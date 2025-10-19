Bão Fengshen "Thần Gió" vào Biển Đông, khả năng mạnh lên cấp 11, giật cấp 13
Chiều nay 19-10, bão Fengshen đã vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 hoạt động trên Biển Đông năm 2025.
Hồi 16 giờ ngày 19-10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vị trí tâm bão số 12 Fengshen ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.
Đến 16 giờ ngày 20-10, vị trí bão số 12 Fengshen ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông nằm trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380 km về phía Đông Đông Bắc.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.
Vùng nguy hiểm có tọa độ từ 15,0 độ Vĩ Bắc đến 20,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông.
Đến 16 giờ ngày 21-10, bão số 12 Fengshen ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Bắc.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 10-15 km/giờ.
Vùng nguy hiểm có tọa độ từ 16,5 độ Vĩ Bắc đến 20,5 độ Vĩ Bắc, giữa các kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông đến 117,5 độ Kinh Đông.
Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa).
Bão Fengshen có thể suy yếu trước khi đổ bộ
Đến 16 giờ ngày 22-10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách TP Đà Nẵng khoảng 220 km về phía Đông Bắc.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, có khả năng suy yếu dần, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 10-15 km/giờ.
Vùng nguy hiểm có tọa độ từ 14,0 độ Vĩ Bắc đến 20,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông.
Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ TP Huế trở ra.
Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần.
Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5 m. Biển động rất mạnh.
Trong khoảng ngày 20 đến 22-10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 5-7 m. Biển động dữ dội.
Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
