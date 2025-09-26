Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bão Bualoi đổ bộ 4 lần vào Philippines, xuất hiện diễn biến bất ngờ

26-09-2025 - 16:21 PM | Tài chính quốc tế

Bão Bualoi suy yếu từ cấp độ siêu bão xuống thành bão nhiệt đới vào lúc 2 giờ (giờ địa phương) ngày 26-9.

Tuy đã suy yếu, bão Bualoi, cơn bão nhiệt đới thứ 15 của Philippines trong năm 2025, vẫn đe dọa nhiều khu vực ở Luzon và Visayas, bao gồm khu đô thị Manila, phần còn lại của Nam Luzon và Đông Visayas.

Bão Bualoi đổ bộ 4 lần vào Philippines, xuất hiện diễn biến bất ngờ- Ảnh 1.

Sóng lớn ập vào cảng Odiongan trên đảo Tablas, tỉnh Romblon. Ảnh: PIA Romblon

Cơn bão đổ bộ lần đầu vào Đông Samar với cường độ cấp siêu bão vào tối 25-9, sau đó đổ bộ lần thứ hai vào Masbate với cấp độ bão nhiệt đới lúc 4 giờ (giờ địa phương) ngày 26-9.

Bão Bualoi đã buộc 210 gia đình tại 3 ngôi làng ở Maslog, Đông Samar, phải tìm nơi trú ẩn tại các trung tâm sơ tán qua đêm. 

Tất cả các tuyến đường và cầu hiện đã thông thoáng có thể đi lại được, không có báo cáo về lũ lụt hoặc lở đất. Chính quyền cho biết không có thương vong hay người mất tích nào được ghi nhận.

Gió mùa Tây Nam, hay còn gọi là habagat, cũng đang ảnh hưởng đến một số tỉnh ở phía Tây Philippines.

Bão Bualoi đổ bộ 4 lần vào Philippines, xuất hiện diễn biến bất ngờ- Ảnh 2.

Trường tiểu học Palarao ở Barangay Palarao thuộc thị trấn Leyte, tỉnh Leyte chịu thiệt hại nặng nề do bão. Ảnh: Rappler

Cục Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết trong một cuộc họp báo lúc 5 giờ (giờ địa phương) rằng sức gió mạnh nhất của Bualoi đã giảm từ 120 km/giờ xuống còn 110 km/giờ. Gió giật giảm từ 165 km/giờ xuống còn 150 km/giờ.

Theo Rappler, PAGASA cho biết Bualoi đã đổ bộ lần 3 vào San Fernando, đảo Sibuyan, Romblon và đổ bộ lần thứ 4 vào Alcantara, đảo Tablas, cũng thuộc Romblon, lần lượt vào lúc 8 giờ 10 phút và 9 giờ 20 phút (giờ địa phương) ngày 26-9.

PAGASA cảnh báo người dân vẫn phải cảnh giác với các mối nguy hiểm, bao gồm lũ lụt, lở đất và triều cường. Vì Bualoi không còn là siêu bão nên tính đến 5 giờ ngày 26-9, cảnh báo bão số 4 được dỡ bỏ ở tất cả khu vực.

Philippines thông báo siêu bão Ragasa tiếp tục mạnh lên

Theo Xuân Mai

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quốc gia Đông Nam Á 'quay cuồng' vì bất động sản: Căn hộ 1 phòng ngủ giá 22 tỷ, thuế giao dịch 60% vẫn cháy hàng

Quốc gia Đông Nam Á 'quay cuồng' vì bất động sản: Căn hộ 1 phòng ngủ giá 22 tỷ, thuế giao dịch 60% vẫn cháy hàng Nổi bật

Công nghệ Trung Quốc định hình lại cơ sở hạ tầng thế giới: Xây cầu cao 825 mét ngang tháp Thượng Hải, nặng gấp 3 tháp Eiffel, đi qua ‘vết nứt Trái đất’ trong vài phút

Công nghệ Trung Quốc định hình lại cơ sở hạ tầng thế giới: Xây cầu cao 825 mét ngang tháp Thượng Hải, nặng gấp 3 tháp Eiffel, đi qua ‘vết nứt Trái đất’ trong vài phút Nổi bật

Fed, BOJ dự kiến 'án binh' lãi suất, đồng yên chạm đáy 2 tháng

Fed, BOJ dự kiến 'án binh' lãi suất, đồng yên chạm đáy 2 tháng

16:00 , 26/09/2025
'Vua Youtube' Mr Beast thua lỗ nhiều năm: Đốt 4 triệu USD mỗi video để nổi tiếng, chấp nhận lỗ có chủ đích

'Vua Youtube' Mr Beast thua lỗ nhiều năm: Đốt 4 triệu USD mỗi video để nổi tiếng, chấp nhận lỗ có chủ đích

15:23 , 26/09/2025
Thị trường hồi hộp chờ 'thước đo lạm phát Mỹ' công bố hôm nay: Biến số có thể ‘chặn đứng’ dự định cắt giảm lãi suất của Fed, gây áp lực lên TTCK

Thị trường hồi hộp chờ 'thước đo lạm phát Mỹ' công bố hôm nay: Biến số có thể ‘chặn đứng’ dự định cắt giảm lãi suất của Fed, gây áp lực lên TTCK

14:47 , 26/09/2025
Ấn Độ đang vội vã bán tháo các sản phẩm từ dầu mỏ Nga

Ấn Độ đang vội vã bán tháo các sản phẩm từ dầu mỏ Nga

14:41 , 26/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên