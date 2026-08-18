An Lập Phát tổ chức du lịch Nha Trang tri ân hệ thống đại lý

Nha Trang được lựa chọn làm điểm đến cho chương trình năm 2026 với chuỗi hoạt động kết hợp giữa hội nghị, trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Không chỉ mang đến những khoảng thời gian thư giãn, chương trình còn tạo điều kiện để các đại lý đến từ nhiều khu vực trên cả nước gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những câu chuyện trong hoạt động kinh doanh. Qua đó, các thành viên có thêm cơ hội kết nối, tăng cường sự gắn kết và cùng xây dựng mối quan hệ hợp tác bền chặt hơn với An Lập Phát.

Trong khuôn khổ chương trình, các khách hàng cũng tham dự Hội nghị Khách hàng 2026. Đây là dịp để doanh nghiệp nhìn lại chặng đường đồng hành cùng khách hàng trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ định hướng phát triển trong giai đoạn mới và cập nhật những chính sách bán hàng, chương trình hỗ trợ dành cho đối tác.

Hội nghị khách hàng là sự kiện thường niên do An lập Phát tổ chức

Sau những nội dung tại hội nghị, hành trình tại Nha Trang tiếp tục mở ra trong không gian cởi mở hơn, nơi các thành viên có thêm thời gian gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ cùng nhau.

Những trải nghiệm bên ngoài khuôn khổ sự kiện không chỉ mang đến khoảng thời gian thư giãn, mà còn tạo thêm cơ hội để các mối quan hệ được kết nối tự nhiên hơn, từ đó thêm hiểu và thêm gần nhau trong hành trình hợp tác.

Tinh thần gắn kết, đồng hành cùng phát triển của An Lập Phát xuyên suốt trong các hoạt động

Từ những kết nối được tạo nên tại hội nghị, hành trình tiếp tục mở ra với chuỗi trải nghiệm Nha Trang với các hoạt động du ngoạn Hòn Tằm, lặn ngắm san hô tại Hòn Mun, thưởng thức ẩm thực biển và tham gia chương trình giao lưu buổi tối. Các hoạt động mang đến thêm không gian thư giãn, đồng thời tạo điều kiện để các thành viên chia sẻ và gắn kết ngoài khuôn khổ hội nghị.

Trong suốt chương trình, An Lập Phát cũng dành thời gian gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với hệ thống đại lý, lắng nghe những chia sẻ, đề xuất từ thị trường, đồng thời cùng các đối tác nhìn lại chặng đường hợp tác và trao đổi về định hướng phát triển trong thời gian tới.

An Lập Phát cho biết sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ dành cho hệ thống đại lý trong thời gian tới, tập trung vào cập nhật thông tin thị trường, hỗ trợ hoạt động kinh doanh và tăng cường kết nối trong toàn hệ thống.

Chương trình Du lịch & Hội nghị Toàn quốc 2026 tại Nha Trang không chỉ là hoạt động tri ân thường niên, mà còn là dịp để An Lập Phát và hệ thống đại lý củng cố mối quan hệ hợp tác, trao đổi về những định hướng tiếp theo và tiếp tục đồng hành trên chặng đường phát triển chung.

An Lập Phát là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nhôm thanh định hình, cung cấp đa dạng giải pháp và sản phẩm phục vụ các công trình dân dụng và thương mại, góp phần cho cuộc sống An cư - Lập nghiệp - Phát triển.

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