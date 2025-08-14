Bão Podul "cuồng nộ" càn quét Đài Loan (Trung Quốc) với tốc độ 178km/h, toàn bộ chuyến bay nội địa bị hủy: Bão sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào?

Cơ quan quản lý thời tiết trung ương (CWA) của Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, vào thứ Tư (13/8), sức gió giật lên tới 178 km/giờ đã được ghi nhận ngay trước khi cơn bão đổ bộ vào huyện Đài Đông.

Đường đi của bão ghi nhận vào ngày 13/8

Bão Podul đã suy yếu thành một cơn bão nhiệt đới dữ dội khi đổ bộ vào bờ biển Đông Nam Trung Quốc vào sáng thứ Năm (14/8) sau khi quét qua Đài Loan, khiến các doanh nghiệp phải đóng cửa, chuyến bay phải hủy bỏ và gây mất điện cho hàng nghìn ngôi nhà. Các viên chức phụ trách thảm họa cho biết một người đã mất tích sau khi đi câu cá và bị cuốn trôi, và 112 người khác bị thương. Hơn 8.000 người đã phải sơ tán khỏi nhà.

Tất cả các chuyến bay nội địa trên khắp hòn đảo 23 triệu dân này đã bị hủy vào thứ Tư, cùng với hàng chục chuyến bay quốc tế.

Khi cơn bão Podul quét qua các khu vực miền trung và miền nam Đài Loan đang bị bão tàn phá, nó đã quật đổ hàng chục cây xanh và gây ra lũ lụt. Đường phố ở thành phố cảng Cao Hùng ngổn ngang cành cây gãy.

Ảnh hưởng của bão Podul tại Đài Loan

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Xinhua cho biết cơn bão Podul đã đổ bộ lần thứ hai vào huyện Chương Phố, tỉnh Phúc Kiến, trích dẫn thông tin từ đài quan sát khí tượng của tỉnh cho biết sức gió mạnh nhất duy trì ở mức 108 km (67 dặm) một giờ.

Khi cơn bão Podul quét qua các khu vực miền trung và miền nam Đài Loan đang bị bão tàn phá, nó đã quật đổ hàng chục cây xanh và gây ra lũ lụt. Đường phố ở thành phố cảng Cao Hùng ngổn ngang cành cây gãy.

Tại Trung Quốc đại lục, một số trường học ở Quảng Đông đã tạm dừng lớp học trong khi dịch vụ tàu hỏa và phà tạm thời dừng hoạt động, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết.

CCTV cho biết thêm rằng một số khu vực ở các tỉnh khác như Hồ Nam và Giang Tây ở miền trung Trung Quốc cũng sẽ có mưa lớn đến mưa như trút nước.

Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, khi đổ bộ, bão đã suy yếu từ bão cấp 17 (theo phân loại của Việt Nam tương đương bão cuồng phong) xuống thành bão nhiệt đới mạnh, với sức gió gần tâm bão vẫn duy trì ở mức 30 m/s.

Hình thành từ ngày 8/8, bão Podul di chuyển theo hướng Tây và đổ bộ vào Đài Loan với cường độ bão mạnh (tương đương bão cuồng phong). Sau khi đi qua eo biển Đài Loan, cơn bão đã đổ bộ lần hai vào đất liền Trung Quốc. Mặc dù sức gió đã giảm đáng kể khi đổ bộ lần hai, nhưng do kích thước nhỏ và cấu trúc xoáy chặt, năng lượng tập trung gần tâm bão vẫn rất cao. Dự báo bão sẽ tiếp tục di chuyển sâu vào nội địa Trung Quốc, gây mưa lớn trên diện rộng.

Nhà phân tích thời tiết Tôn Khiêm Khiêm của trang Trung Quốc Thời tiết nhận định: "Việc bão đổ bộ không đồng nghĩa với việc nguy hiểm đã qua. Bão sẽ tiếp tục di chuyển vào sâu trong đất liền, gây mưa lớn cho nhiều tỉnh". Bà Tôn dự báo nó sẽ suy yếu dần do ma sát với mặt đất và giảm nguồn năng lượng bổ sung từ biển. Cơn bão sẽ mang mưa lớn đến Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam và có thể di chuyển tới tận Quý Châu hoặc vùng trũng Tứ Xuyên trước khi tan hoàn toàn dưới ảnh hưởng của cao áp cận nhiệt đới.

Nguồn: ETtoday, Global News