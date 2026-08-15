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Miss World 2026: Mrs. Lưu Nga và Elise đồng hành trong vai trò cố vấn thời trang

| | Doanh nghiệp giới thiệu

Miss World 2026: Mrs. Lưu Nga và Elise đồng hành trong vai trò cố vấn thời trang

Chiều ngày 13/8/2026, tại TP. Hải Phòng, thương hiệu thời trang cao cấp Elise đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng Ban Tổ chức Miss World 2026.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình đồng hành cùng Miss World 2026 với vai trò Nhà tài trợ Thời trang, góp phần kiến tạo hình ảnh thời trang cho cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam.

Đặc biệt, Mrs. Lưu Nga – Nhà sáng lập thương hiệu sẽ đảm nhiệm vai trò Cố vấn Thời trang của cuộc thi. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang và từng đồng hành cùng các chương trình, cuộc thi sắc đẹp quy mô, bà sẽ mang đến góc nhìn chuyên môn, góp phần định hình hình ảnh thí sinh theo tinh thần hiện đại, bản sắc và hội nhập.

Miss World 2026: Mrs. Lưu Nga và Elise đồng hành trong vai trò cố vấn thời trang- Ảnh 1.

Thương hiệu thời trang Elise được thành lập năm 2011 bởi Mrs. Lưu Nga, từ niềm đam mê dành cho kinh doanh và thời trang, Elise đã từng bước xây dựng hệ thống hơn 130 cửa hàng trên toàn quốc, cùng năng lực thiết kế và sản xuất được vận hành đồng bộ tại Việt Nam. Mỗi năm, thương hiệu giới thiệu hơn 1.500 thiết kế, phục vụ cộng đồng khách hàng rộng lớn và liên tục phát triển hệ sinh thái thời trang theo định hướng hiện đại, chuyên nghiệp.

Miss World 2026: Mrs. Lưu Nga và Elise đồng hành trong vai trò cố vấn thời trang- Ảnh 2.

Sau hơn một thập kỷ, Elise không chỉ tập trung vào việc mở rộng quy mô, mà còn chú trọng xây dựng năng lực thiết kế, sản xuất và trải nghiệm khách hàng theo những tiêu chuẩn ngày càng cao. Việc liên tục cập nhật xu hướng thời trang quốc tế, kết hợp cùng tư duy thẩm mỹ hiện đại và sự am hiểu thị trường Việt Nam là nền tảng để Elise theo đuổi định hướng đưa thời trang Việt tiến gần hơn với các chuẩn mực quốc tế.

Miss World 2026: Mrs. Lưu Nga và Elise đồng hành trong vai trò cố vấn thời trang- Ảnh 3.

Sự đồng hành lần này đánh dấu bước tiếp nối trong chiến lược của Elise nhằm kết nối thời trang với những giá trị văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng. Thông qua cuộc thi, Elise mong muốn mang đến những thiết kế tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch, tự tin và khí chất của các thí sinh, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh thời trang Việt trên một trong những đấu trường nhan sắc uy tín.

Miss World 2026: Mrs. Lưu Nga và Elise đồng hành trong vai trò cố vấn thời trang- Ảnh 4.

Việc đồng hành cùng Miss World Vietnam 2026 không chỉ khẳng định dấu ấn của Elise trong lĩnh vực thời trang, mà còn thể hiện cam kết của thương hiệu trong việc góp phần tôn vinh vẻ đẹp Việt Nam bằng ngôn ngữ của thiết kế, sự sáng tạo và những giá trị bền vững.

"Thời trang không chỉ góp phần hoàn thiện hình ảnh, mà còn là phương tiện để mỗi người phụ nữ thể hiện bản sắc và sự tự tin. Elise trân trọng cơ hội đồng hành cùng Miss World Vietnam 2026 để lan tỏa những giá trị ấy."

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
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