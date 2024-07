Báo doanh thu kỷ lục và lợi nhuận cao nhất 11 quý, cổ phiếu Vinamilk tăng liền 4 phiên, lấy lại những gì đã mất trong 4 tháng

Trong phiên giao dịch 31/7, cổ phiếu VNM của Vinamilk đã chứng kiến đà tăng mạnh. Thị giá của VNM luôn duy trì ở mức tăng trên 5%, đạt mức 71.300 đồng/cp. Có lúc cổ phiếu này còn tăng kịch trần trong phiên. Đây là đã là phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp của VNM.

Như vậy, sau 4 phiên giao dịch, VNM đã lấy lại những gì đã mất trong 4 tháng qua khi quay trở về mức giá thiết lập hồi tháng 3/2024.

VNM vẫn còn cách giá đỉnh 1 năm khoảng 7%.

Sự tăng trưởng trong thời gian gần đây của VNM được hỗ trợ bởi thông tin kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm 2024. Cụ thể, trong quý 2/2024 Vinamilk ghi nhận doanh thu thuần đạt 16.656 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này đã vượt đỉnh 16.194 tỷ đồng của quý 3/2021 để trở thành quý có doanh thu cao nhất. Đây cũng là quý có mức tăng trưởng cao nhất của doanh nghiệp tính từ đầu năm 2022.

Xét về cơ cấu nguồn thu, thị trường nước ngoài đóng góp tới 18,5% doanh thu trong kỳ. Trong đó, doanh thu thuần xuất khẩu đạt 1.740 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ và cao hơn mức tăng 5,9% trong quý đầu năm.

Với các chi nhánh nước ngoài tại Campuchia và Mỹ, doanh thu thuần quý II đạt 1.384 tỷ đồng, tăng trưởng gần 22% so với cùng kỳ và cao hơn so với mức tăng 9,6% trong quý I.

Trong khi đó, nguồn doanh thu chính đến từ kênh nội địa đạt 11.850 tỷ đồng quý vừa qua, tăng 3,8% so với cùng kỳ và là mức tăng cao nhất trong ba quý gần đây nhờ vào mức tăng trưởng hai chữ số của các ngành hàng sữa chua uống, sữa đặc, sữa hạt…

Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 2.670 tỷ, tăng 21% so với quý 2/2023 và đạt mức cao nhất trong 11 quý. Đây là quý thứ 5 liên tiếp Vinamilk ghi nhận tăng trưởng lãi ròng.

Vinamilk còn được hưởng lợi nhờ vào bức tranh khả quan của nền kinh tế vĩ mô. Cụ thể, GDP của Việt Nam quý 3/2024 tăng 6,9% so với cùng kỳ, từ mức tăng 5,9% trong Quý I/2024.Theo sử dụng GDP, tiêu dùng trong nước cải thiện với mức tăng trưởng 5,8% so với cùng kỳ, cao hơn đáng kể so với mức 2,7% trong 6 tháng năm 2023.

Theo AC Nielsen, ngành tiêu dùng nhanh (FMCG) trong quý 2/2024 tăng trưởng 1,8% so với cùng kỳ, cao hơn mức đi ngang trong quý 2/2024 và mức tăng 1,1% trong năm 2023. Ngành sữa cũng ghi nhận xu hướng phục hồi khi mức giảm chỉ còn 1,8% trong 1uý 2/2024 so với mức giảm 2,8% trong 1uý 1/2024 và giảm 4% trong quý 4/2023.

Theo công ty Chứng khoán KB, hgành FMCG nói chung và ngành sữa nói riêng tiếp tục gặp khó với tăng trưởng âm. Trong bối cảnh đó Vinamilk vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu tốt hơn toàn ngành sữa, cho thấy tín hiệu tiếp tục chiếm được thị phần. Động lực tăng trưởng đến từ các ngành hàng sữa đặc, sữa chua uống và sữa hạt.

Ngoài ra, CTCK chứng khoán này cũng cho rằng sản lượng xuất khẩu của Vinamilk cũng tăng trưởng tích cực. Thị trường nước ngoài tiếp tục tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ. Xuất khẩu đi các thị trường truyền thống đóng góp tăng trưởng chính, các thị trường tiềm năng Châu Phi, Nam Mỹ đang nghiên cứu đẩy mạnh xâm nhập thị trường. Các chi nhánh nước ngoài ở Campuchia và Mỹ đều ghi nhận tăng trưởng tích cực nhờ cải thiện vị thế thương hiệu.