Bão Fung Wong giật cấp 16, đổi hướng di chuyển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 10-11, vị trí tâm bão số 14 Fung Wong ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.



Vị trí và hướng di chuyển của bão Fung Wong lúc 13 giờ ngày 10-11. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo trong 24 tới, tức đến 13 giờ ngày 11-11, vị trí tâm bão ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16.

Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/giờ.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới nằm từ vĩ tuyến 15,5 độ đến 21,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-8 m, vùng gần tâm bão 8 -10 m. Biển động dữ dội.

Các tỉnh, TP từ Quảng Ninh đến Lắk Lắk chủ động ứng phó với bão Fung Wong

Để chủ động ứng phó với bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: vĩ tuyến 15,0-21,0 độ Vĩ Bắc; Phía Đông kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.