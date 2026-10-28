Bao bì thực phẩm bước vào cuộc chuyển đổi mới: Không chỉ bảo quản mà còn phải xanh

Tại hội thảo về bao bì và công nghệ thực phẩm thế hệ mới, đại diện Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã rà soát 66 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), trong đó có 4 quy chuẩn liên quan đến bao bì, dụng cụ và vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Hội thảo do Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn thực phẩm Việt Nam (VINAFOSA), Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (NIFC), Tetra Pak Việt Nam và Tập đoàn TH tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập VINAFOSA. Sự kiện có gần 250 đại biểu tham dự.

Các đại biểu, chuyên gia tham gia tọa đàm

Bao bì xanh phải bảo đảm an toàn thực phẩm

Phát biểu tại hội thảo, ông Bùi Đức Lập, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, cho biết sự phát triển của chuỗi cung ứng, thương mại điện tử và công nghệ chế biến đang đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý an toàn thực phẩm.

Trong đó, bao bì không chỉ có chức năng bảo quản, vận chuyển mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và độ an toàn của sản phẩm. Đối với vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, các nguy cơ như thôi nhiễm hóa chất, tác động của nhiệt độ, thời gian tiếp xúc và mức độ tương thích giữa vật liệu với từng loại thực phẩm cần được đánh giá, kiểm soát dựa trên cơ sở khoa học và kết quả kiểm nghiệm.

Theo đại diện cơ quan quản lý, phát triển bao bì thân thiện với môi trường cần đi đôi với bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Một giải pháp bao bì bền vững không chỉ cần giảm tác động môi trường mà còn phải đáp ứng yêu cầu an toàn, phù hợp với công nghệ sản xuất và có khả năng thu gom, tái chế trong điều kiện thực tế.

Tại hội thảo, đại diện Cục An toàn thực phẩm cũng trình bày các quy chuẩn liên quan và định hướng quản lý trong dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi. Những vấn đề được thảo luận gồm hoàn thiện quy định pháp luật, tăng cường hậu kiểm, nâng cao năng lực kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và ứng dụng công nghệ trong quản lý rủi ro.

Doanh nghiệp tìm cách giảm vật liệu, tăng tái chế

Bên cạnh yêu cầu tuân thủ quy định, hội thảo đề cập đến việc ứng dụng công nghệ đồng bộ từ chế biến đến đóng gói nhằm kiểm soát rủi ro và duy trì chất lượng thực phẩm.

Bà Nguyễn Thanh Giang, Tổng Giám đốc Tetra Pak Việt Nam, cho rằng an toàn và chất lượng thực phẩm cần được kiểm soát xuyên suốt quá trình sản xuất, thay vì chỉ tập trung vào từng công đoạn riêng lẻ.

Ở khía cạnh kinh tế tuần hoàn, theo thông tin do Tập đoàn TH công bố, doanh nghiệp đã cắt giảm khoảng 600 tấn nhựa mỗi năm thông qua cải tiến vật liệu, trọng lượng và thiết kế bao bì. TH cũng tham gia Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Vietnam), thúc đẩy hoạt động thu gom và tái chế bao bì sau sử dụng.

Các số liệu này cho thấy bên cạnh việc thay đổi vật liệu và thiết kế, tổ chức thu gom, xử lý bao bì sau sử dụng là một khâu quan trọng trong quá trình thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào khả năng phân loại, thu gom, tái chế và sự phối hợp giữa doanh nghiệp với các đơn vị liên quan.

Được thành lập năm 2001, VINAFOSA hoạt động trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, tham gia phổ biến kiến thức, tư vấn, phản biện chính sách và kết nối các nhà khoa học với cơ quan quản lý, doanh nghiệp.

Thông qua hội thảo, các bên trao đổi về việc hoàn thiện quy chuẩn, ứng dụng công nghệ và phát triển bao bì bền vững. Bài toán đặt ra là cân bằng giữa yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm với mục tiêu tiết kiệm tài nguyên, giảm chất thải và nâng cao hiệu quả thu hồi, tái chế bao bì.