Bão chưa vào, miền Bắc đã dông lốc gió giật

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ 12-14h ngày 19/7, khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng và Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh) 116mm, Quảng Lâm (Quảng Ninh) 52,6mm, Nam Quang (Cao Bằng) 42,4mm Cao Tân (Thái Nguyên) 36,6mm.

Trong chiều nay, mưa cũng mở rộng ra các địa phương khác của miền Bắc như Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình.

Bên cạnh mưa lớn, khu vực ven biển các địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên còn xuất hiện gió giật mạnh.

Dự báo tối 19/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ nước ta, trọng tâm là Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Mưa lớn bao trùm các tỉnh miền Bắc trong chiều nay, vùng ven biển có gió giật mạnh.

Do mưa lớn xuất hiện trong thời gian ngắn nên cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Đây là những hình thái thiên tai hết sức nguy hiểm do tính bất ngờ không thể dự báo chính xác thời gian địa điểm xảy ra. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Dự báo từ khoảng chiều 21/7 đến ngày 23/7, do ảnh hưởng của bão Wipha, miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Trọng tâm mưa là khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An, mưa có thể từ 200-350mm, có nơi trên 600mm. Nguy cơ cao xuất hiện mưa cường suất lớn trên 150mm trong 3 giờ, gây ngập úng cục bộ và lũ quét, sạt lở đất.

Các khu vực khác ở miền Bắc, Bắc Trung bộ lượng mưa thời gian này phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão Wipha kích thích gió mùa tây nam hoạt động nên khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong chiều tối và tối các ngày 19-20/7 sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.