Bão Bualoi đổ bộ 4 lần vào Philippines, xuất hiện diễn biến bất ngờ

Tuy đã suy yếu, bão Bualoi, cơn bão nhiệt đới thứ 15 của Philippines trong năm 2025, vẫn đe dọa nhiều khu vực ở Luzon và Visayas, bao gồm khu đô thị Manila, phần còn lại của Nam Luzon và Đông Visayas.

Sóng lớn ập vào cảng Odiongan trên đảo Tablas, tỉnh Romblon. Ảnh: PIA Romblon

Cơn bão đổ bộ lần đầu vào Đông Samar với cường độ cấp siêu bão vào tối 25-9, sau đó đổ bộ lần thứ hai vào Masbate với cấp độ bão nhiệt đới lúc 4 giờ (giờ địa phương) ngày 26-9.

Bão Bualoi đã buộc 210 gia đình tại 3 ngôi làng ở Maslog, Đông Samar, phải tìm nơi trú ẩn tại các trung tâm sơ tán qua đêm.

Tất cả các tuyến đường và cầu hiện đã thông thoáng có thể đi lại được, không có báo cáo về lũ lụt hoặc lở đất. Chính quyền cho biết không có thương vong hay người mất tích nào được ghi nhận.

Gió mùa Tây Nam, hay còn gọi là habagat, cũng đang ảnh hưởng đến một số tỉnh ở phía Tây Philippines.

Trường tiểu học Palarao ở Barangay Palarao thuộc thị trấn Leyte, tỉnh Leyte chịu thiệt hại nặng nề do bão. Ảnh: Rappler

Cục Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết trong một cuộc họp báo lúc 5 giờ (giờ địa phương) rằng sức gió mạnh nhất của Bualoi đã giảm từ 120 km/giờ xuống còn 110 km/giờ. Gió giật giảm từ 165 km/giờ xuống còn 150 km/giờ.

Theo Rappler, PAGASA cho biết Bualoi đã đổ bộ lần 3 vào San Fernando, đảo Sibuyan, Romblon và đổ bộ lần thứ 4 vào Alcantara, đảo Tablas, cũng thuộc Romblon, lần lượt vào lúc 8 giờ 10 phút và 9 giờ 20 phút (giờ địa phương) ngày 26-9.

PAGASA cảnh báo người dân vẫn phải cảnh giác với các mối nguy hiểm, bao gồm lũ lụt, lở đất và triều cường. Vì Bualoi không còn là siêu bão nên tính đến 5 giờ ngày 26-9, cảnh báo bão số 4 được dỡ bỏ ở tất cả khu vực.