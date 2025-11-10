Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bão Fung Wong giật cấp 16, đổi hướng di chuyển

10-11-2025 - 15:55 PM | Xã hội

Bão số 14 Fung Wong với sức gió mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16, dự báo đổi hướng di chuyển từ Tây Bắc sang Bắc Tây Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 10-11, vị trí tâm bão số 14 Fung Wong ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Bão Fung Wong giật cấp 16, đổi hướng di chuyển- Ảnh 1.

Vị trí và hướng di chuyển của bão Fung Wong lúc 13 giờ ngày 10-11. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo trong 24 tới, tức đến 13 giờ ngày 11-11, vị trí tâm bão ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16. 

Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/giờ.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới nằm từ vĩ tuyến 15,5 độ đến 21,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-8 m, vùng gần tâm bão 8 -10 m. Biển động dữ dội.

Các tỉnh, TP từ Quảng Ninh đến Lắk Lắk chủ động ứng phó với bão Fung Wong

Để chủ động ứng phó với bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: vĩ tuyến 15,0-21,0 độ Vĩ Bắc; Phía Đông kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Theo Thùy Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân thực hiện 1 nhiệm vụ, hơn 45.000 người đã bị triệu tập

CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân thực hiện 1 nhiệm vụ, hơn 45.000 người đã bị triệu tập Nổi bật

Lãnh đạo Trường THPT - nơi người đàn ông có clip "thân mật" với nhiều phụ nữ - nói gì?

Lãnh đạo Trường THPT - nơi người đàn ông có clip "thân mật" với nhiều phụ nữ - nói gì? Nổi bật

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Giám đốc Công an TP HCM, từ trần

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Giám đốc Công an TP HCM, từ trần

15:14 , 10/11/2025
Trụ điện phát nổ, cháy lan sang 4 nhà dân, 1 người bị thương

Trụ điện phát nổ, cháy lan sang 4 nhà dân, 1 người bị thương

14:59 , 10/11/2025
Bắt 2 ông trùm lừa đào tiền ảo

Bắt 2 ông trùm lừa đào tiền ảo

14:30 , 10/11/2025
Infographic: Sự nghiệp Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng

Infographic: Sự nghiệp Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng

14:08 , 10/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên