Bão có khả năng đổ bộ đất liền Bình Định – Phú Yên cũ

28-11-2025 - 08:05 AM | Xã hội

Bão số 15 tiếp tục diễn biến rất khó lường khi di chuyển rất chậm, liên tục đổi hướng. Dự báo mới nhất cho thấy bão có thể đổ bộ đất liền khu vực Bình Định – Phú Yên cũ với cường độ yếu trong khoảng ngày 2-3/12.

Vào 4h sáng nay (28/11), tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 240km về phía tây bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14. Như vậy, bão bắt đầu suy yếu so với hôm qua.

Dự báo trong ngày và đêm nay, bão đổi hướng tây, di chuyển rất chậm, mỗi giờ chỉ đi được khoảng 3km và tiếp tục suy yếu. Đến 4h sáng 29/11, bão trên vùng biển phía tây khu vực Giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 260km về phía tây bắc với cường độ khoảng cấp 10, giật cấp 14.

Trong ngày và đêm 29/11, bão lại đổi hướng bắc tây bắc, tốc độ chỉ khoảng 5km/h và tiếp tục yếu đi. Đến 4h sáng 30/11, khi cách vùng bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) khoảng 300km về phía đông, bão còn cấp 9-10, giật cấp 13.

Bão có khả năng đổ bộ đất liền Bình Định – Phú Yên cũ- Ảnh 1.

Bão số 15 diễn biến rất khó lường. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.

Dự báo trong ngày và đêm 30/11, bão lại đổi hướng tây bắc với tốc độ rất chậm 3-5km/h. Đến 4h ngày 1/12, tâm bão còn cách Bình Định cũ khoảng 210km với cường độ khoảng cấp 9, giật cấp 12.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, từ khoảng ngày 1/12, bão sẽ di chuyển ổn định hơn theo hướng tây tây nam, tốc độ di chuyển vẫn rất chậm, hướng về vùng biển Bình Định – Phú Yên cũ. Cường độ thời điểm đổ bộ có thể là một cơn bão yếu hoặc áp thấp nhiệt đới.

Dự báo do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau bão, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cũ có khả năng đón một đợt mưa lớn diện rộng. Mưa bắt đầu từ khoảng ngày 30/11, kéo dài đến khoảng 3/12 với cường độ mưa vừa, mưa to nhưng ít khả năng xảy ra mưa đặc biệt lớn như giai đoạn từ 16-21/11 ở Nam Trung Bộ.

Trước mắt do ảnh hưởng của bão, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m, biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5-7m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

