Xôn xao clip Liên Bỉnh Phát “bắn” tiếng Anh giữa lễ trao giải Kim Chung!

Vào tối ngày 18/10, làng giải trí châu Á chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử khi Liên Bỉnh Phát trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị đế) tại Giải Kim Chung lần thứ 60 – giải thưởng được ví như "Emmy Châu Á".

Màn xuất hiện của Liên Bỉnh Phát tại lễ trao giải cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ. Anh diện áo dài truyền thống, bước lên sân khấu với vẻ ngoài trang trọng, lịch lãm, đầy tự hào. Đặc biệt, diễn viên đình đám nhận được cơn mưa lời khen cho khả năng ngoại ngữ ấn tượng. Anh giao tiếp lưu loát, tự tin và không hề bị "khớp" với MC chương trình. Màn phát biểu này không chỉ thể hiện trình độ ngoại ngữ xuất sắc mà còn phản ánh sự khiêm tốn, chuyên nghiệp của một nghệ sĩ Việt Nam đang vươn tầm quốc tế.

Liên Bỉnh Phát nhận được nhiều lời khen ngợi với khả năng giao tiếp tiếng Anh ấn tượng.

Khoảnh khắc Liên Bỉnh Phát giành chiến thắng khiến khán giả vỡ òa

Với vai diễn bác sĩ Phạm Văn Ninh trong bộ phim Bác sĩ tha hương (The Outlaw Doctor), Liên Bỉnh Phát không chỉ chinh phục ban giám khảo mà còn khiến khán giả quốc tế trầm trồ bởi tài năng và sự chuyên nghiệp. Chiến thắng này không chỉ là niềm tự hào của điện ảnh Việt Nam mà còn khẳng định vị thế của anh trên bản đồ giải trí khu vực.

Khoảnh khắc anh cầm cúp vàng đứng trên sân khấu nhận giải đã khiến cả khán phòng vỡ òa. Đây không chỉ là sự tôn vinh cá nhân mà còn là cách anh lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới, chứng minh rằng nghệ sĩ Việt hoàn toàn có thể tỏa sáng ở những sân khấu lớn nhất châu Á.

Từ gameshow Anh trai vượt ngàn chông gai đến các dự án phim lớn như Quán Kỳ Nam và Bẫy tiền, anh liên tục chứng minh bản lĩnh và sức hút. Với tài năng đa dạng, Liên Bỉnh Phát đang trở thành biểu tượng mới, mang hình ảnh Việt Nam bay cao trên bầu trời giải trí châu Á. Chúc mừng anh – một "Thị đế" xứng đáng và là niềm tự hào của dân tộc!

1 số hỉnh ảnh khác của Liên Bỉnh Phát ở giải Kim Chung