Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bão Erin nhanh chóng đạt cấp độ mạnh nhất với tia sét dữ dội thế nào ?

20-08-2025 - 07:17 AM | Tài chính quốc tế

Một vệ tinh thời tiết của Mỹ đã ghi lại được cảnh quay về cơn bão Erin với những tia chớp lóe lên khi nó nhanh chóng mạnh lên thành bão cấp 5 cuối tuần qua và vẫn là cơn bão mạnh cho đến cuối tuần này.

Vệ tinh địa tĩnh mới nhất của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA), GOES-19, đã ghi nhận Erin khi nó mạnh lên thành bão và sau đó đạt đỉnh trong Thang gió Saffir-Simpson với sức gió duy trì tối đa là 260 km/giờ.

Bão Erin nhanh chóng đạt cấp độ mạnh nhất với tia sét dữ dội thế nào ?- Ảnh 1.

Tia chớp lóe lên ở mắt bão Erin khi nó mạnh lên. (Ảnh: Viện Hợp tác Nghiên cứu Khí quyển tại Đại học Bang Colorado và Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (CSU/CIRA & NOAA))

Erin mạnh lên nhanh đến mức trở thành một trong những cơn bão mạnh lên nhanh nhất trong lịch sử Đại Tây Dương, theo CNN Weather. Cơn bão nhiệt đới này đã thay đổi sức mạnh kể từ khi trở thành cơn bão cấp 5, và hiện đang ở cấp 4, với tốc độ gió duy trì tối đa khoảng 215km/giờ.

Mặc dù Erin dự kiến sẽ không đổ bộ vào đất liền, nhưng nó có thể sẽ gây ra những đợt sóng dữ dội và lũ lụt đe dọa tính mạng cho các vùng ven biển khi di chuyển giữa Bahamas và Bờ Đông nước Mỹ trong tuần này. Hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động bão bên trong Erin, với những tia chớp lóe lên xung quanh mắt bão như mống mắt màu xanh sáng.

Bão Erin nhanh chóng đạt cấp độ mạnh nhất với tia sét dữ dội thế nào ?- Ảnh 2.

Bão Erin mạnh lên cấp 5 trong vòng 48 giờ, cơn bão mạnh nhất của Đại Tây Dương

Vệ tinh Môi trường Hoạt động Địa tĩnh (GOES) là một mạng lưới vệ tinh do NASA xây dựng và NOAA vận hành. Các nhà nghiên cứu sử dụng vệ tinh này để theo dõi thời tiết trên Trái Đất và trong không gian theo thời gian thực.

Erin phát triển thành một cơn bão nhiệt đới với sức gió khoảng 75 km/giờ — Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hợp Quốc đặt tên cho các cơn bão nhiệt đới có tốc độ gió duy trì tối đa trên 63 km/giờ. Erin đã đủ mạnh để được phân loại là một cơn bão cuồng phong, vượt qua ngưỡng tốc độ gió duy trì 119 km/giờ trở lên, và tiếp tục mạnh lên cho đến khi đạt đỉnh là bão cấp 5 vào thứ Bảy.

Bão đang mạnh lên nhanh chóng và thường xuyên hơn khi nhiệt độ khí quyển và nước biển tăng lên do biến đổi khí hậu. Các nhà nghiên cứu đã ghi nhận nhiệt độ bề mặt biển trung bình phá kỷ lục trong những năm gần đây và nước biển ấm lên cung cấp thêm năng lượng cho các cơn bão đang phát triển.

Theo NHC, Erin dự kiến có cường độ thay đổi nhưng vẫn tiếp tục là cơn bão lớn và nguy hiểm cho đến giữa tuần này.

Các chuyên gia thời tiết cho rằng, dù Erin đã ở rất xa ngoài khơi, sức gió mạnh của nó vẫn có thể "gây ra thiệt hại tầm xa". Sóng bão có thể sẽ khoét rỗng các công trình ven biển và đẩy nhanh quá trình rút lui của bờ biển. Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ cảnh báo, các dòng chảy ngược nguy hiểm sẽ xuất hiện dọc theo hàng nghìn km bờ biển từ Florida đến New England trong ba ngày tới, và ngay cả khi trời quang mây tạnh, sóng vẫn có thể gây tử vong.

Chính quyền Mỹ khuyến cáo du khách và người dân địa phương tuân thủ lệnh đóng cửa biển. Các chuyên gia cũng khuyến cáo, nếu bị mắc kẹt trong dòng chảy ngược, đừng cố bơi vào bờ, mà hãy bơi theo chiều ngang của dòng chảy để có cơ hội thoát thân.

Cận cảnh bão Cỏ May quần thảo Trung Quốc: Nước dâng cao "nuốt chửng" Bến Thượng Hải, 280.000 người sơ tán

Theo Hà Thu

Tiền phong

Từ Khóa:
Bão Erin

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nền kinh tế trên đà soán ngôi Đức, Nhật Bản để đứng top 3 thế giới bất ngờ 'vấp' đòn thuế quan Mỹ: Chuỗi tăng trưởng thần tốc liệu có trật nhịp?

Nền kinh tế trên đà soán ngôi Đức, Nhật Bản để đứng top 3 thế giới bất ngờ 'vấp' đòn thuế quan Mỹ: Chuỗi tăng trưởng thần tốc liệu có trật nhịp? Nổi bật

Mỹ chi 2,2 tỷ USD đưa 350.000 tấm gương ra giữa sa mạc, dự án vĩ đại sụp đổ sau 1 thập kỷ: Trung Quốc làm được trong vỏn vẹn 2 năm

Mỹ chi 2,2 tỷ USD đưa 350.000 tấm gương ra giữa sa mạc, dự án vĩ đại sụp đổ sau 1 thập kỷ: Trung Quốc làm được trong vỏn vẹn 2 năm Nổi bật

Cụ ông qua đời vì tin lời tán tỉnh đường mật của chatbot Meta: Khi AI học cách nói dối quá giỏi

Cụ ông qua đời vì tin lời tán tỉnh đường mật của chatbot Meta: Khi AI học cách nói dối quá giỏi

06:48 , 20/08/2025
Tại đất nước mà 800 triệu dân vẫn nhận trợ cấp lương thực, một ‘cơn ác mộng’ sắp ập đến khi doanh nghiệp có nguy cơ phá sản hàng loạt, hàng triệu lao động tái nghèo

Tại đất nước mà 800 triệu dân vẫn nhận trợ cấp lương thực, một ‘cơn ác mộng’ sắp ập đến khi doanh nghiệp có nguy cơ phá sản hàng loạt, hàng triệu lao động tái nghèo

06:22 , 20/08/2025
Trung Quốc qua mặt thế giới, tìm ra cách làm "siêu pin": Xe điện giờ đi xa hơn 1.000km, vượt cả xe xăng?

Trung Quốc qua mặt thế giới, tìm ra cách làm "siêu pin": Xe điện giờ đi xa hơn 1.000km, vượt cả xe xăng?

22:11 , 19/08/2025
MIT từng dự báo xã hội hiện đại sẽ sụp đổ vào năm 2040 - và thế giới đang đi đúng hướng đó

MIT từng dự báo xã hội hiện đại sẽ sụp đổ vào năm 2040 - và thế giới đang đi đúng hướng đó

21:43 , 19/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên