh mà còn bằng giá trị tạo ra cho khách hàng, cổ đông, người lao động, đối tác và cộng đồng.

Nhà máy sản xuất mới của SMC

38 năm – Kết nối giá trị, kiến tạo tương lai

Sau 38 năm hình thành và phát triển, SMC bước vào chặng đường mới với nền tảng được xây dựng từ kinh nghiệm, sự đồng hành của đối tác và niềm tin của khách hàng, cổ đông, người lao động. Những giá trị đó tiếp tục là điểm tựa để doanh nghiệp chủ động thích ứng, đổi mới và tìm kiếm những cơ hội phát triển phù hợp với bối cảnh mới.

"38 năm – Kết nối giá trị, kiến tạo tương lai" không chỉ là thông điệp đánh dấu cột mốc 38 năm, mà còn thể hiện tinh thần tiếp nối của SMC: trân trọng những giá trị đã được tạo dựng, đồng thời hướng tới những chuẩn mực và cơ hội mới trên hành trình phát triển phía trước.

Thông tin về SMC

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC

Tên giao dịch: SMC Trading Investment Joint Stock Company

Mã chứng khoán: SMC – Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)

Ngày thành lập: 19/8/1988

Lĩnh vực hoạt động: Thương mại, gia công, sản xuất và cung ứng các sản phẩm thép; cơ khí chính xác và giải pháp công nghiệp.

Thông tin liên hệ: Website: www.smc.vn | Điện thoại: 0283 899 2299